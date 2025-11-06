Yes Bank के शेयरधारकों को एसबीआई चेयरमैन ने दी खुशखबरी! बैंक के अंदरुनी हालात और हिस्सेदारी बेचने पर बताया प्लान

नई दिल्ली। यस बैंक (Yes Bank) को लेकर आए दिन नई खबरें आती हैं। इसी कड़ी में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि बैंक ने यस बैंक में अपने निवेश पर लगभग 14 प्रतिशत (टैक्स-बिफोर) का हेल्दी इंटरनल रिटर्न (IRR) अर्जित किया है। एसबीआई चेयरमैन ने कहा कि यह परिणाम न सिर्फ रिटर्न के नजरिए से अच्छा है, बल्कि इससे प्रणालीगत रूप से प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक की स्थिरता सुनिश्चित हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, एसबीआई चेयरमैन ने कहा, "यह एक अच्छा आईआरआर है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुनिश्चित करना था कि इस अहम बैंक को बचाया जाए और उसे वापस पटरी पर लाया जाए।" उन्होंने कहा कि यस बैंक के पुनर्निर्माण की योजना में हिस्सा लेने का एसबीआई का पहला मकसद लाभ कमाना नहीं, बल्कि उस नाजुक घड़ी में बैंक को वित्तीय स्थिरता को समर्थन देना था।

क्या SBI बेचेगा अपनी हिस्सेदारी? यस बैंक में एसबीआई की शेष 10 प्रतिशत हिस्सेदारी को लेकर सीएस शेट्टी ने कहा कि अभी यस बैंक से निकलने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा, "इस समय हमारे लिए हिस्सेदारी रखने या बेचने की कोई बाध्यता नहीं है इसलिए हम सही समय पर उचित फैसला लेंगे।"