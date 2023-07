Saria Price Today: घर बनाने का सपना सस्ते में करें साकार, कम हो गया सरिया का भाव

Saria Price Today सरिया की कीमतों में पिछले कुछ समय से लगातार कमी देखने को मिल रही है। इस कारण से घर बनाना पहले के मुकाबले काफी सस्ता हो गई है। पिछले साल अप्रैल में सरिया 80000 रुपये प्रति टन (बिना जीएसटी) मिल रहा था जबकि फिलहाल कीमतें 42 000 रुपये प्रति टन के करीब पहुंच गई है। (जागरण फाइल फोटो)

दिल्ली में सरिया (TMT 12MM) का रेट 47,700 रुपये प्रति टन चल रहा है।

