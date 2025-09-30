'भारत का रूसी तेल खरीदना गर्व का प्रतीक', INDIA दौरे से पहले रूस के विदेश मंत्री का बयान, ट्रंप पर साधा निशाना?

नई दिल्ली| रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मंगलवार को भारत के रूसी तेल खरीदने के फैसले का बचाव किया। उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह यूक्रेन संघर्ष को बहाना बनाकर प्रतिस्पर्धा खत्म करना चाहता है।

लावरोव ने कहा कि,

"हमारे भारतीय साथी पहले ही इस दबाव पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं कि रूस से तेल खरीदना बंद करें। उनका मानना है कि अगर अमेरिका भारत को कुछ बेचना चाहता है, जिसमें तेल भी शामिल है, तो भारत शर्तों पर बातचीत करने को तैयार है। लेकिन जब रूस या किसी अन्य देश से व्यापार की बात आती है, तो यह केवल रूस और भारत का मामला है।"

राष्ट्रीय हित और गर्व का प्रतीक

लावरोव ने आगे कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि, "मेरा मानना है कि यह रुख भारत के राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय गर्व और सम्मान को दर्शाता है।"

