Year Ender 2025: डॉलर के मुकाबले रुपये का सफर, 25 साल पहले कितना था भाव?

नई दिल्ली। डॉलर के मुकाबले रुपये के लिए साल 2025 (Year Ender 2025) अच्छा नहीं रहा। इस साल डॉलर के मुकाबले रुपये में काफी गिरावट आई और ये अपने नए रिकॉर्ड-लो लेवल तक फिसल गया। मंगलवार को रुपया पहली बार 91 के भी पार चला गया और इसने डॉलर की तुलना में आज तक का सबसे निचला स्तर छू लिया। बीते 25 सालों में देखें तो भी डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता गया।

रुपये का रिकॉर्ड लो लेवल कितना? मंगलवार 16 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 91.14 तक फिसला। 91.14 डॉलर के मुकाबले रुपये का अब तक का सबसे निचला स्तर है। 2025 में कितना कमजोर हुआ रुपया? डॉलर के मुकाबले रुपये ने साल 2024 का अंत 85.57 के भाव पर किया था। जबकि आज बुधवार 17 दिसंबर को दोपहर में ये 90.56 पर चल रहा है। यानी डॉलर के मुकाबले रुपया इस साल में अब तक करीब 5.83 फीसदी कमजोर हुआ है।

21वीं सदी में कितना कमजोर हुआ रुपया? 25 साल पहले 31 दिसंबर 2000 को डॉलर के मुकाबले रुपया 46.62 पर था। जबकि आज ये 90.56 पर है। यानी इन 25 सालों में डॉलर के मुकाबले 94.25 फीसदी कमजोर हुआ है।