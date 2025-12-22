Language
    'चांदी बनाएगी अमीर'...रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने बताया मंत्र; Gold और बिटकॉइन पर क्या बोले?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:25 AM (IST)

    रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (robert kiyosaki) ने निवेशकों को सलाह दी है कि वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश हो जाए तो भी अमीर कैसे बने रहें। उन्होंने ...और पढ़ें

    कियोसाकी की चांदी में निवेश की सलाह

    नई दिल्ली। फाइनेंशियल प्लानिंग पर लिखी गई मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड (Rich Dad Poor Dad) के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने निवेशकों को एक नई सलाह दी है। कियोसाकी अकसर लोगों को निवेश के जरिए पैसा कमाने के तरीके बताते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक नया पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश हो जाए तो भी कैसे अमीर बना जा सकता है।

    किस चीज पर लगाया रॉबर्ट कियोसाकी ने दांव?

    कियोसाकी ने X पर एक नई पोस्ट में यूएस फेड के दरों में कटौती के फैसले को लेकर कहा कि फेड ने अपने फ्यूचर प्लान का खुलासा कर दिया है, जिससे महंगाई बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने अब सोना, चांदी और बिटकॉइन (Bitcoin) और इथेरियम (Ethereum) खरीदने को कहा है।

    चांदी पर क्यों है ज्यादा भरोसा?

    कियोसाकी ने आगे कहा कि चांदी चांद पर पहुंच रही है और साल 2026 में ये 200 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच सकती है, जो कि 2024 में मात्र 20 डॉलर प्रति औंस के भाव पर थी। उन्होंने चांदी को बुरे समय के दौरान अमीर बनने का जरिया बताया है।
    उन्होंने लिखा है कि जब नकली इकोनॉमी क्रैश होगी, तो वे अमीर बनेंगे। उन्होंने लोगों से सवाल भी किया आप क्या कर रहे हैं? यानी उन्होंने लोगों से सवाल किया है कि आप चांदी खरीद रहे हैं या नहीं।

    Gold-Silver पर ज्यादा फोकस

    कियोसाकी का ज्यादातर फोकस सोने और चांदी पर रहता है। वे कई बार इन दोनों कीमती धातुओं में निवेश की सलाह दे चुके हैं। पर पिछले कुछ समय में उन्होंने चांदी पर ज्यादा फोकस किया है। वे चांदी पर दांव लगाने को कह रहे हैं।
    इस साल चांदी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसका रेट 2 लाख रुपये प्रति किलो के आस-पास चल रहा है।

