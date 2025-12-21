Language
    सोने की चमक हुई कम, मगर चांदी का दौड़ लगाना है जारी; पिछले हफ्ते कितने पहुंच रेट?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:28 AM (IST)

    इस हफ्ते सोने और चांदी (Gold-Silver Price) के कारोबार में मिलाजुला रुख रहा। सोने का दाम 931 रुपए प्रति 10 ग्राम कम हुआ, जबकि चांदी की कीमतों में 4,887 ...और पढ़ें

    Hero Image

    सोने का दाम घटा, चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी

    आईएएनएस, नई दिल्ली। सोने और चांदी में इस हफ्ते मिलाजुला कारोबार देखने को मिला है। सोने का दाम (Gold Price) 931 रुपए प्रति 10 ग्राम कम हुआ और चांदी की कीमतों (Silver Price) में करीब 4,887 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है।
    इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम कम होकर 1,31,779 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते इसी दिन 1,32,710 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यह दिखाता है कि सोने की कीमतों में बीते एक हफ्ते के दौरान 931 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी हुई है।

    अलग-अलग कैरेट के दाम कितने?

    22 कैरेट सोने का दाम कम होकर 1,20,710 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,21,562 रुपए था। 18 कैरेट सोने की कीमत 99,533 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 98,834 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है।

    चांदी की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी?

    चांदी की कीमतों में भी तेजी बनी हुई है। चांदी की कीमत एक हफ्ते में 4,887 रुपए बढ़कर 2,00,067 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि बीते हफ्ते 1,95,180 रुपए प्रति किलो थी। इस हफ्ते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है।
    सोना और चांदी का दाम क्रमश: 4,387 डॉलर प्रति औंस और 67.489 डॉलर प्रति औंस थी। इससे पहले शुक्रवार को सोने की कीमत में 695 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत में 1,053 रुपए प्रति किलो की कमी देखने को मिली है।

    अब किधर जाएंगे सोने-चांदी के दाम?

    एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि शुक्रवार के सत्र के दौरान सोने ने एक सीमित दायरे में कारोबार किया। इसकी एक वजह डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती थी। बाजार का फोकस आने वाले समय में अमेरिका में घरों की बिक्री के आंकड़े और अन्य आर्थिक आंकड़ों पर होगा।
    आने वाले समय में सोना 1,31,500 रुपए से लेकर 1,34,000 रुपए की रेंज में रह सकता है। मौजूदा समय में घरेलू सोने और चांदी की कीमतों में डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू अहम भूमिका निभा रही है। इस कारण आने वाले समय में रुपए की चाल सोने और चांदी की कीमतों में अहम भूमिका निभाएगी।

