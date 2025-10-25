मुकेश अंबानी की नई AI कंपनी में Facebook की 30% हिस्सेदारी, 855 करोड़ रुपये के साथ रिलायंस शुरू करेगा वेंचर

नई दिल्ली। Reliance AI JV with Facebook: मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शनिवार को घोषणा की कि उसकी पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी, रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड ने फेसबुक की इंडियन ब्रांच के साथ एक जॉइंट वेंचर में एक नई कंपनी, रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड (REIL) बनाई है।

एक रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, फेसबुक अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा शुरू किए गए AI वेंचर में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी रखेगी। कंपनी ने फाइलिंग में बताया कि रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड में रिलायंस की 70 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

885 करोड़ का होगा निवेश रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूरी तरह से सब्सिडियरी रिलायंस इंटेलिजेंस और फेसबुक मिलकर इस वेंचर में शुरुआती 855 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। REIL एंटरप्राइज AI सर्विसेज को डेवलप, मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इसमें कहा गया है, "JV एग्रीमेंट के अनुसार, रिलायंस इंटेलिजेंस के पास REIL में 70 प्रतिशत और फेसबुक के पास बाकी 30 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। रिलायंस इंटेलिजेंस और फेसबुक ने मिलकर शुरुआती 855 करोड़ रुपये का निवेश करने का वादा किया है।"

RIL की एनुअल जनरल मीटिंग में हुई थी घोषणा यह JV, जिसकी घोषणा सबसे पहले अगस्त में RIL की एनुअल जनरल मीटिंग में की गई थी, मेटा के ओपन-सोर्स लामा मॉडल को रिलायंस की एंटरप्राइज पहुंच के साथ मिलाकर सभी सेक्टरों में AI टूल देगा।

यह पार्टनरशिप दो मुख्य चीजों पर फोकस करेगी: एक एंटरप्राइज AI प्लेटफॉर्म-एज़-ए-सर्विस जो ऑर्गनाइजेशन को जेनरेटिव AI मॉडल को कस्टमाइज और डिप्लॉय करने में मदद करेगा, और सेल्स, मार्केटिंग, IT ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस और फाइनेंस सहित इंडस्ट्रीज़ के लिए पहले से कॉन्फ़िगर किए गए सॉल्यूशंस का एक सूट।