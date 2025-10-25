मुकेश अंबानी की नई AI कंपनी में Facebook की 30% हिस्सेदारी, 855 करोड़ रुपये के साथ रिलायंस शुरू करेगा वेंचर
Reliance AI JV with Facebook: मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फेसबुक के साथ मिलकर एक नई कंपनी, रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड (REIL) बनाई है। इस AI वेंचर में फेसबुक की 30% हिस्सेदारी होगी, जबकि रिलायंस की 70% हिस्सेदारी रहेगी। इस वेंचर में 855 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिसका उद्देश्य एंटरप्राइज AI सर्विसेज को विकसित करना है।
नई दिल्ली। Reliance AI JV with Facebook: मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शनिवार को घोषणा की कि उसकी पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी, रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड ने फेसबुक की इंडियन ब्रांच के साथ एक जॉइंट वेंचर में एक नई कंपनी, रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड (REIL) बनाई है।
एक रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, फेसबुक अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा शुरू किए गए AI वेंचर में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी रखेगी। कंपनी ने फाइलिंग में बताया कि रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड में रिलायंस की 70 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।
885 करोड़ का होगा निवेश
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूरी तरह से सब्सिडियरी रिलायंस इंटेलिजेंस और फेसबुक मिलकर इस वेंचर में शुरुआती 855 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।
REIL एंटरप्राइज AI सर्विसेज को डेवलप, मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इसमें कहा गया है, "JV एग्रीमेंट के अनुसार, रिलायंस इंटेलिजेंस के पास REIL में 70 प्रतिशत और फेसबुक के पास बाकी 30 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। रिलायंस इंटेलिजेंस और फेसबुक ने मिलकर शुरुआती 855 करोड़ रुपये का निवेश करने का वादा किया है।"
फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड ने 24 अक्टूबर, 2025 को रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया था। इसमें कहा गया है, "REIL, जो भारत में रिलायंस इंटेलिजेंस की पूरी तरह से सब्सिडियरी के तौर पर इनकॉर्पोरेट हुई है, मेटा प्लेटफॉर्म्स, इंक. की पूरी तरह से सब्सिडियरी फेसबुक ओवरसीज, इंक. (फेसबुक) के साथ बदले हुए और दोबारा बनाए गए जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के अनुसार जॉइंट वेंचर कंपनी बन जाएगी।"
RIL की एनुअल जनरल मीटिंग में हुई थी घोषणा
यह JV, जिसकी घोषणा सबसे पहले अगस्त में RIL की एनुअल जनरल मीटिंग में की गई थी, मेटा के ओपन-सोर्स लामा मॉडल को रिलायंस की एंटरप्राइज पहुंच के साथ मिलाकर सभी सेक्टरों में AI टूल देगा।
यह पार्टनरशिप दो मुख्य चीजों पर फोकस करेगी: एक एंटरप्राइज AI प्लेटफॉर्म-एज़-ए-सर्विस जो ऑर्गनाइजेशन को जेनरेटिव AI मॉडल को कस्टमाइज और डिप्लॉय करने में मदद करेगा, और सेल्स, मार्केटिंग, IT ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस और फाइनेंस सहित इंडस्ट्रीज़ के लिए पहले से कॉन्फ़िगर किए गए सॉल्यूशंस का एक सूट।
मेटा लामा-बेस्ड मॉडल बनाने में टेक्निकल एक्सपर्टाइज देगी, जबकि रिलायंस अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हजारों भारतीय एंटरप्राइजेज और छोटे बिजनेस तक अपनी पहुंच का फायदा उठाएगी। ये सॉल्यूशन क्लाउड, ऑन-प्रिमाइसेस और हाइब्रिड एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किए जा सकेंगे, जिसमें टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को कम करने पर जोर दिया जाएगा।
