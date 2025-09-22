प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: मिलने वाले हैं 25 लाख नए LPG कनेक्शन, कैसे करें आवेदन, समझें पूरा प्रोसेस

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख मुफ्त नए एलपीजी कनेक्शन बांटने के बाद देश में उज्ज्वला लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ हो जाएगी। गरीब परिवार एसी व एसटी समुदाय की वयस्क महिलाएं जिनके घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है वह उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन पाने के लिए पात्र होंगी।

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में जीएसटी पर बड़ी राहत देने के बाद अब मोदी सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, केंद्र सरकार नवरात्र के दौरान 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के तहत 25 लाख मुफ्त नए एलपीजी कनेक्शन बांटेगी। इसके साथ ही देश में उज्ज्वला लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ हो जाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सरकार, उज्जवला योजना के तहत प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपये खर्च करेगी, जिसमें एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य संबंधित उपकरण शामिल होंगे। अगर आप भी इस स्कीम के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन पाना चाहते हैं तो आइये आपको बताते हैं इस स्कीम की पात्रता की शर्तें और आवेदन का पूरा प्रोसेस क्या है?