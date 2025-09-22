Language
    प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: मिलने वाले हैं 25 लाख नए LPG कनेक्शन, कैसे करें आवेदन, समझें पूरा प्रोसेस

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 06:48 PM (IST)

    Pradhan Mantri Ujjwala Yojana प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख मुफ्त नए एलपीजी कनेक्शन बांटने के बाद देश में उज्ज्वला लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ हो जाएगी। गरीब परिवार एसी व एसटी समुदाय की वयस्क महिलाएं जिनके घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है वह उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन पाने के लिए पात्र होंगी।

    उज्जवला योजना के तहत सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपये खर्च करेगी।

    नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में जीएसटी पर बड़ी राहत देने के बाद अब मोदी सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, केंद्र सरकार नवरात्र के दौरान 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के तहत 25 लाख मुफ्त नए एलपीजी कनेक्शन बांटेगी। इसके साथ ही देश में उज्ज्वला लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ हो जाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी दी।

    उन्होंने कहा कि सरकार, उज्जवला योजना के तहत प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपये खर्च करेगी, जिसमें एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य संबंधित उपकरण शामिल होंगे। अगर आप भी इस स्कीम के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन पाना चाहते हैं तो आइये आपको बताते हैं इस स्कीम की पात्रता की शर्तें और आवेदन का पूरा प्रोसेस क्या है?

    प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से जुड़ी शर्तें

    गरीब परिवार, एसी व एसटी समुदाय की वयस्क महिलाएं जिनके घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है, वह उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन पाने के लिए पात्र होंगी।

    रजिस्ट्रेशन के लिए महिला के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पते का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक खाता होना चाहिए।

    कैसे करें आवेदन

    उज्ज्वला 2.0 योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट (https://pmuy.gov.in/e-kyc.html) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।

    • तेल कंपनी का नाम चुनें, उदाहरण के लिए इंडेन/भारतगैस/एचपी गैस।
    • कनेक्शन का प्रकार चुनें, जैसे उज्ज्वला 2.0 नया कनेक्शन।
    • राज्य, जिला और वितरक का नाम चुनें।
    • मोबाइल नंबर, कैप्चा और ओटीपी दर्ज करें।
    • श्रेणी चुनने के बाद परिवार का विवरण, पर्सनल डिटेल, पता और बैंक विवरण भरें, सिलेंडर प्रकार चुनें, ग्रामीण या शहरी चुनें और घोषणा पत्र चुनें और सबमिट करें।
    • आवेदन के बाद रेफरेंस नंबर जनरेट होने पर उसे लेकर गैस एजेंसी पर जाएं।

    बता दें कि वर्तमान में मोदी सरकार की ₹300 की सब्सिडी के साथ 10.33 करोड़+ उज्ज्वला परिवारों का सिलेंडर केवल ₹553 में रिफिल हो जाता है। यह कीमत दुनियाभर के एलपीजी उत्पादक देशों से भी कम है।