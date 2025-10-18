Language
    Yes Bank के बाद अब इस दिग्गज बैंक की बड़ी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी, 26850 करोड़ रुपये में दुबई वाले से हुई डील

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 08:41 PM (IST)

    यस बैंक के बाद अब एक और बड़े बैंक की 60 फीसदी तक हिस्सेदार बिकने वाली है। इस बैंक को एमिरेट्स एनबीडी 26850 करोड़ रुपये में खरीदने को तैयार है। आरबीएल बैंक ने शनिवार को घोषणा की कि एमिरेट्स एनबीडी बैंक लगभग 3 बिलियन डॉलर (लगभग 26,850 करोड़ रुपये) के प्राथमिक निवेश के माध्यम से बैंक में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करेगा।

    नई दिल्ली। RBL बैंक ने शनिवार को घोषणा की कि एमिरेट्स एनबीडी बैंक लगभग 3 बिलियन डॉलर (लगभग 26,850 करोड़ रुपये) के प्राथमिक निवेश के माध्यम से बैंक में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करेगा, जो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और इक्विटी जुटाना है।

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RBL बैंक और एमिरेट्स एनबीडी के निदेशक मंडल ने शनिवार को हुई अपनी-अपनी बैठकों में इस लेनदेन के लिए अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। यह 60% तक के तरजीही निर्गम के माध्यम से किया जाने वाला निवेश नियामक अनुमोदन और पारंपरिक समापन शर्तों के अधीन है।

    एमिरेट्स एनबीडी सेबी के अधिग्रहण नियमों के अनुरूप सार्वजनिक शेयरधारकों से 26% तक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक अनिवार्य खुला प्रस्ताव भी पेश करेगा।

    इस सौदे में RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक बार तरजीही निर्गम पूरा हो जाने पर, अमीरात एनबीडी की भारत शाखाओं का RBL बैंक के साथ विलय भी शामिल है।

    एमिरेट्स एनबीडी ने कहा कि यह निवेश भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) में देश के बढ़ते महत्व को दिखाता है और भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी को मजबूत करता है।

    एमिरेट्स एनबीडी के ग्रुप सीईओ शायन नेल्सन ने कहा, "RBL बैंक में हमारा निवेश भारत की जीवंत और विस्तारित अर्थव्यवस्था में हमारे विश्वास का प्रमाण है। यह रणनीतिक गठबंधन RBL बैंक की बढ़ती घरेलू फ्रैंचाइजी को एमिरेट्स एनबीडी की क्षेत्रीय पहुंच और वित्तीय विशेषज्ञता के साथ जोड़ता है, जिससे विकास और नवाचार के लिए एक अनूठा मंच तैयार होता है।''

    उन्होंने आगे कहा कि, ''RBL बैंक जैसे सुस्थापित व्यवसाय के माध्यम से भारत में ईएनबीडी की बढ़ी हुई उपस्थिति, मेनाटसा क्षेत्र में कार्यरत ग्राहकों को ईएनबीडी की सेवाओं को और बेहतर बनाएगी। हम अपने नेटवर्क का लाभ उठाकर पूरे क्षेत्र में भारतीय व्यवसायों, व्यापार, परियोजनाओं और अन्य अवसरों को समर्थन देने की योजना बना रहे हैं।"

    RBL बैंक के चेयरमैन, चंदन सिन्हा ने कहा, "यह साझेदारी RBL बैंक की परिवर्तन यात्रा में एक निर्णायक क्षण है। हमारे रणनीतिक शेयरधारक के रूप में एमिरेट्स एनबीडी का प्रवेश भारत के बैंकिंग क्षेत्र और उसमें RBL बैंक की क्षमता में वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। साथ मिलकर, हम अपनी क्षमताओं को मज़बूत करने, अपने ग्राहक मताधिकार को और मज़बूत करने और विश्वास, शासन और विकास पर आधारित एक भविष्य-तैयार संस्थान बनाने के लिए तैयार हैं।"

     

    यह डील एक बार पूरा हो जाने पर, यह लेन-देन किसी विदेशी बैंक द्वारा किसी लाभदायक भारतीय बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी के अधिग्रहण का पहला मामला होगा, जो भारत में सीमा-पार बैंकिंग साझेदारी के लिए गा।