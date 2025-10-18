धनतेरस पर सोना 130000 के हुआ पार, फिर भी दिखी ज्वैलरी खरीद की धूम; लोगों ने रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ किए खर्च

नई दिल्ली। कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद सोने और चांदी की जबरदस्त खरीदारी के चलते इस साल धनतेरस पर भारतीय उपभोक्ताओं ने अनुमानित एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए। प्रमुख व्यापारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने शनिवार को यह जानकारी दी। इसके मुताबिक अकेले सोने और चांदी की बिक्री कुल बिक्री का 60,000 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

सोने की कीमतें सालाना आधार पर 60 प्रतिशत बढ़कर 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर चुकी हैं। इसके बावजूद खरीदार सर्राफा बाजारों में उमड़ पड़े। कैट के आभूषण खंड - अखिल भारतीय आभूषण एवं स्वर्णकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा, ''पिछले दो दिनों में आभूषण बाजारों में अभूतपूर्व भीड़ देखी गई है।'' उन्होंने एक बयान में कहा कि दिल्ली के सर्राफा बाजारों में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री दर्ज की गई।

कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस पर्व सोना, चांदी, बर्तन और समृद्धि का प्रतीक अन्य वस्तुओं की खरीदारी के लिए एक शुभ दिन माना जाता है। यह पांच दिवसीय दिवाली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है।