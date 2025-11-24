Repo Rate Cut: अभी ब्याज दरों को और भी कम...? RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कही बड़ी बात

दिल्ली। आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सोमवार को एक साक्षात्कार में कहा कि रेपो रेट को कम करने की गुंजाइश बरकरार है और अक्टूबर में हुई मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में यह स्पष्ट रूप से कहा भी कहा गया था। उन्होंने कहा कि तब से हमें जो आर्थिक आंकड़े मिल रहे हैं, वह इस गुंजाइश को कम करते नहीं दिख रहे हैं। मल्होत्रा ने कहा कि ब्याज दरों को कम करने की गुंजाइश जरूर है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला एमपीसी की बैठक में होगा।

विष्य में ब्याज दरों में कटौती की है गुंजाइश एमपीसी ने 2025 की पहली छमाही में ब्याज दरों में कुल 100 आधार अंकों की कटौती की थी, लेकिन अगस्त से इस पर रोक लगी हुई है। अक्टूबर में हुई बैठक के मिनट्स से पता चलता है कि एमपीसी सदस्यों ने संकेत दिया है कि देश महंगाई परिदृश्य ज्यादा नरम होने पर भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश है।