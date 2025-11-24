क्या होता है Repo Rate? अगले महीने कितनी हो सकती है कटौती; आपके EMI पर पड़ता है सीधा असर

नई दिल्ली। हर दो महीने में आरबीआई की मौद्रिक समिति (RBI MPC Meeting) की बैठक आयोजित होती है। इस बैठक में रेपो रेट (Repo Rate Cut) भी रिव्यू किया जाता है। रिव्यू के बाद ये तय होता है कि रेपो रेट में बदलाव करना है या नहीं। अगले महीने यानी दिसंबर में आरबीआई की बैठक होने वाली है।

इसमें कई वित्तीय संबंधित फैसले लिए जाएंगे। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक रेपो रेट को लेकर भी अहम फैसला ले सकती है। Morgan Stanley के अनुसार आरबीआई आने वाले बैठक में रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकती है।

रेपो रेट में बदलाव का असर हमारी जेब पर कैसे पड़ेगा, आइए इसे समझते हैं। क्या होता है Repo Rate? देश की केंद्रीय बैंक, एक साल में हर दो महीने बाद मौद्रिक समिति की बैठक आयोजित करती है। इस बैठक के दौरान रेपो रेट और अन्य वित्तीय संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। रेपो रेट वो दर है, जिसके आधार पर वाणिज्यिक बैंक लोन लेता है। हालांकि रेपो रेट के आधार पर बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेता है।