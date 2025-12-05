Language
    Repo Rate Cut: RBI का आम आदमी को तोहफा, 0.25% की हुई कटौती; EMI का बोझ होगा कम

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 10:13 AM (IST)

    भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती करके आम आदमी को राहत दी है। इस फैसले से होम लोन और अन्य लोन की EMI कम होने की संभावना है, जिसस ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। RBI ने आज शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती का एलान किया है। द्विमासिक मौद्रिक नीति पर एमपीसी की बैठक बुधवार को शुरू हुई थी। 

    भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती करके आम आदमी को राहत दी है। इस फैसले से होम लोन और अन्य लोन की EMI कम होने की संभावना है, जिससे लोगों पर वित्तीय बोझ कम होगा। रेपो रेट में कटौती से अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा, क्योंकि लोन सस्ते होने से मांग बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

    यह एक ब्रेकिंग न्यूज है। इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है...

