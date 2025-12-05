Language
    Repo Rate Cut के बाद ₹30 लाख, ₹50 लाख और ₹70 लाख होम लोन पर कितनी कम हो जाएगी आपकी EMI; देखें कैलकुलेशन

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 10:45 AM (IST)

    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आम आदमी को बड़ी राहत ही है। बीते दो बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट (RBI Repo Rate) 5.50 फीसदी पर बरकरार रखा था। लेकिन इस बार आरब ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। आरबीआई ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती (Repo Rate Cut) की है। रेपो रेट का सीधा असर आपको लोन की ईएमआई (Home Loan EMI) पर पड़ता है। चलिए जानते हैं कि रेपो रेट में 0.25 फीसदी कटौती आने से आपके होम लोन की ईएमआई कितनी कम हो जाएगी। 

    हमने नीचे कैलकुलेशन में एसबीआई कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है। रेपो रेट में कटौती से पहले एसबीआई का ब्याज दर 7.50 फीसदी चल रहा था। अगर बैंक ब्याज दर में 0.25 फीसदी की ही कटौती करती है, तो चलिए जानते हैं कि आपके होम लोन की ईएमआई कितनी कम हो जाएगी। 

    Repo Rate Cut: कितनी कम होगी EMI?

    होम लोन

     अभी ईएमआई

    कितनी होगी ईएमआई

    बचत

    30 लाख रुपये

    ₹20,976

    ₹20,465

    ₹511

    50 लाख रुपये

    ₹34,961

    ₹34,109

    ₹852

    70 लाख रुपये

    ₹48,945

    ₹47,752

    ₹1193

    30 लाख रुपये

    30 साल के लिए अगर 30 लाख रुपये का लोन लिया जाता है, तो उसे 7.25 फीसदी के हिसाब से हर महीने 20,485 रुपये देने होंगे। 7.50 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से अभी 20,976 रुपये ईएमआई देनी होती है। अगर ब्याज कम हुआ तो आप 511 रुपये प्रतिमाह की बचत कर लेंगे। 

    50 लाख रुपये

    ऐसी ही अगर कोई व्यक्ति 30 साल के लिए 50 लाख रुपये का लोन लेता है, तो उसे 7.25 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 34,109 रुपये प्रतिमाह देने होंगे। अभी आपको 7.50 फीसदी ब्याज के हिसाब से आपको हर महीने 34,961 रुपये ईएमआई देनी होती है। अगर आपका ब्याज दर कम होता है, तो आप हर महीने 852 रुपये की बचत कर लेंगे। 

    70 लाख रुपये 

    ऐसी ही अगर कोई व्यक्ति 30 साल के लिए 70 लाख रुपये का लोन लेता है, तो उसे 7.25 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 47,752 रुपये प्रति माह देने होंगे। अभी 70 लाख रुपये के होम लोन पर 48,945 रुपये प्रति माह देने होंगे। इस तरह से आप 1193 रुपये प्रति माह की बचत कर लेंगे। 

    RBI Repo Rate: कब-कब कितना हुआ बदलाव?

    तारीख रेपो रेट बदलाव
    7 फरवरी 6.25% -0.25%
    9 अप्रैल 6.00% -0.25%
    6 जून 5.50% -0.50%
    अगस्त 5.50% कोई बदलाव नहीं
    1 अक्टूबर 5.50% कोई बदलाव नहीं

    सोर्स- बैंक बाजार
     

