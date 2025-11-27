Language
    दिसंबर में कम होंगी ब्याज दरें, सस्ता होगा होम लोन, क्या RBI देगा राहत? अर्थशास्त्रियों ने दिया ये जवाब

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:15 PM (IST)

    आरबीआई की दिसंबर पॉलिसी को लेकर रॉयटर्स के इस सर्वे में शामिल 80 अर्थशास्त्रियों में से 62 लोगों ने अनुमान जाहिर किया है कि रिजर्व बैंक रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट घटा सकता है। इससे पहले कई अन्य ब्रोकरेज फर्म भी ब्याज दरो में कटौती की संभावना जता चुके हैं।

    नई दिल्ली। बैंक से कर्ज लेने वाले और लोन की किस्तें भरने वाले करोड़ों लोगों को 5 दिसंबर का इंतजार है। दरअसल, इस तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI Policy Meet) मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा और ऐसी मजबूत संभावना जताई जा रही है कि वह ब्याज दरों में कटौती कर लोगों को राहत देगा। इस बारे में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इकोनॉमिस्ट के बीच सर्वे कराया है, जिसमें ज्यादा अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि RBI रेट कट करेगा। इन इकॉनोमिस्ट की मानें तो भारतीय रिजर्व बैंक 5 दिसंबर को अपनी रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट कटौती कर सकता है, ऐसे में ब्याज दरें 5.25 फीसद हो जाएंगी और यह दरें 2026 तक बनी रहेगी।

    अगर ऐसा होता है तो होम लोन से लेकर कार लोन व अन्य सभी बैंक कर्ज सस्ते हो जाएंगे, साथ ही मौजूदा होम लोन की ईएमआई भी कम हो जाएगी।

    महंगाई बड़ा फैक्टर

    दरअसल, खाद्य पदार्थों की कीमतों में तीव्र गिरावट और जीएसटी दरों में कमी के कारण अक्टूबर में महंगाई दर 0.25% के रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंच गई, जिससे ब्याज दरों में कटौती की संभावना और बढ़ गई है।

    आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस हफ़्ते कहा था कि हालिया आर्थिक आँकड़े बताते हैं कि ब्याज दरों में कटौती की अभी भी गुंजाइश है। आरबीआई ने साल की पहली छमाही में कुल मिलाकर इंटरेस्ट रेट में 100 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर चुका है। लेकिन अगस्त और अक्टूबर की पॉलिसी में ब्याज दरों को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है।

    सर्वे में कितने लोग पक्ष में

    उधर, 18-26 नवंबर को रॉयटर्स इस सर्वे में शामिल 80 अर्थशास्त्रियों में से 62 लोगों ने अनुमान जाहिर किया है कि आरबीआई 3-5 दिसंबर के बीच होने वाली पॉलिसी मीट में रेपो रेट को घटाकर 5.25% कर देगी।

    इससे पहले कई ब्रोकरेज फर्म भी ब्याज दरो में कटौती की संभावना जता चुके हैं। मॉर्गन स्टेनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि RBI दिसंबर 2025 पॉलिसी मिट में इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती करेगा। अगर यह कटौती होती है, तो दिसंबर में रेपो रेट घटकर 5.25 प्रतिशत हो जाएगी।

