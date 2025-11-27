EPF Passbook Update: क्यों रुका पासबुक अपडेट, सितंबर-अक्टूबर की एंट्री में देरी क्यों? EPFO ने बताई पूरी वजह

EPF Passbook Update Issue: अगर आपकी ईपीएफ पासबुक में सितंबर-अक्टूबर 2025 की सैलरी का अपडेट नहीं दिख रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ (EPFO) ने साफ किया है कि इन दो महीनों का डेटा अभी प्रोसेसिंग में है। और इसकी वजह है- ईसीआर लेजर पोस्टिंग सिस्टम का नया अपडेट। इसी कारण कुछ दिनों तक आपके योगदान (Contribution) पासबुक में नजर नहीं आ पाएंगे। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, अपडेट दिखने लगेगा। संगठन का कहना है कि यह देरी अस्थायी है और जल्द ही सब कुछ सामान्य रूप से दिखाई देगा।

ईपीएफओ (EPFO) ने अपनी वेबसाइट पर बयान जारी भी जारी किया है। ईपीएफ ने लिखा है कि, "सितंबर-अक्टूबर 2025 के वेतन महीनों के लिए पासबुक अपडेट, नए ECR लेजर पोस्टिंग के कारण प्रोसेस में हैं। योगदान का अस्थायी रूप से दिखाई न देना कुछ दिनों तक संभव है। असुविधा के लिए खेद है।" ईपीएफ के मुताबिक, परेशानी बस कुछ दिनों की है। अपडेट होने के बाद आप अपनी योगदान राशि और बैलेंस आसानी से चेक कर सकेंगे। ईपीएफ पर कितना मिलता है ब्याज? (What is the interest rate on EPFO?) वित्त वर्ष 2024-25 के लिए EPF पर ब्याज दर 8.25% तय की गई है। सरकार ने इसे मंजूरी भी दे दी है। यानी निवेशकों को इस साल 8.25% रिटर्न मिलेगा।

ईपीएफओ पोर्टल पर कैसे देखें ईपीएफ पासबुक? (How to view EPF passbook on EPFO portal?)

स्टेप-1: UAN मेंबर ईपीएफओ पोर्टल (EPFO Portal) पर विजिट करें

स्टेप-2: यहां UAN नंबर और पासवर्ड फिल करें

स्टेप-3: फिर मोबाइल OTP वेरिफिकेशन करें

स्टेप-4: लॉगिन के बाद Passbook Lite पर जाएं और डाउनलोड करें