    EPF Passbook Update: क्यों रुका पासबुक अपडेट, सितंबर-अक्टूबर की एंट्री में देरी क्यों? EPFO ने बताई पूरी वजह

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:40 PM (IST)

    EPF Passbook Update Issue: अगर आपकी ईपीएफ पासबुक में सितंबर-अक्टूबर 2025 की सैलरी अपडेट नहीं दिख रही है, तो चिंता न करें। ईपीएफओ के अनुसार, ईसीआर लेजर पोस्टिंग सिस्टम अपडेट के कारण डेटा प्रोसेसिंग में है। यह देरी अस्थायी है, और अपडेट जल्द ही दिखाई देगा।

    EPF Passbook Update: क्यों रुका पासबुक अपडेट, सितंबर-अक्टूबर की एंट्री में देरी क्यों? EPFO ने बताई पूरी वजह

    EPF Passbook Update Issue: अगर आपकी ईपीएफ पासबुक में सितंबर-अक्टूबर 2025 की सैलरी का अपडेट नहीं दिख रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ (EPFO) ने साफ किया है कि इन दो महीनों का डेटा अभी प्रोसेसिंग में है। और इसकी वजह है- ईसीआर लेजर पोस्टिंग सिस्टम का नया अपडेट। इसी कारण कुछ दिनों तक आपके योगदान (Contribution) पासबुक में नजर नहीं आ पाएंगे। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, अपडेट दिखने लगेगा। संगठन का कहना है कि यह देरी अस्थायी है और जल्द ही सब कुछ सामान्य रूप से दिखाई देगा।

    ईपीएफओ (EPFO) ने अपनी वेबसाइट पर बयान जारी भी जारी किया है। ईपीएफ ने लिखा है कि,

    "सितंबर-अक्टूबर 2025 के वेतन महीनों के लिए पासबुक अपडेट, नए ECR लेजर पोस्टिंग के कारण प्रोसेस में हैं। योगदान का अस्थायी रूप से दिखाई न देना कुछ दिनों तक संभव है। असुविधा के लिए खेद है।"

    ईपीएफ के मुताबिक, परेशानी बस कुछ दिनों की है। अपडेट होने के बाद आप अपनी योगदान राशि और बैलेंस आसानी से चेक कर सकेंगे।

    ईपीएफ पर कितना मिलता है ब्याज? (What is the interest rate on EPFO?)

    वित्त वर्ष 2024-25 के लिए EPF पर ब्याज दर 8.25% तय की गई है। सरकार ने इसे मंजूरी भी दे दी है। यानी निवेशकों को इस साल 8.25% रिटर्न मिलेगा।

    पासबुक लाइट से आसान हुआ बैलेंस चेक

    ईपीएफ ने पासबुक लाइट (EPFO Passbook Lite) नाम की नई सुविधा शुरू की है। इससे मेंबर्स अपने योगदान, निकासी और बैलेंस का सिंपल व्यू सीधे सदस्य पोर्टल पर ही देख सकते हैं। अब अलग से पासबुक पोर्टल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

    ईपीएफओ पोर्टल पर कैसे देखें ईपीएफ पासबुक? (How to view EPF passbook on EPFO portal?)


    स्टेप-1: UAN मेंबर ईपीएफओ पोर्टल (EPFO Portal) पर विजिट करें
    स्टेप-2: यहां UAN नंबर और पासवर्ड फिल करें
    स्टेप-3: फिर मोबाइल OTP वेरिफिकेशन करें
    स्टेप-4: लॉगिन के बाद Passbook Lite पर जाएं और डाउनलोड करें

    उमंग एप से कैसे चेक करेंगे ईपीएफ पासबुक? (How to check EPF passbook through Umang app?)

    स्टेप-1: UMANG App डाउनलोड कर लॉगिन करें
    स्टेप-2: सर्च में EPFO लिखें
    स्टेप-3: View Passbook पर क्लिक करें
    स्टेप-4: UAN नंबर डालें
    स्टेप-5: OTP सबमिट करें
    स्टेप-6: Member ID चुनकर पासबुक डाउनलोड करें।

    हालांकि, ईपीएफ ने आश्वासन दिया है कि पासबुक अपडेट जल्द शुरू हो जाएगा। फिलहाल बस थोड़ा इंतजार करें और नई पासबुक लाइट सुविधा का फायदा उठाएं।

    SOURCE- EPFO PORTAL

