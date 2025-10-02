Scheme for Daughter: बेटी के पैदा होने से शादी तक का खर्चा उठाएगी सरकार, मिलेंगे 50,000 रुपये, कैसे करें अप्लाई?

आज भी समाज में कई गांव या कस्बों में बेटी को बोझ माना जाता है। बेटी होने पर ही उसके दहेज और शादी की चिंता करने लगते हैं। इसी सोच को खत्म करने और माता-पिता को बेटियों की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई स्कीम शुरू करती है। आज हम ऐसी ही एक स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं।

बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए सरकार की खास स्कीम, जानिए कैसे मिलेगा लाभ!