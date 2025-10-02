Scheme for Daughter: बेटी के पैदा होने से शादी तक का खर्चा उठाएगी सरकार, मिलेंगे 50,000 रुपये, कैसे करें अप्लाई?
आज भी समाज में कई गांव या कस्बों में बेटी को बोझ माना जाता है। बेटी होने पर ही उसके दहेज और शादी की चिंता करने लगते हैं। इसी सोच को खत्म करने और माता-पिता को बेटियों की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई स्कीम शुरू करती है। आज हम ऐसी ही एक स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं।
नई दिल्ली। सरकार बेटियों की पढ़ाई के लिए कई तरह की स्कीम शुरू करती रहती है। आज हम जो स्कीम लेकर आए हैं, वे बेटियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक का खर्चा उठाती है। इस स्कीम के तहत अलग-अलग समय सीमा पर आपको सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलती है।
सबसे पहले जानते हैं कि इस स्कीम में कौन अप्लाई कर सकता है।
कौन कर सकता है अप्लाई?
- ये स्कीम राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसलिए बेटी का जन्म राजस्थान में होना जरूरी है।
- इस स्कीम का फायदा उन बेटियों को मिलेगा, जिनका जन्म साल 2016 के बाद हुआ हो।
- बेटी का जन्म सरकारी अस्पताल या ऐसे प्राइवेट अस्पताल में होना चाहिए, जो जनानी सुरक्षा योजना के तहत रजिस्टर्ड हो।
- इसके स्कीम के तहत दो बेटियों तक को लाभ मिल सकता है।
- माता-पिता के पास आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड होना जरूरी है।
कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
- इस स्कीम में ऑफलाइन अप्लाई किया जा सकता है।
- सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर्स नजदीकी मौजूद सभी गर्भवती महिलाओं की जानकारी लेती है। इस जानकारी को नजदीक अस्पताल में भेजा जाता है।
- अब सभी जानकारी को RCH के तहत रजिस्टर कर, PCTS पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री की जाती है।
- अगर किसी के पास भामाशाह कार्ड नहीं है, तो वे ई मित्र केंद्र से भी बना सकता है।
- सभी दस्तावेजों की जांच के बाद किस्त मिलना शुरू हो जाती है।
क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
- भामाशाह कार्ड या आधार कार्ड
- बेटी का आधार कार्ड
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
- स्कूल सर्टिफिकेट
- मोबाइल नंबर
- इत्यादि
कितना मिलता है लाभ?
इस तरह से आपको अलग-अलग स्टेज पर सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है।
