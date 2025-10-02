Language
    Gold Price Today: दशहरा के दिन गिर गए सोने के भाव, चांदी भी पड़ी फीकी; कितनी हुई कीमत?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:48 AM (IST)

    आज देशभर में दशहरा का उत्सव मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) की कीमत में गिरावट आई है। बीते दिनों लगातार सोने और चांदी के भाव बढ़ रहे थे। लेकिन आज सोना फिका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये गिरावट अभी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं हैं।

     नई दिल्ली। दशहरा के इस शुभ अवसर पर सोना फिका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं चांदी की कीमत में भी गिरावट आई है। सुबह 9.30 बजे सोने का भाव 30 प्रति 10 ग्राम गिरा है। साथ ही चांदी में 154 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है।

    सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी की कीमत क्या चल रही है?

    Gold Price Today: क्या है सोने का भाव?

    सुबह 9.38 बजे एमसीएक्स पर सोने की कीमत 117,558 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। सोने ने अब तक 117,630 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचकर लो रिकॉर्ड और 118,444 रुपये पहुंचकर हाई रिकॉर्ड बनाया है।

    Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?

    सुबह 9.39 बजे 1 किलो चांदी की कीमत 144,566 रुपये चल रही है। इसमें अभी 154 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। चांदी ने अब तक 142,466 रुपये प्रति किलो पहुंचकर लो रिकॉर्ड और 145,715 रुपये प्रति किलो पहुंचकर हाई रिकॉर्ड बनाया है।

    (ये स्टोरी अपडेट हो रही है)