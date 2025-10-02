Language
    दिवाली से पहले कहीं आप तो नहीं खरीद रहे गैर कानूनी सोना, कैसे करें पता?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:04 AM (IST)

    दिवाली आने में बस कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। इस समय लोग जमकर सोने और चांदी में निवेश कर रहे हैं। क्योंकि ये समय सोना और चांदी जैसी धातु खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। लेकिन कई लोग सोने और चांदी में भी हेरा-फेरी कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे पता लगाए की आप गैर कानूनी सोना खरीद रहे हैं या नहीं?

    दिवाली में सोने में निवेश करते समय धोखाधड़ी से कैसे बचें?

     नई दिल्ली। दिवाली आने में बस कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। इस समय लोग जमकर सोने और चांदी में निवेश कर रहे हैं। लेकिन अगर सोना गैर कानूनी हो या शुद्ध न हो, तो आपके द्वारा लगाई गई बड़ी रकम बरबाद हो सकती है।

    इसलिए सोना खरीदने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं-

    कैसे पता लगाए गैर कानूनी सोना है या नहीं?

    आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जिस दुकान से आप सोना लेने जा रहे हैं, वे किसी भी तरह की हेरा-फेरी न करता हो। वहीं दुकानदार इसमें सही तरीके से लाया हुए सोने का मिश्रण करें। ये देखा गया है कि आजकल कई दुकानदार गैर कानूनी तरीके से लाए हुए सोने को पिघलाकर इसे नई ज्वेलरी बना देते हैं। फिर इस ज्वेलरी को दुकानों में बेच देते हैं।

    आपको ऐसा दुकानदार चुनना होगा, जो कानूनी रूप से सोना खरीदता और बेचता हो। इसके लिए ऐसे दुकानदार की तलाश करनी होगी, जिसके पास भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का हॉलमार्क हो।

    अगर आप सोना खरीदते वक्त असे रिपोर्ट, इनवॉइस सोर्स, सप्लायर पर ध्यान देंगे, तो आप गैर कानूनी सोना खरीदने से बच सकते हैं। इसके साथ ही ऐसी ज्वेलरी ही खरीदे, जिसमें हॉलमार्क लगा हो। इसके साथ ही सोना खरीदते वक्त दुकानदार से गारंटी कार्ड और असे रिपोर्ट लेना न भूलें।

    वहीं अगर आप दुकानदार से सोना खरीदते वक्त इनवॉइस लेते हैं, तो उसमें दिए गए अलग-अलग डिटेल्स पर ध्यान दें। मसलन उस दिन सोने का भाव, मेकिंग चार्ज, वेस्टेज और टैक्स उसमें लिखा होना चाहिए।