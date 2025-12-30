Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रेलवे 14 जनवरी से टिकटों पर देगा इतना डिस्काउंट, RailOne app से करना होगा बुक; समझें कैसे पाएं कैशबैक

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:30 PM (IST)

    भारतीय रेलवे 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक RailOne ऐप के जरिए अनारक्षित टिकट खरीदने पर 3% की छूट प्रदान (Railway Ticket Discount) करेगा। यह छूट कि ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। रेलवे 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 तक RailOne ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की खरीद और किसी भी डिजिटल माध्यम से भुगतान पर 3 प्रतिशत की छूट (Railway Ticket Discount) देगा। वर्तमान में, RailOne ऐप पर R-वॉलेट भुगतान के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की बुकिंग पर 3 प्रतिशत कैशबैक दिया जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) को संबोधित 30 दिसंबर, 2026 के एक मंत्रालय के पत्र के अनुसार, छूट सुविधा को सक्षम करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किए जाने चाहिए। पत्र में कहा गया है, "डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए, रेलवन ऐप पर सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों से अनारक्षित टिकटों की बुकिंग पर 3 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।"

    मंत्रालय ने आगे कहा, "3 प्रतिशत छूट (Railway Ticket Cashback) का प्रस्ताव 14.01.2026 से 14.07.2026 की अवधि के दौरान लागू रहेगा। सीआरआईएस इस प्रस्ताव पर आगे की जांच के लिए मई में प्रतिक्रिया प्रस्तुत करेगा।" अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आर वॉलेट लेनदेन पर मौजूदा 3 प्रतिशत कैशबैक अपरिवर्तित रहेगा।

    यह छूट केवल RailOne ऐप पर मिलेगी

    अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यह लाभ केवल RailOne ऐप के लिए ही उपलब्ध है। एक अधिकारी ने बताया, "मौजूदा व्यवस्था में, RailOne ऐप पर अनारक्षित टिकट खरीदने और R-वॉलेट के माध्यम से भुगतान करने वाले संभावित यात्रियों को 3 प्रतिशत कैशबैक दिया जाता है। हालांकि, नई पेशकश में, RailOne पर सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों से अनारक्षित टिकट खरीदने वालों को 3 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।" यह ऑफर अनारक्षित टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं होगा।

    भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की शुरुआती क्षमता को दोगुना करने की योजना

    रेल मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि यात्रा में हो रही तीव्र और निरंतर वृद्धि को देखते हुए, अगले पांच वर्षों में प्रमुख शहरों से नई ट्रेनों के संचालन की क्षमता को दोगुना करना आवश्यक है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि आगामी वर्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना होगा।

    2030 तक आगमन क्षमता को दोगुना करने के लिए आवश्यक कार्यों पर प्रकाश डालते हुए, इसमें मौजूदा टर्मिनलों को अतिरिक्त प्लेटफार्मों के साथ बढ़ाने, शहरी क्षेत्र में और उसके आसपास नए टर्मिनलों की पहचान और निर्माण करने, मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स सहित रखरखाव सुविधाओं का निर्माण करने और यातायात सुविधा कार्यों के साथ अनुभागीय क्षमता बढ़ाने की योजना है।

    RaiOne App से कैसे बुक करें टिकट

    सबसे पहले RailOne ऐप डाउनलोड करें और अपने IRCTC/UTS ID का उपयोग करके लॉगिन करें।
    होम स्क्रीन पर, "अनारक्षित टिकट" (या UTS) विकल्प ढूंढें और उस पर टैप करें।
    जिस स्टेशन से बुक कर रहें और जिस स्टेशन में जाना है चुनें।
    टिकट का प्रकार (यात्रा/प्लेटफॉर्म) और श्रेणी (उदाहरण के लिए, सेकेंड क्लास) चुनें।
    यात्री विवरण (एडल्ट/चाइल्ड) भरें।
    टिकट बुक करें पर टैप करें।
    अपने R-Wallet (ऐप के अंदर रिचार्ज करने योग्य) या अन्य भुगतान विकल्पों का उपयोग करके भुगतान करें।

    इसके बाद आपको एक QR कोड वाला टिकट जनरेट होगा और ऐप के "बुक किए गए टिकट" अनुभाग में सहेजा जाएगा। इस डिजिटल टिकट (QR कोड सहित) को टिकट चेकर (TTE) को दिखाएं।

    यह भी पढ़ें- Railway Ticket Price Hike: साल के अंतिम में आम आदमी पर बड़ा बोझ, कितनी महंगी हुई रेलवे टिकट?

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US