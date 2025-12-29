बजट करीब आते ही रेलवे शेयरों में बनते हैं कमाई के मौके! वो 3 फैक्टर जो 2026 में भर रहे तेजी का दम?

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट (Budget 2026) से पहले रेलवे सेक्टर के शेयरों में एक बार फिर तेजी के संकेत दिखने लगे हैं। पिछले कुछ साल के आंकड़े बताते हैं कि बजट से एक से पांच हफ्ते पहले रेलवे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में लगातार मजबूती देखने को मिलती है। विश्लेषकों का मानना है कि यह तेजी सरकार की ओर से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और परिचालन क्षमता को लेकर सकारात्मक घोषणाओं की उम्मीदों के चलते आती है।

SAMCO सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट दिव्यम मौर के अनुसार, पिछले पांच साल के डेटा का विश्लेषण साफ तौर पर दिखाता है कि रेलवे शेयरों में प्री-बजट रैली अब एक दोहराया जाने वाला ट्रेंड बन चुकी है, न कि सिर्फ एक बार की तेजी। IRFC, RVNL, IRCTC, RailTel के अलावा वैगन बनाने और EPC से जुड़ी कुछ कंपनियों ने बजट से पहले के दौर में लगातार बेहतर रिटर्न दिए हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, न सिर्फ औसत रिटर्न सकारात्मक रहे हैं, बल्कि समय के साथ पॉजिटिव रिटर्न की संभावना (विन रेशियो) भी बढ़ती गई है। इसका मतलब यह है कि जैसे-जैसे बजट करीब आता है, रेलवे शेयरों में मुनाफा होने की संभावना भी मजबूत होती जाती है। बाजार अब पहले से ही रेलवे से जुड़ी घोषणाओं को कीमतों में शामिल करने लगा है, जो इस सेक्टर की रणनीतिक अहमियत को दर्शाता है।

कौन से फैक्टर जो भर रहे रहे तेजी का दम? इस बढ़ती उम्मीद के पीछे मजबूत फंडामेंटल कारण भी हैं। चालू वर्ष में रेलवे किराए में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है, जो पिछले पांच सालों में सिर्फ तीसरी बार हुआ है। यह रेलवे के रेवेन्यू रैशनलाइजेशन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

यात्री और माल भाड़े से बढ़ी आय से भारतीय रेलवे की आंतरिक नकदी स्थिति बेहतर हो रही है, जिससे बजटीय सहायता पर निर्भरता कम हो सकती है। साथ ही, इससे पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) बढ़ाने की क्षमता भी मजबूत होती है, जिसका सीधा फायदा रेलवे से जुड़े उद्योगों को मिलता है।