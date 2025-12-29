Language
    बजट करीब आते ही रेलवे शेयरों में बनते हैं कमाई के मौके! वो 3 फैक्टर जो 2026 में भर रहे तेजी का दम?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:19 PM (IST)

    केंद्रीय बजट 2026 से पहले रेलवे शेयरों में तेजी के संकेत हैं। पिछले पांच साल के आंकड़े बताते हैं कि बजट से पहले रेलवे कंपनियों के शेयरों में लगातार मज ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। केंद्रीय बजट (Budget 2026) से पहले रेलवे सेक्टर के शेयरों में एक बार फिर तेजी के संकेत दिखने लगे हैं। पिछले कुछ साल के आंकड़े बताते हैं कि बजट से एक से पांच हफ्ते पहले रेलवे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में लगातार मजबूती देखने को मिलती है। विश्लेषकों का मानना है कि यह तेजी सरकार की ओर से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और परिचालन क्षमता को लेकर सकारात्मक घोषणाओं की उम्मीदों के चलते आती है।

    SAMCO सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट दिव्यम मौर के अनुसार, पिछले पांच साल के डेटा का विश्लेषण साफ तौर पर दिखाता है कि रेलवे शेयरों में प्री-बजट रैली अब एक दोहराया जाने वाला ट्रेंड बन चुकी है, न कि सिर्फ एक बार की तेजी। IRFC, RVNL, IRCTC, RailTel के अलावा वैगन बनाने और EPC से जुड़ी कुछ कंपनियों ने बजट से पहले के दौर में लगातार बेहतर रिटर्न दिए हैं।

    आंकड़ों के मुताबिक, न सिर्फ औसत रिटर्न सकारात्मक रहे हैं, बल्कि समय के साथ पॉजिटिव रिटर्न की संभावना (विन रेशियो) भी बढ़ती गई है। इसका मतलब यह है कि जैसे-जैसे बजट करीब आता है, रेलवे शेयरों में मुनाफा होने की संभावना भी मजबूत होती जाती है। बाजार अब पहले से ही रेलवे से जुड़ी घोषणाओं को कीमतों में शामिल करने लगा है, जो इस सेक्टर की रणनीतिक अहमियत को दर्शाता है।

    कौन से फैक्टर जो भर रहे रहे तेजी का दम?

    इस बढ़ती उम्मीद के पीछे मजबूत फंडामेंटल कारण भी हैं। चालू वर्ष में रेलवे किराए में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है, जो पिछले पांच सालों में सिर्फ तीसरी बार हुआ है। यह रेलवे के रेवेन्यू रैशनलाइजेशन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
    यात्री और माल भाड़े से बढ़ी आय से भारतीय रेलवे की आंतरिक नकदी स्थिति बेहतर हो रही है, जिससे बजटीय सहायता पर निर्भरता कम हो सकती है। साथ ही, इससे पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) बढ़ाने की क्षमता भी मजबूत होती है, जिसका सीधा फायदा रेलवे से जुड़े उद्योगों को मिलता है।

    बजट में क्या हो सकता है फोकस?

    विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट में रेलवे सुरक्षा पर खास जोर दिया जा सकता है। इसके तहत आधुनिक वैगन, एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम और कवच एंटी-कोलिजन सिस्टम के लिए आवंटन बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर और नेटवर्क डी-कंजेशन से जुड़ी परियोजनाएं भी सरकार की प्राथमिकता में बनी रह सकती हैं।

    यह भी पढ़ें: 5 दिन की बड़ी तेजी के बाद गिरे IRFC के शेयर, क्या ये खरीदारी का मौका? एक्सपर्ट ने बताया किस भाव पर खरीदें

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पर आधारित है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)


