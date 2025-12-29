5 दिन की बड़ी तेजी के बाद गिरे IRFC के शेयर, क्या ये खरीदारी का मौका? एक्सपर्ट ने बताया किस भाव पर खरीदें

नई दिल्ली। रेलवे शेयरों (Railway Shares) ने पिछले एक सप्ताह में जबरदस्त तेजी दिखाई है, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से इनमें हल्की मुनाफावसूली देखने को मिल रही है। दरअसल, 5 कारोबारी सत्रों में बड़ी तेजी दिखाने के बाद IRFC के शेयर 29 दिसंबर को गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। 135 रुपये के स्तर से आईआरएफसी के शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग हुई है।

19 दिसंबर को इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के शेयर 111 रुपये पर थे, यहीं से तेजी का सिलसिला शुरू हुआ और 29 दिसंबर को शेयरों ने 137 रुपये का हाई लगा दिया। 1 सप्ताह में 18% रिटर्न आईआरएफसी के शेयरों ने एक सप्ताह के अंदर 18 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है। खास बात है कि इस रेलवे शेयर में यह तेजी 10 महीनों के बाद आई है। दरअसल, इस साल फरवरी में बजट के बाद आईआरएफसी के शेयर 155 रुपये के भाव से लगातार गिरे थे, और मार्च में 108 रुपये के निचले स्तर पर चले गए थे।