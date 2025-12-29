Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    5 दिन की बड़ी तेजी के बाद गिरे IRFC के शेयर, क्या ये खरीदारी का मौका? एक्सपर्ट ने बताया किस भाव पर खरीदें

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:00 AM (IST)

    इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के शेयरों ने 5 कारोबारी सत्रों में बड़ी तेजी दिखाई है, लेकिन 29 दिसंबर को इन शेयरों में गिरावट हावी हो गई है। मार्केट ए ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। रेलवे शेयरों (Railway Shares) ने पिछले एक सप्ताह में जबरदस्त तेजी दिखाई है, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से इनमें हल्की मुनाफावसूली देखने को मिल रही है। दरअसल, 5 कारोबारी सत्रों में बड़ी तेजी दिखाने के बाद IRFC के शेयर 29 दिसंबर को गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। 135 रुपये के स्तर से आईआरएफसी के शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    19 दिसंबर को इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के शेयर 111 रुपये पर थे, यहीं से तेजी का सिलसिला शुरू हुआ और 29 दिसंबर को शेयरों ने 137 रुपये का हाई लगा दिया।

    1 सप्ताह में 18% रिटर्न

    आईआरएफसी के शेयरों ने एक सप्ताह के अंदर 18 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है। खास बात है कि इस रेलवे शेयर में यह तेजी 10 महीनों के बाद आई है। दरअसल, इस साल फरवरी में बजट के बाद आईआरएफसी के शेयर 155 रुपये के भाव से लगातार गिरे थे, और मार्च में 108 रुपये के निचले स्तर पर चले गए थे।

    करीब 10 महीने तक दायरे में रहने के बाद आईआरएफसी के शेयरों में फिर से तेजी देखने को मिल रही है, जो कि बजट से पहले आई है।

    किस भाव पर खरीदें IRFC के शेयर?

    एक सप्ताह की अच्छी तेजी दिखाने के बाद आईआरएफसी के शेयरों में गिरावट क्या खरीदारी का मौका है? इस पर आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर, जिगर एस पटेल ने अपनी राय रखी है। जिगर पटेल ने कहा, "IRFC के शेयरों का 125 रुपये पर अच्छा सपोर्ट है और ऊपर की ओर 137 रुपये पर रेजिस्टेंस है।"

    ये भी पढ़ें- Stock Market Holidays 2026: अगले साल कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार? चेक करें छुट्टियों की लिस्ट

    ऐसे में 125 रुपये के स्तर पर इस शेयर में खरीदी की मौके बनते हैं। वहीं, अगर यह शेयर 137 रुपये का स्तर फिर से तोड़ता है तो 142 रुपये का लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US