    Railway Ticket Price Hike: साल के अंतिम में आम आदमी पर बड़ा बोझ, कितनी महंगी हुई रेलवे टिकट?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:48 PM (IST)

    आज से देशभर में नया रेलवे पैसेंजर फीस स्ट्रक्चर (Railway Ticket Price Hike) लागू हो जाएगा। इसके तहत रेलवे के अलग-अलग क्लास की टिकटों के प्राइस में इजाफा किया गया है।

    आईएनएएस, नई दिल्ली। आज से देशभर में नया रेलवे पैसेंजर फीस स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा। इसके तहत रेलवे के अलग-अलग क्लास की टिकटों के प्राइस में इजाफा किया गया है। हालांकि अगर आपने टिकट 26 दिसंबर से पहले बूक कर ली है, तो आपको बढ़ोतरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 

    आइए जानते हैं कि ये बढ़ोतरी किस तरीके से हुई है। 

    कितनी बढ़ी कीमत?

     इसमें स्लीपर और फर्स्ट क्लास, साधारण क्लास में उपनगरीय क्षेत्रों से बाहर की यात्राओं के लिए किराए में एक पैसा प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक, इस कदम का उद्देश्य स्थिरता के साथ अफोर्डेबिलिटी को संतुलित करना है। 

    रेलवे ने साधारण नॉन-एसी (गैर-उपनगरीय) सेवाओं के लिए सेकंड क्लास ऑर्डिनरी, स्लीपर क्लास ऑर्डिनरी और फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी में किराए को श्रेणीबद्ध तरीके से बढ़ाया है।

    • सेकंड क्लास ऑर्डिनरी का किराया 215 किलोमीटर तक की यात्राओं के लिए नहीं बदला गया है। जिससे कम दूरी और दैनिक यात्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
    • 216 किलोमीटर से 750 किलोमीटर की दूरी के लिए किराए में 5 रुपए की वृद्धि की गई है। 751 किलोमीटर से 1,250 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 10 रुपए की वृद्धि की गई है। 
    • ऐसे ही 1,251 किलोमीटर से 1,750 किलोमीटर की दूरी के लिए 15 रुपए की वृद्धि की गई है, 
    • और 1,751 किमी से 2,250 किमी की दूरी के लिए 20 रुपए की वृद्धि की गई है।

    मंत्रालय ने कहा कि उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकटों पर, जिसमें उपनगरीय और गैर-उपनगरीय रूट शामिल हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी और एसी क्लास, जिसमें स्लीपर, फर्स्ट क्लास, एसी चेयर कार, एसी 3-टियर, एसी 2-टियर और एसी फर्स्ट क्लास शामिल हैं, सभी में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की मामूली बढ़ोतरी की गई है। बयान में कहा गया है कि लंबी यात्राओं के लिए, जैसे कि 500 किलोमीटर की नॉन-एसी मेल या एक्सप्रेस यात्रा, पर लगभग 10 रुपए अधिक लगेंगे।

    इस नए फीस स्ट्रक्चर से तेजस राजधानी, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, अमृत भारत, तेजस, महामना, गतिमान, अंत्योदय, गरीब रथ, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और सामान्य नॉन-सबअर्बन सेवाएं प्रभावित होगी। 

    रिजर्वेशन फीस, सुपरफास्ट सरचार्ज और अन्य चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि जीएसटी की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और किराए को मौजूदा नियमों के अनुसार राउंड ऑफ किया जाता रहेगा। संशोधित किराए सिर्फ 26 दिसंबर, 2025 को या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होंगे और पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। मंत्रालय ने कहा कि नए रेट दिखाने के लिए स्टेशन किराए की लिस्ट को अपडेट किया जाएगा।

    (आईएनएएस इनपुट के साथ)

