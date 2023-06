मां की संपत्ति में शादीशुदा बेटी का कितना अधिकार, जानें क्या कहता है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956

will married daughter get her share in mother property know what Hindu Succession Act 1956 says पिता की संपत्ति में बंटवारे को लेकर सभी को जानकारी होती है हालांकि एक कामकाजी महिला की संपत्ति को बच्चों में कैसे बांटा जाए इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। शादीशुदा बेटी का मां की संपत्ति पर अधिकारों को ही बता रहे हैं।