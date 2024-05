रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने मतदान किया। नीता अंबानी ने कहा, "एक भारतीय नागरिक के रूप में मतदान करना महत्वपूर्ण है। मतदान करना हमारा अधिकार और जिम्मेदारी है। मैं सभी से आग्रह करती हूं कि वे बाहर आएं और मतदान के अपने अधिकार का इस्तेमाल करें।" मुकेश अंबानी ने कहा कि, "हर भारतीय को वोट करना चाहिए और मैं सभी से वोट करने की अपील करता हूं।"

After casting her vote for #LokSabhaElections2024, Founder and Chairperson of Reliance Foundation Nita Ambani says, "It is important as an Indian citizen to vote. It is our right & responsibility to vote. I urge everyone to go out and exercise their right to vote."