Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    करोड़ों में होती है प्राइवेट जेट की सालाना मैंटेनेंस लागत, पायलट से हैंगर तक के लिए होती है जेब ढीली

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:12 PM (IST)

    भारत में प्राइवेट जेट (Private Jet Maintenance Cost) की शुरुआती कीमत 15 करोड़ रुपये है, लेकिन इनकी सालाना रखरखाव लागत काफी अधिक होती है। शाहरुख खान और ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। भारत में जिन लोगों के पास प्राइवेट जेट है, उनमें शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और मुकेश अंबानी के अलावा और भी कई अमीर लोग शामिल हैं। आप सोचते होंगे कि प्राइवेट जेट की कीमत अरबों में होती होगी। मगर ऐसा नहीं है।
    भारत में प्राइवेट जेट की कीमत सिरस विजन प्लेन जैसे मॉडल के लिए 15 करोड़ रुपये से शुरू होती है। मगर महंगे और ज्यादा सुविधाओं-फीचर्स वाले प्राइवेट जेट वास्तव में अरबों रुपये की कीमत के होते हैं। हालांकि 15 करोड़ रुपये वाला जेट भी कोई अरबपति ही खरीद सकता है, क्योंकि खरीदने के बाद हर साल उसकी मैंटेनेंस लागत (Private Jet Maintenance Cost) भी बहुत अधिक होती है। आइए जानते हैं कितनी होती है प्राइवेट जेट की मैंटेनेंस लागत।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कितना हो सकता है खर्च?

    • जेट खरीदने के बाद एक्सेसरीज और अपग्रेडेशन पर भी पैसा खर्च करना होता है
    • पहला खर्च है होता इंश्योरेंस, जिस पर कम से कम 50-60 लाख रुपये सालाना का खर्च आएगा
    • जेट के पार्किंग स्पेस को हैंगर कहा जाता है। हैंगर में जेट पार्क करने का चार्ज कम से कम 50 लाख रुपये होगा, जो कि अलग-अलग एयरपोर्ट पर ज्यादा हो सकता है
    • पायलट और बाकी स्टाफ की सैलरी के लिए आपको सालाना मिनिमम 1 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं
    • रूटीन सर्विसिंग और इंस्पेक्शन के लिए कम से कम ₹3 करोड़ का खर्च आ सकता है
    • इसके अलावा फ्यूल, इंजन की मरम्मत, लैंडिंग चार्ज और काजगी कार्यवाही पर खर्च होता है

    इन चीजों पर निर्भर होती है मैंटेनेंस कॉस्ट

    • उम्र और स्थिति : पुराने जेट्स को ज्यादा बार और महंगे रिपेयर की जरूरत होती है
    • फ्लाइट के घंटे/साइकिल : ज्यादा उड़ान का मतलब है तेजी से टूट-फूट और ज्यादा लागत
    • एयरक्राफ्ट का प्रकार : बड़े, ज्यादा जटिल जेट्स (ग्लोबल, गल्फस्ट्रीम) हल्के जेट्स (साइटेशन CJ) से ज्यादा महंगे होते हैं
    • पर्यावरण : सख्त परिस्थितियाँ (हवा, बारिश आदि) रखरखाव की जरूरतों को बढ़ाती हैं

    सालाना मैंटेनेंस पर कितना खर्च?

    अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जेट की सालाना मैंटेनेंस कॉस्ट 6-7 करोड़ रुपये हो सकती है। हालांकि अगर लाइट जेट हो और वो भी कम यूज किया जाए तो जाहिर है कि ये खर्च कम होगा। मगर मिड और हेवी जेट के लिए ये रकम 10 करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है।

    ये भी पढ़ें - ये हैं भारत के पहले ₹100 करोड़ वाले हेलीकॉप्टर के खरीदार, खाड़ी देशों में चलता है सिक्का, बैंक-होटल और रियल एस्टेट से कमाई

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US