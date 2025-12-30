करोड़ों में होती है प्राइवेट जेट की सालाना मैंटेनेंस लागत, पायलट से हैंगर तक के लिए होती है जेब ढीली

नई दिल्ली। भारत में जिन लोगों के पास प्राइवेट जेट है, उनमें शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और मुकेश अंबानी के अलावा और भी कई अमीर लोग शामिल हैं। आप सोचते होंगे कि प्राइवेट जेट की कीमत अरबों में होती होगी। मगर ऐसा नहीं है।

भारत में प्राइवेट जेट की कीमत सिरस विजन प्लेन जैसे मॉडल के लिए 15 करोड़ रुपये से शुरू होती है। मगर महंगे और ज्यादा सुविधाओं-फीचर्स वाले प्राइवेट जेट वास्तव में अरबों रुपये की कीमत के होते हैं। हालांकि 15 करोड़ रुपये वाला जेट भी कोई अरबपति ही खरीद सकता है, क्योंकि खरीदने के बाद हर साल उसकी मैंटेनेंस लागत (Private Jet Maintenance Cost) भी बहुत अधिक होती है। आइए जानते हैं कितनी होती है प्राइवेट जेट की मैंटेनेंस लागत।