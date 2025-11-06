'तीर्थों का राजा' प्रयागराज और 'मोक्ष की नगरी' वाराणसी में अमीर कौन? किस शहर के लोग हैं ज्यादा धनवान; चेक करें

नई दिल्ली। Prayagraj Vs Varanasi wealth comparison: उत्तर प्रदेश के दो शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक प्रयागराज और दूसरा वाराणसी। दोनों ही शहर धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्धि हैं। लेकिन दोनों शहरों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है। किस शहर के लोगों पर मां लक्ष्मी की कृपा अधिक बरसती है। अगर आप भी इसी सवाल का जवाब जानने चाहते हैं तो हम इसी खबर में आपको जवाब मिलने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Prayagraj Vs Varanasi wealth comparison: कौन अमीर? दोनों शहर प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) के मामले में उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से बहुत अच्छी स्थिति में हैं। बात अगर प्रयागराज की करें तो यूपी के अर्थ एवं सांख्य विभाग के डेटा के अनुसार प्रयागराज की प्रति व्यक्ति आय 89790 रुपये है। यह प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2023-24 का है। क्योंकि अभी ताजा डेटा नहीं आया है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से प्रयागराज यूपी का 27वां सबसे बड़ा जिला है।