Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'तीर्थों का राजा' प्रयागराज और 'मोक्ष की नगरी' वाराणसी में अमीर कौन? किस शहर के लोग हैं ज्यादा धनवान; चेक करें

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:22 PM (IST)

    Prayagraj Vs Varanasi wealth comparison: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और वाराणसी शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों शहरों में किसकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, यह जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) की तुलना की गई। वाराणसी की प्रति व्यक्ति आय प्रयागराज से अधिक है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वाराणसी के लोग अधिक धनवान हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 93422 रुपये है।

    prefferd source google
    Hero Image

    'तीर्थों का राजा' प्रयागराज और शिव की नगरी वाराणसी में अमीर कौन? किस शहर के लोग हैं ज्यादा धनवान; चेक करें

    नई दिल्ली। Prayagraj Vs Varanasi wealth comparison: उत्तर प्रदेश के दो शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक प्रयागराज और दूसरा वाराणसी। दोनों ही शहर धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्धि हैं। लेकिन दोनों शहरों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है। किस शहर के लोगों पर मां लक्ष्मी की कृपा अधिक बरसती है। अगर आप भी इसी सवाल का जवाब जानने चाहते हैं तो हम इसी खबर में आपको जवाब मिलने वाला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- UP Poorest Cities: ये हैं उत्तर प्रदेश के 5 सबसे गरीब शहर, प्रतापगढ़ है सबसे नीचे; जानें बाकी के 4 कौन

    प्रयागराज या फिर वाराणसी किस शहर के लोगों के पास ज्यादा धन है। इसका जवाब हमें प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम से मिलेगा। आइए दोनों शहरों की प्रति व्यक्ति आय जानकर पता लगाएं कि किस शहर पर मां लक्ष्मी की कृपा अधिक बरसती है। आइए जानते हैं कि तीर्थों का राजा के नाम से मशहूर प्रयागराज या फिर मोक्ष की नगरी के नाम से जानी जाने वाली वाराणसी कौन आगे और कौन पीछे।

    Prayagraj Vs Varanasi wealth comparison: कौन अमीर?

    दोनों शहर प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) के मामले में उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से बहुत अच्छी स्थिति में हैं। बात अगर प्रयागराज की करें तो यूपी के अर्थ एवं सांख्य विभाग के डेटा के अनुसार प्रयागराज की प्रति व्यक्ति आय 89790 रुपये है। यह प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2023-24 का है। क्योंकि अभी ताजा डेटा नहीं आया है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से प्रयागराज यूपी का 27वां सबसे बड़ा जिला है।

    अगर वाराणसी की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में वाराणसी यूपी का 16वां सबसे बड़ा जिला है। वाराणसी की प्रति व्यक्ति आय 103354 रुपये है। अगर दोनों शहरों के अंतर को देखें तो वाराणसी की प्रति व्यक्ति आय प्रयागराज से अधिक है। यानी हम कह सकते हैं कि वाराणसी जिसे शिव की नगरी कहा जाता है, उसके लोग ज्यादा धनवान है। इस शहर को मोक्ष की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं, अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की तो यूपी की प्रति व्यक्ति आय 93422 रुपये है।

    यह भी पढ़ें- अयोध्या, मथुरा और काशी में सबसे अमीर कौन? राम, कृष्ण या फिर शिव, किसकी नगरी अधिक धनवान; जानें नंबर वन कौन