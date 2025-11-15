Language
    PM Kisan Yojana: पीएम मोदी इस दिन भेजेंगे 21वीं किस्त, लेकिन इनके खाते में नहीं आएगा पैसा? चेक करें स्टेटस

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:15 PM (IST)

    कृषि मंत्रालय ने घोषणा की है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी इस किस्त के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है या जिनके खाते आधार से लिंक नहीं हैं, उनके पैसे अटक सकते हैं। अधिक जानने के लिए पूरी खबर पढ़ें।

    नई दिल्ली। PM Kisan Yojana:  कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की है कि पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) 19 नवंबर 2025 को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार फिर से पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपये हस्तांतरित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे।

    24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रत्येक पात्र किसान परिवार को 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब तक देश के 11 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों को 20 किश्तों के माध्यम से 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।

    इन किसानों के खाते में नहीं आएगा पैसा?

    अगली किस्त जारी होने से पहले, सरकार ने सत्यापन को आसान बनाने, शिकायत निवारण को मजबूत करने और अंतिम छोर तक पहुँच बढ़ाने के लिए कई बड़े डिजिटल अपग्रेड शुरू किए हैं। सरकार ने 2 अगस्त, 2025 को पीएम-किसान योजना के तहत 20वीं किस्त जारी की। देश भर के 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में कुल 20,500 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए गए थे।

    पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त भले ही 19 नवंबर को पीएम मोदी द्वारा जारी की जाएगी। लेकिन 4 राज्य के किसानों के खाते में पैसा नहीं आएगा। वो कौन से राज्य हैं इसके बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन इन राज्यों के अलावा और किन किसानों के खाते में पैसा नहीं आएगा वो भी जान लेते है।

    जिन किसानों की अब तक ई-केवाईसी (eKYC) नहीं हो पाई है उनकी भी किस्त रुक सकती है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो जल्द से जल्द इसे करा लें। इसके अलावा अगर आपके बैंक खाते से आधार कार्ड नहीं लिंक तो भी आपकी किस्त रुक सकती है। इसलिए सबसे पहले ये काम जरूर कराएंगे नहीं तो 19 नवंबर को आपके खाते में 2-2 हजार रुपये नहीं आएंगे।

    इसके अलावा पंजाब, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के किसानों के खाते में 19 नवंबर को 2-2 हजार रुपये नहीं आएंगे। क्योंकि इन राज्य के किसानों को पहले ही पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की जा चुकी है।

    PM Kisan Yojana के लिए कौन पात्र है?

    पीएम-किसान योजना के लिए पात्र होने के लिए, किसानों को अपनी भूमि का विवरण योजना पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। उन्हें अपने बैंक खातों को आधार से भी जोड़ना होगा। सरकार ने समय-समय पर ग्राम-स्तरीय विशेष संतृप्ति अभियान चलाए हैं ताकि "सभी कृषि योग्य भूमि-स्वामी किसानों की पहचान, सत्यापन और उन्हें पीएम-किसान योजना के अंतर्गत शामिल किया जा सके।

    PM Kisan Yojana की ई-केवाईसी ऐसे करें

    पीएम-किसान योजना में आधार, लाभार्थियों की पहचान स्थापित करने और उनका ई-केवाईसी पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अब किसान निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करके अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं:

    • ओटीपी आधारित ई-केवाईसी
    • बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी
    • चेहरे से पहचान-आधारित ई-केवाईसी
    • किसान-केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढाँचे ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के पहुँचे।

    Beneficiary Status कैसे चेक करें।

    आधिकारिक पीएम किसान वेबसाइट पर जाएँ।
    लाभार्थी स्थिति पृष्ठ पर जाएँ।
    "लाभार्थी स्थिति" पर क्लिक करें।
    अपना आधार नंबर या खाता संख्या दर्ज करें।
    "डेटा प्राप्त करें" पर क्लिक करें।
    लाभार्थी स्थिति देखें।
    भुगतान स्थिति देखें।

