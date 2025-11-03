PM Kisan Yojana: इस हफ्ते इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे, क्या है वजह; कहीं आप तो नहीं है शामिल?
पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के बारे में आज हर कोई जानता है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये मिलते हैं। ये पैसे किसानों को तीन अलग-अलग किस्त में दिए जाते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि किसानों को 5 नवंबर तक किस्त मिल सकती है। लेकिन कुछ किसानों के खाते में पैसे नहीं आएंगे।
नई दिल्ली। पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत किसानों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। किसानों को ये पैसे तीन अलग-अलग किस्त में मिलते हैं। किसानों को हर चार महीने 2000 रुपये की किस्त दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं।
कई मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि किसानों को 5 नवंबर के दिन 21वीं किस्त (PM Kisan 21th Installment) के पैसे मिल सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है और न ही सरकार की ओर से किस्त को लेकर कोई जानकारी दी गई है। हालांकि कुछ किसानों के खाते में पैसे नहीं आएंगे।
किन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा?
योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी करना जरूरी है। अगर ई-केवाईसी पूरा नहीं होता, तो किसानों के खाते में किस्त के पैसे नहीं आएंगे। आप पीएम किसान योजना की अधिकारिक वेबसाइट से ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं।
बैंक खाता आधार से लिंक होना भी काफी जरूरी है, इसके बिना भी आपके पैसे अटक सकते हैं। आप ये कार्य अपने बैंक जाकर पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी इत्यादि की जरूरत होगी।
अगर आपने योजना में अप्लाई करते वक्त या केवाईसी के समय गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो भी किस्त अटक सकती है।
इसके साथ ही आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपको किस्त के पैसे कब मिलेंगे। इसके लिए आपको नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
कैसे करें स्टेटस चेक?
स्टेप 1- सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
स्टेप 2 - अब यहां Beneficiary Status वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। ये आपको Farmer Corner वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा।
स्टेप 3- अब यहां अपना आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा।
