PM Kisan Yojana: इस हफ्ते इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे, क्या है वजह; कहीं आप तो नहीं है शामिल?

नई दिल्ली। पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत किसानों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। किसानों को ये पैसे तीन अलग-अलग किस्त में मिलते हैं। किसानों को हर चार महीने 2000 रुपये की किस्त दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं।

कई मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि किसानों को 5 नवंबर के दिन 21वीं किस्त (PM Kisan 21th Installment) के पैसे मिल सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है और न ही सरकार की ओर से किस्त को लेकर कोई जानकारी दी गई है। हालांकि कुछ किसानों के खाते में पैसे नहीं आएंगे।

किन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा? योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी करना जरूरी है। अगर ई-केवाईसी पूरा नहीं होता, तो किसानों के खाते में किस्त के पैसे नहीं आएंगे। आप पीएम किसान योजना की अधिकारिक वेबसाइट से ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं।