    PM Kisan Yojana: कब मिलेगी किसानों को खुशखबरी? क्या अब इस महीने के अंत तक आएंगे पैसे; देखें नई अपडेट

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:27 AM (IST)

    पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत किसानों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। इस बार पीएम किसान की 20वीं किस्त मिलने में भी उम्मीद से ज्यादा वक्त लग गया था। अब किसान भाई-बहन लंबे समय से 21 वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान की 21वीं किस्त (PM Kisan 21th Installment) को लेकर नया अपडेट सामने आ रहा है। 

    नई दिल्ली। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। ये पैसे किसानों को तीन अलग-अलग किस्त में मिलते हैं। किसानों को पिछली किस्त यानी 20वीं किस्त के लिए भी इस बार उम्मीद से ज्यादा इंतजार करना पड़ा था।

    अब किसान लंबे समय से 21 किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कुछ राज्यों के किसानों के लिए सरकार ने किस्त जारी कर दी है। इनमें वे राज्य शामिल हैं,जो बीते समय बाढ़ से प्रभावित हुए। इन राज्यों में हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। 

     लेकिन अब सवाल है कि बाकी के बचे राज्यों के किसानों को कब तक पैसे मिलेंगे। 

    आपको कब मिलेगी किस्त?

    पहले ये कहा जा रहा था कि किसानों के खाते में दिवाली से पहले पैसे आ सकते हैं। हालांकि अब माना जा रहा है कि पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी होने में अभी समय लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो पीएम किसान की 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते या इस महीने के आखिरी हफ्ते में जारी हो सकती है। 

    हालांकि इसे लेकर सरकार की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है।  

    किन किसानों के अटकेंगे पैसे?

    जिन किसानों ने अब तक योजना से जुड़ा ई-केवाईसी नहीं किया है। उनके पैसे अटक सकते हैं। क्योंकि ई-केवाईसी करना बेहद जरूरी है। आप ई-केवाईसी बैंक जाकर या ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं।

    बैंक खाता आधार से लिंक होना भी काफी जरूरी है, इसके बिना भी आपके पैसे अटक सकते हैं। आप ये कार्य अपने बैंक जाकर पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी इत्यादि की जरूरत होगी।

    अगर आपने योजना में अप्लाई करते वक्त या केवाईसी के समय गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो भी किस्त अटक सकती है।