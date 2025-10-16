PM Kisan Yojana: कब मिलेगी किसानों को खुशखबरी? क्या अब इस महीने के अंत तक आएंगे पैसे; देखें नई अपडेट

हालांकि इसे लेकर सरकार की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है।

किन किसानों के अटकेंगे पैसे?

जिन किसानों ने अब तक योजना से जुड़ा ई-केवाईसी नहीं किया है। उनके पैसे अटक सकते हैं। क्योंकि ई-केवाईसी करना बेहद जरूरी है। आप ई-केवाईसी बैंक जाकर या ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं।

बैंक खाता आधार से लिंक होना भी काफी जरूरी है, इसके बिना भी आपके पैसे अटक सकते हैं। आप ये कार्य अपने बैंक जाकर पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी इत्यादि की जरूरत होगी।