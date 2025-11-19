Language
    PM Kisan Yojana: क्यों नहीं आया पैसा, कहां अटका, अब क्या करें; यहां मिलेगा जवाब, 2-2 हजार के लिए करें ये काम

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 07:43 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर में पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st installment) जारी की, जिससे नौ करोड़ किसानों को लाभ हुआ। फिर भी, कई किसानों को अभी तक यह राशि नहीं मिली है। ई-केवाईसी न होने, आधार लिंक न होने या लाभार्थी सूची में नाम न होने के कारण किस्त में देरी हो सकती है। किसान हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के किसानों को पहले ही किस्त मिल चुकी है।

    PM Kisan Yojana: क्यों नहीं आया पैसा, कहां अटका, अब क्या करें; यहां मिलेगा जवाब, 2-2 हजार के लिए करें ये काम

    नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st installment) जारी की। देश भर के नौ करोड़ किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई। प्रधानमंत्री ने कोयंबटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन में भाग लिया। किस्त तो जारी हो चुकी है लेकिन यह किस्त अभी तक बहुत से किसानों के खाते में नहीं पहुंची है।

    पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार लंबे समय से था, जो अब खत्म हो चुका है। लेकिन इस किस्त के जारी होते ही किसान सोशल मीडिया पर अपने सवाल लिख रहे हैं। बहुत से किसानों के खाते में अब तक पैसा नहीं पहुंचा है। इस किस्त का क्यों नहीं आया पैसा, कहां अटका, अब क्या करें? आइए इन सब सवालों के जवाब जानते हैं।

    PM Kisan Yojana: 21वीं किस्त न आने की क्या हो सकती है वजह?

    सवाल-जवाब में पहला सवाल यह है कि जिन किसानों की अब तक 21वीं किस्त नहीं आई उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। इस किस्त के जरिए सरकार ने 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी है।

    • ई-केवाईसी न होना
    • बैंक खाते से आधार कार्ड का लिंक न होना
    • बैंक खाते की ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी न होना

    जिन किसानों का नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं दिख रहा है, उनके पैसे न आने के ऊपर दिए गए कारणों में से कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन जिन किसानों का बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम है। उनका पैसा क्यों नहीं आया है। आइए जानते हैं।

    जिनका है लिस्ट में नाम उनकी अब तक क्यों नहीं आई किस्त?

    पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त में 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पैसे भेजे गए हैं। ये पैसे एक साथ सभी किसानों के खाते में नहीं जा सकते हैं। ऐसे में अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपका पैसा आएगा। अगर पैसा नहीं आया तो अगली किस्त में 21वीं किस्त का पैसा जुड़कर आएगा।

    PM Kisan Yojana: पैसा नहीं आया तो ये काम भी कर सकते हैं?

    अगर अब तक आपके खाते में 21वीं किस्त का पैसा नहीं आया तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। आप पीएम किसान योजना की हेल्पलाइन नंबर 155261 और 011-24300606 पर कॉल कर करके या फिर pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

    इन चार राज्य के किसानों के खाते में नहीं आया पैसा

    पीएम मोदी ने कोयंबटूर से 21वीं किस्त तो जारी की। लेकिन इस दौरान जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के किसानों के खाते में पैसा नहीं आया। इसका कारण है कि इन चार राज्य के किसानों को पहले ही किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की जा चुकी थी। इन राज्यों में भारी बारिश की वजह से मची तबाही के चलते, यहां के किसानों को सरकार ने पहले ही 21वीं किस्त दे दी थी।

