PM Kisan Yojana: इंतजार हुआ खत्म! पीएम मोदी ने दिया 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2-2 हजार रुपये की सौगात

नई दिल्ली। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से 21वीं किस्त का जारी की। किसान दिवस के इस खास मौके पर 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये की राशि भेजी गई। किसान भाई-बहन दिवाली से ही अपनी 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे।

मीडिया रिपोर्ट में ये कहा जा रहा था कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का पैसा दिवाली से पहले जारी हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब 19 नवंबर, बुधवार को किसान दिवस के मौके पर करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म हुआ है।

PM Kisan 21th Installment: किसानों को मिली 2000 रुपये की सौगात 19 नवंबर, बुधवार के दिन किसान दिवस के इस खास मौके पर पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से 21वीं किस्त जारी की है। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपये की राशि भेजी गई। आपको ये राशि मिली या नहीं, इसे आप नीचे दिए गए स्टेप्स से पता कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें:- PM Kisan Yojana: इन किसानों को 2000 नहीं मिलेंगे 3000 रुपये, क्या है वजह; कब आएगी राशि? PM Kisan 21th Installment: पैसा मिला या नहीं? स्टेप 1- सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। स्टेप 2 - अब यहां Beneficiary Status वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। ये आपको Farmer Corner वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा। स्टेप 3- अब यहां अपना आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा। खाते में नहीं आए पैसे तो क्या-क्या करना होगा? सबसे पहले स्टेटस चेक करके ये पता करें की आपको पैसै मिले हैं या नहीं।

इसके बाद योजना से जुड़े जरूरी काम जैसे e-KYC अपडेट करें, बैंक को आधार से लिंक करें।

अगर आपने ये काम पूरा कर लिया है लेकिन फिर भी लाभ नहीं मिल रहा तो पीएम किसान योजना की हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें या CSC पर शिकायत दर्ज करें। पीएम किसान योजना से जुड़े सवाल 1. मैं टैक्स भरता हूं तो क्या मुझे पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा? नहीं, अगर कोई व्यक्ति ओल्ड टैक्स रिजीम या नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्स भरता है, तो उसे पीएम किसान योजना का फायदा नहीं मिलेगा।

2. भूमिहीन किसानों को क्या मिलेगा पीएम किसान योजना का फायदा? पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक इस स्कीम का लाभ उन किसानों को ही मिलता है, जिसके पास जमीन हो। अगर कोई किसान भूमिहीन है या उसके पास जमीन नहीं है, तो वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।