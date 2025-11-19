PM Kisan Yojana: आज 1:30 PM पर खत्म होगा इंतजार, आएंगे 2-2 हजार; PM मोदी 9 करोड़ किसानों को भेजेंगे ₹18000 करोड़!
PM Kisan Yojana 21st installment: आज दोपहर 1:30 बजे पीएम किसान योजना की 21 किस्त का इंतजार खत्म होगा। प्रधानमंत्री मोदी 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करेंगे।
नई दिल्ली। आज यानी बुधवार 19 नवंबर 2025 को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st installment )का इंतजार खत्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में डीबीटी के जरिए 2-2 हजार रुपये भजेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह के अनुसार पीएम मोदी आज 9 करोड़ किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक कार्यक्रम में पात्र किसानों को 2,000 रुपये की अगली किस्त जारी करेंगे। इसके पहले प्राकृतिक आपदा से पीड़ित राज्यों में पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों के खाते में पहले ही 21वीं किस्त भेजी जा चुकी है।
पीएम-किसान योजना की शुरुआत के बाद से, केंद्र सरकार अब तक 20 किस्तें जारी कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 20वीं किस्त जारी की थी। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के 9.7 करोड़ किसानों के खातों में 20वीं किस्त के रूप में 20.84 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे।
इन किसानों के खाते में नहीं आएगा पैसा
19 नवंबर को दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर पीएम मोदी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के रूप में 9 करोड़ किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे। लेकिन यह राशि उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिसका नाम लाभार्थी सूची में होगा। जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं की है। उन्हें यह राशि नहीं मिलेगी। इसके अलावा जिन भी किसानों का बैंक अकाउंट आधार से नहीं जुड़ा है उनका पैसा भी अटक सकता है। ऐसे में अब जानते हैं कि कैसे लाभार्थी सूची करें और ई-केवाईसी कैसे करें।
PM Kisan Yojana: लाभार्थी की स्थिति कैसे जांचें?
1. आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल https://pmkisan.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर, 'किसान कॉर्नर' में, 'लाभार्थी सूची' पर क्लिक करें।
3. अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव दर्ज करें।
4. अपने गांव के लाभार्थियों की सूची देखने के लिए 'रिपोर्ट प्राप्त करें' पर क्लिक करें।
पीएम-किसान योजना के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है?
आगे भुगतान प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने, बिचौलियों को खत्म करने और वास्तविक लाभार्थियों की पहचान की पुष्टि करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि धनराशि सही बैंक खातों में पहुंचे, इसे अनिवार्य कर दिया है।
कैसे करें PM Kisan Yojana के लिए e-KYC
पीएम किसान योजना में, लाभार्थियों की पहचान साबित करने के लिए आधार एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। किसान अपना ई-केवाईसी पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसी भी तरीके का उपयोग करके इसे पूरा कर सकते हैं:
1. ओटीपी-आधारित ई-केवाईसी
2. बायोमेट्रिक-आधारित ई-केवाईसी
3. चेहरा पहचान-आधारित ई-केवाईसी।
ओटीपी-आधारित पीएम-किसान योजना की e-KYC कैसे करें?
पीएम-किसान के लिए ई-केवाईसी करने के लिए, आधिकारिक पीएम-किसान वेबसाइट के 'किसान कॉर्नर' पर जाएं, 'ई-केवाईसी' पर क्लिक करें, अपना आधार नंबर दर्ज करें और 'खोजें' पर क्लिक करें। इसके बाद, ओटीपी प्राप्त करने के लिए अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर प्रदान करें, सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के लिए स्क्रीन पर ओटीपी दर्ज करें, और आपकी ई-केवाईसी स्थिति प्रदर्शित होगी।
चेहरे से पहचान के जरिए PM Kisan e-KYC कैसे करें?
- Google Play Store से PM-KISAN मोबाइल ऐप और आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करें।
- ऐप खोलें और अपने PM-KISAN-पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉग इन करें।
- लाभार्थी स्थिति पृष्ठ पर जाएँ।
- यदि e-KYC स्थिति "नहीं" दिखाई देती है, तो e-KYC पर क्लिक करें, फिर अपना आधार नंबर भरें और अपना चेहरा स्कैन करने के लिए अपनी सहमति दें।
- अपना चेहरा सफलतापूर्वक स्कैन करने के बाद, e-KYC का प्रोसेस पूरा हो जाता है।
