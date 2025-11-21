PM Kisan Yojana: 2 दिन हो गया, लेकिन अब तक नहीं आया पैसा? बचा है बस एक ही उपाय; 2-2 हजार के लिए करें ये काम

नई दिल्ली। PM Kisan Yojana 21st installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक इवेंट से PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त जारी की। इस किस्त के जरिए नौ करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे लगभग 18,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। यह पेमेंट 2 अगस्त को जारी 20वीं किस्त के लगभग चार महीने बाद आया है। 20वीं किस्त में 9.7 करोड़ बेनिफिशियरी के खाते में 20,500 करोड़ रुपये क्रेडिट किए गए थे। इस राउंड के साथ, केंद्र ने स्कीम शुरू होने के बाद से अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 3.7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा ट्रांसफर किए हैं।

फिर भी, कुछ किसानों को उनके बैंक अकाउंट में रकम नहीं दिख सकती है। ऐसा क्यों होता है और आप अपने रिकॉर्ड कैसे चेक कर सकते हैं। किन कारणों से कुछ किसानों की रुकी 21वीं किस्त सरकार ने कुछ ऐसे संदिग्ध मामलों की पहचान की है जिन्हें PM किसान स्कीम के बेनिफिशियरी लिस्ट से बाहर रखा जा सकता है: जिन किसानों को 1 फरवरी, 2019 के बाद जमीन मिली।

ऐसे मामले जहां परिवार के एक से ज्यादा सदस्य फायदे ले रहे हैं (जैसे, पति और पत्नी दोनों, एक बड़ा सदस्य और नाबालिग, वगैरह)।

ऐसे मामलों में फायदे कुछ समय के लिए रोक दिए गए हैं जब तक कि फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो जाता।

साथ ही, जिन किसानों ने अपना eKYC पूरा नहीं किया है, अगर उनकी डिटेल्स में कोई अंतर है, तो उन्हें PM किसान की 21वीं किस्त नहीं मिल सकती है। PM किसान बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक करें? किसान स्कीम के बारे में ज़्यादा जानने के लिए डेडिकेटेड पोर्टल pmkisan.gov.in पर जा सकते हैं। "Farmers Corner" सेक्शन में, PM किसान स्कीम से बेनिफिट पाने वाले लोग "Know Your Status" फीचर का इस्तेमाल करके आसानी से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।

जिनकी नहीं आई किस्त उस पर सरकार ने क्या कहा? जिन किसानों की अभी तक पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नहीं आई है उसे लेकर सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जिन किसानों का नाम लिस्ट में हैं लेकिन किसी तकनीकी खराबी के चलते किस्त नहीं आई है उनकी किस्त आएगी। उनका एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन होगा अगर सबकुछ सही रहता है तो उनके खाते में किस्त का पैसा आएगा।