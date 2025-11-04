PM Kisan Yojana: अब चुनाव से पहले नहीं आएगी 21वीं किस्त? 2-2 हजार के लिए अब करना होगा इतना इंतजार

नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर किसानों का इंतजार बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आ पहुंचा है। किसानों ने इस किस्त को लेकर दिवाली से पहले उम्मीद जताई थी। लेकिन दीवाली बीत गई। दीवाली के बाद छठ भी बीत गया। और अब आ गया है बिहार विधानसभा का चुनाव। लेकिन PM Kisan Yojana 21st Installment को लेकर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले कुछ अपडेट आए हैं। आइए जानते हैं कि उन अपडेट्स में क्या कहा जा रहा है।

अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी है तो आपको पता होगा कि PM-KISAN योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री ने जमीन वाले किसानों की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया था। इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) मोड से हर साल 6,000 रुपये की फाइनेंशियल मदद तीन बराबर किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। अब तक इसकी 20 किस्तें जारी की जा चुकी है। आइए जानते हैं कि 21वीं किस्त कब आएगी।

PM Kisan Yojana 21st Installment: कब आएगी की 21वीं किस्त? मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से तमाम खबरें चलाई जा रही हैं, जिनमें यह कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के खाते में 2-2 हजार आ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं जिनमें अब यह कहा जा रहा है कि किसानों का इंताजर बिहार विधानसभा चुनाव के बाद खत्म हो सकता है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही उनके खाते में 21वीं किस्त आने के आसार लग रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो 6 नवंबर को पहले चरण तो 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए विहार में वोटिंग होगी। 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। ऐसे में 14 नवंबर के बाद ही PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त आने की संभावना है।

21वीं किस्त के इंतजार के बीच ऑफिशियल PM किसान वेबसाइट पर बताया गया है कि डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे संदिग्ध मामलों की पहचान की है जो PM-KISAN स्कीम की गाइडलाइंस में बताए गए एक्सक्लूजन क्राइटेरिया (Exclusion criteria) के तहत आ सकते हैं। ऐसे मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा होने तक फायदे रोक दिए गए हैं। किसानों भाई जानकारी के लिए PM KISAN वेबसाइट/मोबाइल ऐप के Know Your Status (KYS) या किसान ई-मित्र चैटबॉट पर अपनी एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक करें।