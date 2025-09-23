PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त से पहले कृषि मंत्री का बड़ा तोहफा, UP-गुजरात के किसानों के खाते में आएगा पैसा!

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त से पहले उत्तर प्रदेश और गुजरात के किसानों को दलहन और तिलहन की फसल खरीदने का तोहफा दिया है। सरकार ई-समृद्धि और ई-संयुति पोर्टल के माध्यम से किसानों से उड़द अरहर मूंग तिल सोयाबीन और मूंगफली खरीदेगी। किसानों को उनकी फसल का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा।

नई दिल्ली। PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को उन्होंने इस वर्ष उत्तर प्रदेश और गुजरात से प्रमुख खरीफ दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी दे दी। यानी अब इन दो राज्यों के किसान भाई सरकार को अपनी दलहन और तिलहन की फसल बेच सकते हैं।

UP से कितनी दलहन और तिलहन खरीदेगा केंद्र एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बैठक में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में लगभग 2.27 लाख टन उड़द (काला चना), 1.13 लाख टन अरहर, 1,983 टन मूंग (हरा चना), 30,410 टन तिल और 99,438 टन मूंगफली की खरीद करने पर सहमति व्यक्त की।