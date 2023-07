PM Kisan 14th Installment Date पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त ट्रांसफर की तारीखों का एलान कर दिया गया है। पीएम मोदी 28 जुलाई को एक कार्यक्रम में सीधे देशभर के 8.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान की 14वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के तहत सरकार एक वर्ष के दौरान दो-दो हजार रुपये नियमित अंतराल पर ट्रांसफर करती है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त (PM Kisan 14th Installment) का लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार की ओर से पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त किसानों को ट्रांसफर करने की तारीख का एलान कर दिया गया है। 28 जुलाई को देश के 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खाते में दो हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। जानकारी के मुताबिक, राजस्थान के नागौर जिले में पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त ट्रांसफर करने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पीएम मोदी (PM Modi) स्वयं बटन दबाकर ऑनलाइन किसानों के खाते में पैसा भेजेंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों भी शामिल होंगे। कितने रुपये ट्रांसफर करेगी सरकार? सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी देशभर के 8.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त 28 जुलाई को जारी करेंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए दो-दो हजार रुपये सीधे किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। क्या है पीएम किसान योजना? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या पीएम किसान के तहत सरकार सभी पात्र किसानों को एक वर्ष के दौरान को 6,000 रुपये तीन किस्तों में निश्चित अंतराल पर दिए जाते हैं। यह पैसा सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना के जरिए सरकार की कोशिश छोटे किसानों को सीधे मदद पहुंचाना है। इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। पीएम किसान योजना में पंजीकरण इसकी आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर 'किसान कार्नर' में ऑनलाइन जाकर किया जा सकता है। इसके साथ ही आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस योजना के लाभार्थियों की लिस्ट में शामिल है या नहीं। योजना का लाभ पाने के लिए आपके भूलेखों का सत्यापन होने के साथ ईकेवाईसी होना जरूरी है। साथ ही बैंक खाता NPCI लिंक होना चाहिए।

