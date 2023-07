PM Kisan 14th Installment: अगर ये काम करने से चूके तो नहीं मिलेगा योजना का लाभ, जानिए कब आ सकती है अगली किस्त

PM Kisan 14th Installment Date पीएम किसान योजना की 14वीं किस्ता का एलान जल्दी ही हो सकता है। पीएम किसान का लाभ लेने के लिए आधार सीडिंग आवश्यक है। कोई बैंक में जाकर फॉर्म भरकर इसे आसानी से कर सकता है। इस योजना के तहत सरकार दो-दो हजार की तीन किस्तों में 6000 रुपये जारी करती है। (जागरण फाइल फोटो)

पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का एलान जल्द हो सकता है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। देश के करोड़ों किसान पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत मिलने वाली 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार की ओर से इसकी घोषणा भी जल्द हो सकती है। सरकार द्वारा 13वीं किस्त का भुगतान 26 फरवरी, 2023 को किया गया था। पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi 14th Installment) का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा, जिनका बैंक अकाउंट आधार और एपीसीआई से लिंक्ड होगा। इसे आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding) भी कहा जाता है। ऐसे में अगर आप भी पीएम किसान योजना के पात्र हैं तो अपना बैंक अकाउंट आधार और एनपीसीआई से जरूर लिंक कराएं। बता दें, पीएम किसान योजना एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम (DBT) है। किसी भी सरकारी योजना का लाभ DBT के जरिए लेने के लिए आधार सीडिंग आवश्यक है। कैसे करें अपने खाते को NPCI से लिंक? सबसे पहले जिस व्यक्ति के नाम पर पीएम किसान योजना की किस्त जारी होती है, उसे बैंक में जाकर एनेक्सचर 1 फॉर्म भरना होगा।

इसके बाद बैंक कर्मी खाताधारक की जानकारी को वेरिफाई करेंगे। खाताधारक की ओर से जमा कराए गए दस्तावेज और सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट करेंगे। इसके बाद आपका आधार सीडिंग का फॉर्म स्वीकार हो जाएगा।

फिर बैंक आधार नंबर को बैंक खाते और एनपीसीआई के मैपर (NPCI Mapper) से जोड़ देगी।

से जोड़ देगी। प्रोसेस होने के बाद खाता आधार नंबर के साथ एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। क्या है पीएम किसान योजना? पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली स्कीम है। इस योजना के तहत सरकार 6000 रुपये दो-दो हजार की तीन अलग-अलग किस्तों में किसानों को देती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए e-KYC के साथ भू- सत्यापन भी आवश्यक है।

Edited By: Abhinav Shalya