PM Kisan Yojana की 14वीं किस्त जारी होने से पहले सरकार ने किया बड़ा बदलाव, करोड़ो किसानों पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारत सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए कई तरह की योजना चलाई जा रही है। इस योजना में से एक योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी है। इस योजना में किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये राशि किस्तों में जारी होती है। हर किस्त में किसान को 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। सरकार ने अभी तक 13 किस्त जारी कर दी है। इस योजना की 14वीं किस्त को लेकर किसी भी तरह की कोई अधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी और भू-सत्यापन नहीं करवाया है उन सभी को 14वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने इस योजना में काफी बदलाव किये हैं। आइए जानते हैं कि सरकार ने क्या बड़ा बदलाव किया है।

बेनिफिशियरी स्टेटस

सरकार ने पीएम किसान योजना के पोर्टल में बड़ा बदलाव किया है। अब इस पोर्टल पर बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के तरीके को बदल दिया गया है। अब आपको बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तब आपको सबसे पहले उसे चेक करना चाहिए।

आपको नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना होगा। यहां आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद आपको कैप्चा दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा, यहां आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा।

अब आपको बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको कैप्चा डालना होगा। अब आपको गेट डेटा पर लिंक करना होगा, जिसके बाद आपको अपना स्टेटस पता चल जाएगा।

योजना में हुई गलती को करें ठीक

आपने अगर योजना के फॉर्म में गलती से कोई गलत जानकारी भर दी है तो आप उसे अब ठीक कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस योजना में थोड़ी सी गलती होने के बाद आपको किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। अब आप अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को पीएम किसान योजना के पोर्टल पर Name correction as Per Aadhaar पर क्लिक करना होगा।

अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इसके बाद आपको अपना रिजस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा दर्ज करना होगा। इसेक बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा आप वहां अपना आधार कार्ड पर जैसा नाम लिखा है वैसे ही डाल दें।

पीएम किसान के पोर्टल पर 'फॉर्मर्स कार्नर' पर एक नया फीचर दिया गया है। इसमें अगर कोई किसान अपना नान योजना से वापस लेना चाहते हैं तो वो अपना नाम कटवा सकते हैं। इसके लिए आपको Voluntary Surrender of PM Kisan Benefits पर क्लिक करना होगा। यहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के बाद सरेंडर पर क्लिक कर सकते हैं।