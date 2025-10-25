'सिर्फ भारत अकेला ही क्यों', जर्मनी से पीयूष गोयल ने ट्रंप को सुना दी खरी-खरी, रूसी तेल को लेकर दागे सुलगते सवाल

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप लगातार भारत पर रूसी तेल की खरीद बंद करने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन भारत अपनी जरूरतों को ध्यान और नागरिकों के हित को देखते हुए खरीद जारी रखे हुए हैं। वहीं, रूसी तेल बैन को लेकर अमेरिका ने यूके को छूट दे रखी है। इसे लेकर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रूसी तेल पर पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर निशाना साधा है और जर्मनी और UK के US बैन से छूट मांगने की खबरों पर सवाल उठाया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में बोलते हुए गोयल ने भारत की आजाद ट्रेड पॉलिसी पर जोर दिया और साफ कहा कि देश 'बंदूक की नोक पर' कोई ट्रेड डील साइन नहीं करेगा।



रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगा रखा है, जिससे भारत पर कुल टैरिफ 50 फीसदी है। यानी अमेरिकी इस समय भारत से 50 फीसदी टैरिफ वसूल रहा है। वहीं, दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तरह-तरह के बयान देते रहते हैं कि भारत जल्द ही रूस से तेल की खरीदारी बंद करेगा।