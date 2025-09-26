Language
    India US Trade Deal पर बड़ी खबर, पीयूष गोयल की अमेरिकी यात्रा पर सरकार का आया बयान, कहां तक पहुंची बात?

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:53 PM (IST)

    वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 22-24 सितंबर 2025 तक India US Trade Deal संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया। इस दौरान अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमीसन ग्रीर और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ बैठकें हुईं। India US Trade Deal को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख अमेरिकी व्यवसायों और निवेशकों के साथ चर्चा की गई।

    नई दिल्ली। India US Trade Deal: ट्रंप टैरिफ के बीच वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारत का एक प्रतिनिधि मंडल अमेरिका गया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर जारी बातचीत को आगे बढ़ाया गया। इस यात्रा पर भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है और दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने के लिए अपनी बातचीत जारी रखने का निर्णय लिया है।

    बातचीत जारी रखने का निर्णय

    वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापार वार्ता के लिए अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए अमेरिका गए थे।

    भारतीय प्रतिनिधिमंडल तीन दिवसीय वार्ता के बाद 24 सितंबर को अमेरिका से लौटा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने समझौते के विभिन्न पहलुओं पर अमेरिकी सरकार के अधिकारियों के साथ रचनात्मक बैठकें कीं।

    बयान में आगे कहा गया, "दोनों पक्षों ने समझौते की संभावित रूपरेखा पर विचारों का आदान-प्रदान किया और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर शीघ्र निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से बातचीत जारी रखने का निर्णय लिया गया।"

    इस यात्रा के दौरान, मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमीसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर के साथ बैठकें कीं।

    निवेश को बढ़ावा देने को लेकर भी हुई चर्चा

    द्विपक्षीय व्यापार मामलों पर अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों के अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख अमेरिकी व्यवसायों और निवेशकों के साथ भी चर्चा की।

    बयान में कहा गया है कि व्यवसायों और निवेशकों के साथ बैठकों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। व्यापारिक नेताओं ने भारत की विकास गाथा में विश्वास व्यक्त किया और देश में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को तेज करने की इच्छा व्यक्त की।

