India US Trade Deal पर बड़ी खबर, पीयूष गोयल की अमेरिकी यात्रा पर सरकार का आया बयान, कहां तक पहुंची बात?

नई दिल्ली। India US Trade Deal : ट्रंप टैरिफ के बीच वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारत का एक प्रतिनिधि मंडल अमेरिका गया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर जारी बातचीत को आगे बढ़ाया गया। इस यात्रा पर भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है और दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने के लिए अपनी बातचीत जारी रखने का निर्णय लिया है।

बातचीत जारी रखने का निर्णय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापार वार्ता के लिए अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए अमेरिका गए थे।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल तीन दिवसीय वार्ता के बाद 24 सितंबर को अमेरिका से लौटा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने समझौते के विभिन्न पहलुओं पर अमेरिकी सरकार के अधिकारियों के साथ रचनात्मक बैठकें कीं।

बयान में आगे कहा गया, "दोनों पक्षों ने समझौते की संभावित रूपरेखा पर विचारों का आदान-प्रदान किया और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर शीघ्र निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से बातचीत जारी रखने का निर्णय लिया गया।"

इस यात्रा के दौरान, मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमीसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर के साथ बैठकें कीं।

निवेश को बढ़ावा देने को लेकर भी हुई चर्चा

द्विपक्षीय व्यापार मामलों पर अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों के अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख अमेरिकी व्यवसायों और निवेशकों के साथ भी चर्चा की।