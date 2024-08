पीयूष गोयल ने E-commerce के कामकाज पर जताई चिंता, Amazon के निवेश पर भी उठाया सवाल

एएनआई, नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने ई-कॉमर्स सेक्टर के कामकाज पर चिंता जताई। पीयूष गोयल ने कहा कि ई-कॉमर्स उत्पादों पर भारी छूट देकर छोटे खुदरा विक्रेताओं को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा गोयल ने ई-कॉमर्स कंपनियों पर आक्रामक मूल्य निर्धारण और छोटे खुदरा विक्रेताओं को समान अवसर नहीं देने का आरोप लगाया।

आज 'Net Impact of E-Commerce on Employment and Consumer Welfare in India' विषय पर रिपोर्ट लॉन्च हुई। इस कार्यक्रम में पीयूष गोयल भी शामिल थे।