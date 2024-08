RBI गवर्नर के नाम एक और उपलब्धि, लगातार दूसरे साल बने दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंकर

पीटीआई, नई दिल्ली। अमेरिका की ‘ग्लोबल फाइनेंस’ ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे साल वैश्विक स्तर पर टॉप सेंट्रल बैंकर की उपलब्धि दी है। आरबीआई ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स (X) पोस्ट पर दी।

Happy to announce that for the 2nd consecutive year, RBI Governor @DasShaktikanta