3 साल की उम्र में बिका घर, कॉलेज से हुए ड्रॉपआउट; कैसे प्रयागराज के लड़के ने खड़ी कर दी ₹30 हजार करोड़ की कंपनी

नई दिल्ली। PhysicsWallah Alakh Pandey Success Story: कहते हैं कि अगर बचपन में घर की छत बिक जाए तो उस घर के बच्चे का जीवन संघर्षों से भरा होता है। वैसे संघर्ष तो सभी के जीवन में होता है। लेकिन उस बच्चे का संघर्ष ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके पास रहने को छत नहीं होती। कुछ ऐसी ही संघर्षों से मेहनत भरी कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (जो कभी इलाहाबाद हुआ करता था) की एक लड़के की। एक समय था इस जब यह लड़का मात्र 3 साल का था तो इसके पिता को अपना आधा घर बेचना पड़ा था। और 6 साल की उम्र तक जो आधी छत बची थी, वो भी बिक गई।

अब आप सोचिए कि जिस बच्चे का बचपन ऐसी स्थिति में गुजरा हो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कई इस प्रभाव को नकारात्मक ले लेते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो संघर्ष के ताप को आगे बढ़ने का जरिया बना लेते हैं। कुछ ऐसे ही कहानी थी आज के प्रयागराज के इकलौते अरबपति और फिजिक्सवाला के फाउंडर अलख पांडे की। आज बात होगी कि कैसे अलख ने अपने अंधेरे में सफलता की अलख जलाई।

अलख ने अपनी कहानी से जगाई करोड़ों बच्चों में सफलता की अलख प्रयागराज के अलख पांडे भारत के सबसे अमीर टीचर (India Richest Teacher) हैं। उनकी कंपनी फिजिक्सवाला का आईपीओ आ गया है। उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। आज भले ही अलख पांडे इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं। लेकिन एक समय था जब उनके पास जेईई की कोचिंग करने के पैसे नहीं थी। इसी कारण उन्होंने कानपुर के Harcourt Butler कॉलेज में एडमिशन लिया। हालांकि, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग बीच में छोड़ दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या है।

अलख 12वीं से ही कोचिंग पढ़ाने लगे थे। उन्हें फिजिक्स पढ़ाने में बहुत मजा आता है। कॉलेज बीच में छोड़कर वह अपने घर प्रयागराज आ गए। इसके बाद उन्होंने कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। ऑफलाइन पढ़ाते-पढ़ाते अलख पांडे YouTube पर भी अपना चैनल बनाकर पढ़ाने लगे। फिर जब अलख को लगा कि वह ऑनलाइन ज्यादा बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो उन्होंने पूरा टाइम यूट्यूब पर दिया और ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाना छोड़ दिया। उनके पढ़ाने का तरीका इतना देसी था कि बच्चे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझने लगे।

उनके साथ YouTube पर लाखों बच्चों जुड़ चुके थे। और देखते ही देखते कोविड काल आ गया। कोरोना टाइम में उनकी मुलाकात प्रतीक माहेश्वरी से होती है। दोनों मिलकर PhysicsWallah का एप लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च के पहले ही दिन एप पर इतने बच्चे आ जाते हैं कि एप क्रैश हो जाता है। यह अलख पांडे के लिए किसी जीत से कम नहीं था और आज एप लॉन्च हुए 5 साल हो गए और कहानी बिल्कुल बदल गई है।

कहानी यूं बदली कि जिस बच्चे के पास रहने की छत नहीं थी आज वह भारत का सबसे अमीर टीचर है। आज उस बच्चे ने नेटवर्थ के मामले में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया है। शाहरुख खान की कुल संपत्ति 12,490 करोड़ रुपये (Shah Rukh Khan Net Worth) है, तो अलख पांडे की नेट वर्थ 14,510 करोड़ रुपये (Alakh Pandey Net Worth) है।

साइकिल खरीदने के थे पैसे, आज 30 हजार करोड़ के मालिक एक समय था जब फिजिक्सवाला के अलख पांडे के घर में इतना पैसा नहीं था कि साइकिल खरीदी जाए। अलख इस पर कहते हैं कि जब वह छोटे थे तो उनके पिता के पास इतना धन नहीं था कि वह अपने बच्चे को साइकिल दिला पाए। हालांकि, उन्होंने किसी तरह मैनेज करके साइकिल दिलाई थी। आज वही अलख पांडे 30 हजार करोड़ की कंपनी फिजिक्सवाला के मालिक हैं। आज उस पिता की आखों में अपने बेटे के लिए गर्व की अनुभूति होती है।