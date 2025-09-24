आपको UPI, NEFT, RTGS जैसी सेवाएं देने वाला एनपीसीआई कितना कमाती है? देखें डिटेल

आज हर गली और दुकान में लेन-देन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही पैसे ट्रांसफर करने के लिए कई संस्थान NEFT और RTGS का उपयोग करते हैं। इन सभी को एनपीसीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आइए जानते हैं कि देशभर में डिजिटल लेन-देन कराने वाली एनपीसीआई खुद कितना कमाती है?

नई दिल्ली। यूपीआई की पहुंच आज शहर तक समित नहीं है, बल्कि गांव या कस्बों में भी लेन-देन के लिए यूपीआई का उपयोग होने लगा है। साथ ही कई संस्थानों में सैलरी या बड़े ट्रांजैक्शन के लिए NEFT और RTGS का उपयोग किया जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन सभी को ही एनपीसीआई (National Payment Corporation of India) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आइए जानते हैं कि एनपीसीआई खुद कितनी कमाई कर रही है। NPCI Earning: कितना कमाती है एनपीसीआई? एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से मिले फाइनेशियल रिपोर्ट की मानें तो कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में अपने ऑपरेशन से 3269.82 करोड़ रुपये कमाए है। इसके साथ ही उसकी अन्य सोर्स से 566.1 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। ये रेवेन्यू बिना किसी टैक्स और एक्सपेंस कटने से पहले का है।

टैक्स और एक्सपेंस से पहले कंपनी की इनकम 3836 करोड़ रुपये है। यह भी पढ़ें- New Rules 1 October 2025: ट्रेन टिकट, UPI नियम, LPG... क्या-क्या बदलेगा? आप पर होगा सीधा असर साथ ही वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी द्वारा 1959.30 करोड़ रुपये खर्च किए है। इन सभी एक्सपेंस को घटाने के बाद और टैक्स घटाने से पहले कंपनी की कमाई 1876.69 करोड़ रुपये है। वहीं सभी टैक्स और एक्सपेंस को घटाने के बाद कंपनी की कमाई 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा है। कंपनी कहां-कहां कितना करती है खर्च? 333.75 करोड़ कंपनी अपने कर्मचारियों की सैलरी पर करती है। वहीं मार्केटिंग में कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में 969.05 करोड़ खर्च किए है। NPCI देती है कई सर्विस आज एनपीसीआई की अलग-अलग सर्विस द्वारा डिजिटल पेमेंट सफल हो पाई है। एनपीसीआई द्वारा ही यूपीआई की सेवा दी जाती है। यूपीआई आज हमारी एक जरूरत बन चुका है। आज हर कोई छोटी से बड़ी पेमेंट यूपीआई के जरिए ही करना पसंद करता है। इसके जरिए आप चंद मिनटों में पेमेंट कर सकते हैं।