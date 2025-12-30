चीन-अमेरिका नहीं, चांदी में इस देश का है जलवा, ये रहे टॉप 10 सिल्वर प्रोडक्शन करने वाले

नई दिल्ली। चांदी के दाम रोज नए-नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती डिमांड के चलते कीमत भी आसमान छू रही है। आने वाले दिनों में कीमतों (Silver Price Hike) में और भी इजाफा देखने को मिल सकता है। सिल्वर की बढ़ती डिमांड को देखते हुए बहुत से देश सिल्वर प्रोडक्शन को गति दे रहे हैं। आज हम आपको उस देश के बारे में बताएंगे जो सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करता है। आपको लग रहा होगा कि इस लिस्ट में चीन या फिर अमेरिका होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। सिल्वर प्रोडक्शन के मामले में कोई और ही देश झंडे गाड़ रहा है।

आज की इंडस्ट्री में चांदी एक जरूरी रिसोर्स है, जिसका इस्तेमाल ज्वेलरी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाइयों में बड़े पैमाने पर होता है। हाल के सालों में, ग्लोबल डिमांड सप्लाई से ज्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन में कमी आई है। ज़्यादातर चांदी दूसरे मेटल्स, जैसे सोना और तांबा, की माइनिंग के बायप्रोडक्ट के तौर पर निकाली जाती है।

कौन है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक? सालाना वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2025 के अनुसार, दुनिया हर साल 820 मिलियन औंस से ज्यादा चांदी का उत्पादन करती है। इस लिस्ट में मेक्सिको सबसे आगे है। यह देश दुनिया का लगभग एक चौथाई चांदी का उत्पादन करता है। फ्रेस्निलो और पेनास्क्विटो जैसी माइनिंग दिग्गज कंपनियां एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, जिससे चांदी मेक्सिको की अर्थव्यवस्था, एक्सपोर्ट और संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई है।

वहीं, चीन दूसरे स्थान पर है, जहां चांदी मुख्य रूप से बड़े बेस-मेटल खानों से बाय-प्रोडक्ट के तौर पर निकाली जाती है। यह देश एक बड़ा उपभोक्ता भी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा और औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड को बढ़ाता है।