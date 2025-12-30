Silver Price Hike: रुकने का नाम नहीं ले रही चांदी, 9000 रुपये से भी ज्यादा चढ़ा दाम; आगे कितनी जाएगी कीमत?

नई दिल्ली। चांदी में कल 29 दिसंबर, मंगलवार को जबरदस्त हलचल देखी गई। आज भी चांदी में कमोडिटी मार्केट खुलते ही 9000 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं सोनें में आज उछाल है। 30 दिसंबर, सुबह 9.45 के आसपास चांदी में 9053 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है।

इसके साथ ही इस समय में सोने में 654 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत? एमसीएक्स में सुबह 9.55 बजे 1 किलो चांदी की कीमत 2,33,890 रुपये चल रही है। इसमें 9461 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 2,31,1000 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 2,36,907 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

कल चांदी में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखा गया था। कल सुबह चांदी में 10 हजार रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी थी। लेकिन शाम आते-आते इसमें 21 हजार रुपये की गिरावट दर्ज की गई। इसकी बड़ी वजह रूस और यूक्रेन के बीच हुई सुलह को बताया जा रहा है।

आपके शहर में कितना है चांदी का दाम? शहर चांदी की कीमत पटना ₹233,630 जयपुर ₹233,730 कानपुर ₹233,820 लखनऊ ₹233,820 भोपाल ₹234,000 इंदौर ₹234,000 चंडीगढ़ ₹233,760 रायपुर ₹233,510 ऊपर दी गई टेबल के अनुसार कानपुर और लखनऊ में चांदी की कीमत सबसे अधिक है। इस समय 1 किलो चांदी का भाव 233,820 रुपये चल रहा है। इसके साथ ही रायपुर में चांदी का दाम सबसे कम है। यहां 1 किलो चांदी का भाव 2,33,510 रुपये है। आगे कितनी जाएगी कीमत? कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया की मानें तो साल 2026 में चांदी 3 लाख रुपये के आसपास रहेगी। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी है कि वे इस समय चांदी में निवेश करने से बचाव करें। चांदी में चल रही जबरदस्त हलचल फ्रैश निवेश के लिए सही नहीं है।