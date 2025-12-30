Silver Price Hike: रुकने का नाम नहीं ले रही चांदी, 9000 रुपये से भी ज्यादा चढ़ा दाम; आगे कितनी जाएगी कीमत?
नई दिल्ली। चांदी में कल 29 दिसंबर, मंगलवार को जबरदस्त हलचल देखी गई। आज भी चांदी में कमोडिटी मार्केट खुलते ही 9000 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं सोनें में आज उछाल है। 30 दिसंबर, सुबह 9.45 के आसपास चांदी में 9053 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है।
इसके साथ ही इस समय में सोने में 654 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है।
Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?
एमसीएक्स में सुबह 9.55 बजे 1 किलो चांदी की कीमत 2,33,890 रुपये चल रही है। इसमें 9461 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 2,31,1000 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 2,36,907 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
कल चांदी में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखा गया था। कल सुबह चांदी में 10 हजार रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी थी। लेकिन शाम आते-आते इसमें 21 हजार रुपये की गिरावट दर्ज की गई। इसकी बड़ी वजह रूस और यूक्रेन के बीच हुई सुलह को बताया जा रहा है।
आपके शहर में कितना है चांदी का दाम?
|शहर
|चांदी की कीमत
|पटना
|₹233,630
|जयपुर
|₹233,730
|कानपुर
|₹233,820
|लखनऊ
|₹233,820
|भोपाल
|₹234,000
|इंदौर
|₹234,000
|चंडीगढ़
|₹233,760
|रायपुर
|₹233,510
ऊपर दी गई टेबल के अनुसार कानपुर और लखनऊ में चांदी की कीमत सबसे अधिक है। इस समय 1 किलो चांदी का भाव 233,820 रुपये चल रहा है। इसके साथ ही रायपुर में चांदी का दाम सबसे कम है। यहां 1 किलो चांदी का भाव 2,33,510 रुपये है।
आगे कितनी जाएगी कीमत?
कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया की मानें तो साल 2026 में चांदी 3 लाख रुपये के आसपास रहेगी। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी है कि वे इस समय चांदी में निवेश करने से बचाव करें। चांदी में चल रही जबरदस्त हलचल फ्रैश निवेश के लिए सही नहीं है।
इसके साथ ही उन्होंने सलाह दी है कि अगर एक बार प्राइस स्टेबल हो जाए तब आप इसे खरीद सकते हैं।
एलन मस्क ने जताई चिंता
टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) ने चांदी में जारी एकतरफा तेजी पर चिंता जताई है और कहा है कि इसका कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उपयोग हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चांदी की कीमतों में तेजी ही नहीं है। चांदी का कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उपयोग होता है। इसलिए इस बढ़ोतरी ने पूरी इंडस्ट्री को चिंता में डाल दिया है। चांदी का इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से लेकर सोलर और कई अन्य उत्पादों जैसे ईवी आदि में बड़ी मात्रा में चांदी का उपयोग हो रहा है।
