Year Ender 2025: हजारों करोड़ की क्रिप्टोकरेंसी हुई चोरी, इस देश के हैकरों कर दिया खेल; आपको तो नहीं हुआ नुकसान?
साल 2025 में क्रिप्टोकरेंसी चोरी (cryptocurrency hacking statistics) के मामलों में नॉर्थ कोरिया सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। चेनालिसिस के डेटा के अनुस ...और पढ़ें
नई दिल्ली। साल 2025 खत्म होने जा रहा है। इस साल भी क्रिप्टोकरेंसी चोरी के कई मामले सामने आए। रिपोर्ट्स के अनुसा साल 2025 में नॉर्थ कोरिया क्रिप्टोकरेंसी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। आंकड़े बताते हैं कि हैकिंग की कन्फर्म घटनाएं कम रहीं, मगर जितने की क्रिप्टोकरेंसी चोरी हुई, उस वैल्यू में काफी बढ़ोतरी हुई है।
कितने की क्रिप्टोकरेंसी हुई चोरी?
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चेनालिसिस के डेटा के अनुसार नॉर्थ कोरिया (जिसे ऑफिशियली डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है) के हैकर्स ने साल 2025 रिकॉर्ड 2.02 बिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी चुराई है। भारतीय करेंसी में ये 18110 करोड़ रुपये बनते हैं।
2.02 बिलियन डॉलर वैल्यू के लिहाज से 2024 में चुराई गई क्रिप्टोकरेंसी की तुलना में 51 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है। इससे पिछले कुछ सालों में कुल क्रिप्टो चोरी का आंकड़ा लगभग $6.75 बिलियन (60500 करोड़ रुपये से अधिक) हो गया है।
घटनाएं कम, मगर चोरी ज्यादा
चेनालिसिस नेके अनुसार उत्तर कोरियाई हैकर्स अब कम हमले कर रहे हैं, लेकिन हर घटना में बहुत ज्यादा पैसे चुरा रहे हैं। वे अब ज्यादा टार्गेटेड और एडवांस्ड ऑपरेशन्स अंजाम दे रहे हैं, जिससे सीमित एक्टिविटी के साथ अधिक नुकसान हो रहा है।
76% घटनाओं के लिए नॉर्थ कोरिया जिम्मेदार
साल 2025 में क्रिप्टोकरेंसी की सिक्योरिटी ब्रीच के जितने मामले सामने आए, उनमें से लगभग 76 फीसदी के लिए जिम्मेदार नॉर्थ कोरिया ही रहा। रिपोर्ट बताती है कि नॉर्थ कोरियाई ग्रुप चोरी किए गए फंड को व्हाइट सोर्स में बदलने में बहुत ज्यादा ऑर्गनाइज्ड हो गए हैं। आमतौर पर, लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया एक बड़ी चोरी के बाद लगभग 45 दिनों तक चली, जिससे फंड को ट्रैक करना मुश्किल रहा।
व्यक्तिगत वॉलेट हैक की घटनाएं हुईं कम
साल 2025 में लगभग 1.58 लाख घटनाओं में लगभग 80,000 अलग-अलग पीड़ितों के व्यक्तिगत वॉलेट हैक हुए। इन छोटे हमलों से चोरी की गई कुल राशि $713 मिलियन (6390 करोड़ रुपये) तक गिर गई, जो पिछले साल से कम है।
यह दिखाता है कि 2024 और 2025 में कुल मिलाकर हैकिंग से होने वाले नुकसान काफी हद तक कंट्रोल में रहे।
कैसे रखें क्रिप्टोकरेंसी को सेफ?
- हार्डवेयर वॉलेट का उपयोग करें (कोल्ड स्टोरेज) : अपनी ज्यादातर क्रिप्टो को ऑफलाइन हार्डवेयर वॉलेट (जैसे लेजर या ट्रेजर) में रखें, क्योंकि यह हैकर्स से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है
- मजबूत और यूनीक पासवर्ड : हर अकाउंट के लिए अलग, जटिल पासवर्ड (अक्षर, नंबर, सिंबल मिलाकर) बनाएं और पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें
- मजबूत एक्सचेंज चुनें : भरोसेमंद और लंबे समय से काम कर रहे एक्सचेंज का उपयोग करें, जो सुरक्षा पर ध्यान देते हों
- फिशिंग और स्कैम से बचें : अनजान लिंक पर क्लिक न करें, नकली अलर्ट से सावधान रहें, और सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा न करें
- अलग डिवाइस और ईमेल : क्रिप्टो के लिए एक डेडिकेटेड ईमेल और अलग डिवाइस (फोन/लैपटॉप) का इस्तेमाल करने की सोचें
