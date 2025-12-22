Year Ender 2025: हजारों करोड़ की क्रिप्टोकरेंसी हुई चोरी, इस देश के हैकरों कर दिया खेल; आपको तो नहीं हुआ नुकसान?

नई दिल्ली। साल 2025 खत्म होने जा रहा है। इस साल भी क्रिप्टोकरेंसी चोरी के कई मामले सामने आए। रिपोर्ट्स के अनुसा साल 2025 में नॉर्थ कोरिया क्रिप्टोकरेंसी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। आंकड़े बताते हैं कि हैकिंग की कन्फर्म घटनाएं कम रहीं, मगर जितने की क्रिप्टोकरेंसी चोरी हुई, उस वैल्यू में काफी बढ़ोतरी हुई है।

कितने की क्रिप्टोकरेंसी हुई चोरी? ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चेनालिसिस के डेटा के अनुसार नॉर्थ कोरिया (जिसे ऑफिशियली डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है) के हैकर्स ने साल 2025 रिकॉर्ड 2.02 बिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी चुराई है। भारतीय करेंसी में ये 18110 करोड़ रुपये बनते हैं।

2.02 बिलियन डॉलर वैल्यू के लिहाज से 2024 में चुराई गई क्रिप्टोकरेंसी की तुलना में 51 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है। इससे पिछले कुछ सालों में कुल क्रिप्टो चोरी का आंकड़ा लगभग $6.75 बिलियन (60500 करोड़ रुपये से अधिक) हो गया है।

घटनाएं कम, मगर चोरी ज्यादा चेनालिसिस नेके अनुसार उत्तर कोरियाई हैकर्स अब कम हमले कर रहे हैं, लेकिन हर घटना में बहुत ज्यादा पैसे चुरा रहे हैं। वे अब ज्यादा टार्गेटेड और एडवांस्ड ऑपरेशन्स अंजाम दे रहे हैं, जिससे सीमित एक्टिविटी के साथ अधिक नुकसान हो रहा है।

76% घटनाओं के लिए नॉर्थ कोरिया जिम्मेदार साल 2025 में क्रिप्टोकरेंसी की सिक्योरिटी ब्रीच के जितने मामले सामने आए, उनमें से लगभग 76 फीसदी के लिए जिम्मेदार नॉर्थ कोरिया ही रहा। रिपोर्ट बताती है कि नॉर्थ कोरियाई ग्रुप चोरी किए गए फंड को व्हाइट सोर्स में बदलने में बहुत ज्यादा ऑर्गनाइज्ड हो गए हैं। आमतौर पर, लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया एक बड़ी चोरी के बाद लगभग 45 दिनों तक चली, जिससे फंड को ट्रैक करना मुश्किल रहा।