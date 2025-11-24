नए नियम से घर-सड़क बनाने वाले मजदूरों को मिलेंगे 5 गजब के फायदे, ठेकेदार का बढ़ेगा खर्च?

नई दिल्ली। देश में चार नए लेबर कोड (New Labor Codes) लागू होने के बाद रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने वाले करीब 7.1 करोड़ मजदूरों (जिनमें 80% से ज्यादा अनस्किल्ड हैं) के लिए सामाजिक सुरक्षा और वेतन में बड़ा बदलाव आने वाला है।

हालांकि डेवलपर्स और ठेकेदारों का कहना है कि इससे प्रोजेक्ट कॉस्ट 8-12% तक बढ़ सकती है, लेकिन मजदूरों को मिलने वाले फायदे लंबे समय तक उनकी जिंदगी बदलने वाले साबित हो सकते हैं। मजदूरों को मिलने वाले प्रमुख फायदे 1. PF और ग्रेच्युटी में भारी बढ़ोतरी अब भत्तों (allowances) को हटाकर बेसिक वेतन को कुल वेतन का कम से कम 50% करना अनिवार्य होगा। इससे EPF और ग्रेच्युटी की गणना ज्यादा राशि पर होगी।

उदाहरण: पहले ₹30,000 कुल वेतन में से बेसिक ₹15,000 रखकर PF सिर्फ ₹1,800 कटता था। अब बेसिक कम से कम ₹20,000-₹25,000 होना होगा, जिससे PF कटौती/जमा ₹2,400-₹3,000 तक पहुंच जाएगी। यानी हर महीने मजदूर के खाते में 600-1,200 रुपये ज्यादा PF जमा होगा।

2. ग्रेच्युटी अब सिर्फ 1 साल में मिलेगी (पहले 5 साल थे) प्रोजेक्ट आधारित काम में अक्सत मजदूर 2-3 साल में साइट बदल लेते थे और ग्रेच्युटी से वंचित रह जाते थे। अब सिर्फ 1 साल काम करने पर भी ग्रेच्युटी मिलेगी। 400-500 मजदूरों वाली साइट पर डेवलपर की सालाना ग्रेच्युटी देनदारी 1-1.5 करोड़ रुपये तक बढ़ सकती है, अब यह पूरा पैसा सीधे मजदूरों के पास जाएगा।

3. ओवरटाइम का दोगुना भुगतान अनिवार्य हाईवे, मेट्रो, टाउनशिप जैसे प्रोजेक्ट में 10-12 घंटे की शिफ्ट आम है। नए कोड में ओवरटाइम की दर दोगुनी कर दी गई है। 8 घंटे से ज्यादा काम पर हर घंटे का दोगुना मेहनताना मिलेगा। एक मजदूर को महीने में 100 ओवरटाइम घंटे भी हुए तो 5,000-8,000 रुपये अतिरिक्त आय हो सकती है।