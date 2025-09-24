CGST, SGST और IGST... आपके घर इस्तेमाल होने वाले 516 सामानों से कौन सी सरकार करती है कितनी कमाई? देखें लिस्ट

Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:36 PM (IST)
नई दिल्ली| 22 सितंबर से देश में नई जीएसटी दरें लागू हो गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है या फिर यूं कहें कि आप जो सामान खरीदते हैं तो उस पर आपको कितने तरह का टैक्स देना होता है?
दरअसल, जीएसटी दो हिस्सों में बंटा होता है- पहला CGST और दूसरा SGST। सीजीएसटी यानी Central GST, यह हिस्सा केंद्र सरकार को जाता है। एसजीएसटी यानी State GST, यह हिस्सा राज्य सरकार के पास जाता है। अगर सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो उस पर IGST लगता है। इसे केंद्र सरकार वसूलती है और बाद में राज्यों में बांट देती है।
640 सामानों पर 9% लगता है GST
जीएसटी सुधारों के साथ सरकार ने सीजीएसटी लगने वाले सामानों की लिस्ट भी जारी की है। इसमें बताया गया है कि सरकार 516 तरह के सामानों पर सिर्फ 2.5%, 640 तरह के सामानों पर 9%, 6 तरह के सामानों पर 14% और 13 तरह के सामानों पर 20% सीजीएसटी लागू होगा।
इसके अलावा 15 तरह के सामानों पर 1.5% और 174 सामानों पर शून्य टैक्स रहेगा। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आप जो सामान खरीदते हैं उस पर चुकाए गए जीएसटी से आप कितना टैक्स राज्य सरकार को देते हैं और कितना टैक्स केंद्र सरकार। तो आइए इसका कैलकुलेशन भी समझते हैं।
कैसे बांटा जाता है जीएसटी?
जीएसटी काउंसिल के मुताबिक, अगर किसी सामान की कीमत 1000 रुपए है और उस पर 5% जीएसटी लगता है, तो कुल कीमत = 1000 + (1000 × 5/100) = 1000 + 50 = 1050 रुपए होगी। यानी 1000 रुपए पर जो जीएसटी लगता है, तो उसका आधा यानी ढाई फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार और आधा हिस्सा राज्य सरकार (IGST distribution) में बंट जाता है। और अगर वहीं कोई राज्य किसी दूसरे राज्य को भेजे गए सामान पर जीएसटी लगाता हो तो उसका पूरा हिस्सा सामान भेजने वाले राज्य को ही मिलता है।
- सामान की कीमत- 1000 रुपए
- GST- 5% यानी 50 रुपए
- CGST- 50 ÷ 2 = 25 रुपए
- SGST- 50 ÷ 2 = 25 रुपए
सामान पर कितना कमाती है केंद्र सरकार?
अब आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि आप जो सामान खरीदते हैं उस पर लगने वालै टैक्स से आपकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार कितना रुपया कमाती हैं। यानी आपके खरीदे गए सामान पर कितना CGST लगता है और कितना SGST। यहां आपको रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामानों की लिस्ट बताने जा रहे हैं, जिन पर आप ये दोनों तरह के टैक्स चुकाते हैं। देखें पूरी लिस्ट:
|क्रमांक
|सामान
|CGST
|1
|चावल (प्री-पैक्ड)
|2.50%
|2
|गेहूं का आटा (प्री-पैक्ड)
|2.50%
|3
|गेहूं, जौ, रागी, बाजरा, मक्का
|2.50%
|4
|दालें (अरहर, मूंग, मसूर, चना आदि)
|2.50%
|5
|दूध और क्रीम
|2.50%
|6
|दही, लस्सी, मक्खन
|2.50%
|7
|घी और अन्य डेयरी फैट्स
|2.50%
|8
|मक्खन, क्रीम
|2.50%
|9
|अंडे (शेल और बिना शेल)
|2.50%
|10
|चीनी, शक्कर, गुड़
|2.50%
|11
|नमक
|2.50%
|12
|सरसों का तेल
|2.50%
|13
|मूंगफली तेल
|2.50%
|14
|सोयाबीन तेल
|2.50%
|15
|सूरजमुखी तेल
|2.50%
|16
|नारियल तेल
|2.50%
|17
|पाम तेल
|2.50%
|18
|जैतून का तेल
|2.50%
|19
|अन्य वनस्पति तेल
|2.50%
|20
|चाय (सभी प्रकार)
|2.50%
|21
|कॉफी (भुनी और बिना भुनी)
|2.50%
|22
|हल्दी
|2.50%
|23
|मिर्च
|2.50%
|24
|अदरक
|2.50%
|25
|धनिया
|2.50%
|26
|जीरा
|2.50%
|27
|सौंफ
|2.50%
|28
|इलायची
|2.50%
|29
|लौंग
|2.50%
|30
|दालचीनी
|2.50%
|31
|जायफल
|2.50%
|32
|अजवाइन
|2.50%
|33
|मेथी दाना
|2.50%
|34
|काली मिर्च
|2.50%
|35
|मसाला मिश्रण (गरम मसाला आदि)
|2.50%
|36
|बिस्कुट
|2.50%
|37
|नमकीन, भुजिया, मिश्रण
|2.50%
|38
|पापड़
|2.50%
|39
|रोटी, चपाती, खाखरा
|2.50%
|40
|पेस्ट्री, केक
|2.50%
|41
|आइसक्रीम
|2.50%
|42
|चॉकलेट, कैंडी
|2.50%
|43
|पैकेज्ड ब्रेड
|2.50%
|44
|पास्ता, नूडल्स, स्पेगेटी
|2.50%
|45
|नमकीन सेवई और सूजी
|2.50%
|46
|टोमैटों सॉस और अन्य सॉस
|2.50%
|47
|सूप पाउडर
|2.50%
|48
|अचार
|2.50%
|49
|शहद (प्राकृतिक)
|2.50%
|50
|सूखे मेवे (काजू, बादाम, किशमिश)
|2.50%
|51
|खजूर
|2.50%
|52
|अंजीर
|2.50%
|53
|मखाना
|2.50%
|54
|नारियल (सूखा और ताजा)
|2.50%
|55
|मूंगफली
|2.50%
|56
|अलसी के बीज
|2.50%
|57
|तिल
|2.50%
|58
|सूरजमुखी बीज
|2.50%
|59
|रेपसीड, सरसों के बीज
|2.50%
|60
|अमचूर पाउडर
|2.50%
|61
|इमली
|2.50%
|62
|फल रस और जूस
|2.50%
|63
|नींबू
|2.50%
|64
|संतरा
|2.50%
|65
|आम
|2.50%
|66
|सेब
|2.50%
|67
|केला
|2.50%
|68
|अमरूद
|2.50%
|69
|अंगूर
|2.50%
|70
|तरबूज और खरबूज
|2.50%
|71
|पपीता
|2.50%
|72
|अनार
|2.50%
|73
|आलू
|2.50%
|74
|प्याज़
|2.50%
|75
|टमाटर
|2.50%
|76
|हरी मिर्च
|2.50%
|77
|भिंडी
|2.50%
|78
|बैंगन
|2.50%
|79
|गोभी
|2.50%
|80
|मटर
|2.50%
|81
|शिमला मिर्च
|2.50%
|82
|पालक
|2.50%
|83
|मेथी पत्ते
|2.50%
|84
|लौकी
|2.50%
|85
|कद्दू
|2.50%
|86
|तुरई
|2.50%
|87
|करेला
|2.50%
|88
|शकरकंद
|2.50%
|89
|मूली
|2.50%
|90
|अदरक-लहसुन पेस्ट
|2.50%
|91
|टमाटर प्यूरी
|2.50%
|92
|हरी पत्तेदार सब्जियां
|2.50%
|93
|पैकेज्ड सलाद सब्ज़ियां
|2.50%
|94
|फ्रोजन सब्ज़ियां
|2.50%
|95
|पैकेज्ड फल
|2.50%
|96
|जूस पैक
|2.50%
|97
|इंस्टेंट कॉफी
|2.50%
|98
|ग्रीन टी
|2.50%
|99
|एनर्जी ड्रिंक
|2.50%
|100
|पैकेज्ड मिनरल वाटर
|2.50%
|101
|सॉस, मस्टर्ड, मसालेदार पेस्ट
|2.50%
|102
|रेडी-टू-कुक सूप मिक्स
|2.50%
|103
|आइसक्रीम और फ्रोजन डेज़र्ट
|2.50%
|104
|सोया प्रोटीन आधारित खाद्य पदार्थ
|2.50%
|105
|नमकीन, भुजिया, सेव
|2.50%
|106
|डायबिटिक फ्रेंडली खाद्य सामग्री
|2.50%
|107
|हर्बल पाउडर और मसाला मिक्स
|2.50%
|108
|पैकेज्ड मिनरल वाटर
|2.50%
|109
|आइस क्यूब्स और बर्फ
|2.50%
|110
|फ्लेवर्ड सोया दूध
|2.50%
|111
|पैकेज्ड फ्रूट ड्रिंक
|2.50%
|112
|फ्लेवर्ड मिल्क ड्रिंक
|2.50%
|113
|खाना बनाने का तेल मिक्स
|2.50%
|114
|पैकेज्ड मांस (चिकन/मटन)
|2.50%
|115
|पैकेज्ड मछली
|2.50%
|116
|गुड़, खांडसारी
|2.50%
|117
|कैंडी, शुगर फ्री मिठाई
|2.50%
|118
|कोको पाउडर
|2.50%
|119
|पैकेज्ड रोटी/परांठा
|2.50%
|120
|स्वीटनर (जैसे स्टीविया)
|2.50%
|121
|टिन्डा, टमाटर, मशरूम
|2.50%
|122
|पैकेज्ड फल (संरक्षित)
|2.50%
|123
|जैम, जेली, मर्मलेड
|2.50%
|124
|सूखे मेवे का पैक
|2.50%
|125
|पैकेज्ड जूस
|2.50%
|126
|कॉफी पाउडर, चाय अर्क
|2.50%
|127
|रेडी-टू-ईट मिक्स
|2.50%
|128
|इंस्टेंट नूडल्स मिक्स
|2.50%
|129
|पैकेज्ड खनिज पदार्थ
|2.50%
|130
|फ्रूट एक्सट्रैक्ट
|2.50%
|131
|नोटबुक, डायरी (घरेलू काम)
|2.50%
|132
|बांस और लकड़ी की घरेलू वस्तुएं
|2.50%
|133
|तंबाकू पत्ते (कम घरों में)
|2.50%
|134
|पैकेज्ड इंडस्ट्रियल पाउडर
|2.50%
|135
|चिकनी मिट्टी, स्लेट
|2.50%
|136
|खनिज पाउडर
|2.50%
|137
|चूना, ग्रेफाइट
|2.50%
|138
|कच्चा लौहा
|2.50%
|139
|कोयला
|2.50%
|140
|बिजली उपकरण (घर उपयोगी)
|2.50%
|141
|घरेलू पंखा, मोटर
|2.50%
|142
|चित्रकला, मूर्तिकला सजावट
|2.50%
|143
|घर निर्माण सामग्री
|2.50%
|144
|बल्ब, तार और स्विच
|2.50%
|145
|घरेलू खेती यंत्र
|2.50%
|146
|खेल सामग्री
|2.50%
|147
|थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर मशीन
|2.50%
|148
|संगीत उपकरण
|2.50%
|149
|घरेलू फर्नीचर
|2.50%
|150
|अन्य घरेलू सामान
|2.50%
|151
|टिशू पेपर, नैपकिन
|2.50%
|152
|साबुन, हैंडवॉश
|2.50%
|153
|अगरबत्ती, मोमबत्ती
|2.50%
|154
|तेल की खल, ऑयल केक
|2.50%
|155
|गोंद, चिपकाने वाले पदार्थ
|2.50%
|156
|बायोडीजल
|2.50%
|157
|ग्लिसरीन
|2.50%
|158
|सेनेटरी नैपकिन, डायपर
|2.50%
|159
|सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा
|2.50%
|160
|पैकेज्ड कार्डबोर्ड
|2.50%
|161
|सिलाई मशीन
|2.50%
|162
|औद्योगिक यंत्र
|2.50%
|163
|फूड प्रोसेसिंग मशीन
|2.50%
|164
|बच्चों के खिलौने
|2.50%
|165
|प्लास्टिक के डिब्बे
|2.50%
|166
|सजावट सामग्री
|2.50%
|167
|बिजली उपकरण
|2.50%
|168
|बिजली स्पेयर पार्ट्स
|2.50%
|169
|पैकेजिंग बैग
|2.50%
|170
|पशु चिकित्सा दवाएं
|2.50%
|171
|फर्नीचर (लकड़ी, प्लास्टिक)
|2.50%
|172
|पशु चारा
|2.50%
|173
|कीटनाशक
|2.50%
|174
|खाद और जैव पदार्थ
|2.50%
|175
|मेडिकल लैब उपकरण
|2.50%
|176
|कृषि मशीनरी
|2.50%
|177
|डेयरी उपकरण
|2.50%
|178
|टेक्निकल उपकरण
|2.50%
|179
|चमड़े के कपड़े
|2.50%
|180
|पुराने कपड़े
|2.50%
|181
|सोलर पैनल
|2.50%
|182
|सूती कपड़े
|2.50%
|183
|घर की सजावट वस्त्र
|2.50%
|184
|कॉटन फैब्रिक
|2.50%
|185
|एलपीजी/गैस
|2.50%
|186
|औद्योगिक अपशिष्ट
|2.50%
|187
|सजावट चित्र, शोपीस
|2.50%
|188
|घरेलू इलेक्ट्रिक उपकरण
|2.50%
|189
|स्टील बर्तन
|2.50%
|190
|तांबे के बर्तन
|2.50%
|191
|बच्चों के मनोवैज्ञानिक खिलौने
|2.50%
|192
|छोटी घरेलू मशीनें
|2.50%
|193
|हाइजीनिक कृषि उपकरण
|2.50%
|194
|रेडी-टू-ईट भोजन
|2.50%
|195
|पैकेज्ड पेय पदार्थ
|2.50%
|196
|पैक्ड कृषि अनाज
|2.50%
|197
|ताज़ी हरी सब्ज़ियां (पैक्ड)
|2.50%
|198
|कीटनाशक और केमिकल्स
|2.50%
|199
|जैव खाद
|2.50%
|200
|घरेलू कृषि सामग्री
|2.50%
|201
|जैव-कीटनाशक (घर/कृषि उपयोग)
|2.50%
|202
|हेयर ऑयल, शैम्पू
|2.50%
|203
|टूथपेस्ट और माउथवॉश
|2.50%
|204
|फर्नीचर के छोटे पार्ट्स
|2.50%
|205
|अस्पताल से जुड़े उपकरण
|2.50%
|206
|व्यायाम और फिटनेस उपकरण
|2.50%
|207
|सोलर पैनल
|2.50%
|208
|घरेलू इलेक्ट्रिक पुर्ज़े
|2.50%
|209
|बायोडीजल
|2.50%
|210
|पशु चिकित्सा के उपकरण
|2.50%
|211
|इलेक्ट्रॉनिक्स का कच्चा माल
|2.50%
|212
|कृत्रिम अंग और हेल्थ उपकरण
|2.50%
|213
|तेल प्रसंस्करण सामग्री
|2.50%
|214
|मोटर गाड़ी के छोटे पुर्जे
|2.50%
|215
|चमड़े के जूते
|2.50%
|216
|बांस/लकड़ी के सामान
|2.50%
|217
|कागज़ी उत्पाद
|2.50%
|218
|खेल वस्त्र और गियर
|2.50%
|219
|फूड प्रोसेसिंग मशीनरी
|2.50%
|220
|कृषि उपयोगी बायो उत्पाद
|2.50%
|221
|पैकेजिंग सामग्री
|2.50%
|222
|अस्पताल के फर्नीचर
|2.50%
|223
|यांत्रिक उपकरण
|2.50%
|224
|कच्चा माल (मूलभूत)
|2.50%
|225
|कागज और पत्रिका
|2.50%
|226
|तंबाकू पत्ती
|2.50%
|227
|फूलदान और सजावट सामग्री
|2.50%
|228
|खेल के उपकरण
|2.50%
|229
|घरेलू निर्माण सामग्री
|2.50%
|230
|फूल और गार्डनिंग आइटम
|2.50%
|231
|बच्चों के खिलौने
|2.50%
|232
|घरेलू फर्नीचर
|2.50%
|233
|मेडिकल उपकरण
|2.50%
|234
|इंजेक्शन और दवाएं
|2.50%
|235
|बर्तन और किचनवेयर
|2.50%
|236
|कलात्मक सजावट वस्तुएं
|2.50%
|237
|छप्पर और निर्माण सामग्री
|2.50%
|238
|फर्नीचर पार्ट्स
|2.50%
|239
|पैकेज्ड भोजन
|2.50%
|240
|कृषि उपकरण
|2.50%
|241
|सूती और रेशमी कपड़े
|2.50%
|242
|सौर ऊर्जा उत्पाद
|2.50%
|243
|कागज आधारित उत्पाद
|2.50%
|244
|पशु चिकित्सा उपकरण
|2.50%
|245
|खाद्य उत्पाद
|2.50%
|246
|हस्तनिर्मित सजावट
|2.50%
|247
|कृषि उत्पाद
|2.50%
|248
|औषधीय उत्पाद
|2.50%
|249
|हेल्थ उपकरण
|2.50%
|250
|ऊर्जा उपकरण
|2.50%
|251
|घरेलू कपड़े और वस्त्र
|2.50%
|252
|पैकेज्ड खाद्य तेल
|2.50%
|253
|पास्ता, मैकरोनी, नूडल्स
|2.50%
|254
|खाखरा, रोटी, चपाती
|2.50%
|255
|बिस्कुट, केक, पेस्ट्री
|2.50%
|256
|नमकीन, मिश्रण
|2.50%
|257
|शीतल पेय, मिनरल वाटर
|2.50%
|258
|सोया दूध (फ्लेवर्ड)
|2.50%
|259
|फलों का जूस
|2.50%
|260
|आइसक्रीम
|2.50%
|261
|मांसाहारी उत्पाद
|2.50%
|262
|मछली और समुद्री भोजन
|2.50%
|263
|चीनी, गुड़
|2.50%
|264
|कोको आधारित उत्पाद
|2.50%
|265
|शाकाहारी मसाले
|2.50%
|266
|औषधीय बायो उत्पाद
|2.50%
|267
|फलों का अर्क
|2.50%
|268
|सूखे फल और मेवे
|2.50%
|269
|तंबाकू की पत्तियां
|2.50%
|270
|खनिज पदार्थ
|2.50%
|271
|सीमेंट, बजरी आदि
|2.50%
|272
|विद्युत उपकरण
|2.50%
|273
|कृषि उपकरण और पुर्ज़े
|2.50%
|274
|घरेलू सफाई सामग्री
|2.50%
|275
|नोटबुक और स्टेशनरी
|2.50%
|276
|बच्चों के खिलौने
|2.50%
|277
|फैशन उत्पाद (साधारण)
|2.50%
|278
|किताबें और शैक्षिक सामग्री
|2.50%
|279
|प्राकृतिक तेल
|2.50%
|280
|खाद और कृषि रसायन
|2.50%
|281
|मछली पालन उत्पाद
|2.50%
|282
|बायोडीग्रेडेबल पैकेजिंग
|2.50%
|283
|सोलर बैटरी और पैनल
|2.50%
|284
|औषधीय उपकरण
|2.50%
|285
|पेपर बैग
|2.50%
|286
|डायपर, सेनेटरी नैपकिन
|2.50%
|287
|लकड़ी/बांस घरेलू वस्तुएं
|2.50%
|288
|फर्नीचर पार्ट्स
|2.50%
|289
|हेयर ऑयल, शैम्पू
|2.50%
|290
|फिटनेस उपकरण
|2.50%
|291
|घरेलू प्लास्टिक उत्पाद
|2.50%
|292
|इलेक्ट्रिक पुर्ज़े
|2.50%
|293
|चमड़े के उत्पाद
|2.50%
|294
|यांत्रिक औज़ार
|2.50%
|295
|सूती, ऊनी कपड़े
|2.50%
|296
|पशु चिकित्सा सामग्री
|2.50%
|297
|भराई सामग्री (तकिया, कुशन)
|2.50%
|298
|सोलर शेड प्रोडक्ट्स
|2.50%
|299
|घर निर्माण सामग्री
|2.50%
|300
|घरेलू और कृषि सामग्री
|2.50%
|301
|घरेलू उपयोग की खाद्य सामग्री
|2.50%
|302
|मोटर वाहन के उपकरण
|2.50%
|303
|खेल के उपयोगी सामान
|2.50%
|304
|चमड़े के उत्पाद और एक्सेसरीज़
|2.50%
|305
|जूट और कपास के बैग
|2.50%
|306
|स्ट्रीट लाइट और इलेक्ट्रिक सामान
|2.50%
|307
|औषधीय उपकरण
|2.50%
|308
|घरेलू इलेक्ट्रिक मशीनरी
|2.50%
|309
|कागज और स्टेशनरी
|2.50%
|310
|आभूषण और गहने
|2.50%
|311
|पैकेजिंग सामग्री
|2.50%
|312
|घर निर्माण सामग्री
|2.50%
|313
|सोलर जेनरेटर और बैटरी
|2.50%
|314
|फर्नीचर सामग्री
|2.50%
|315
|बच्चों के खिलौने
|2.50%
|316
|फूड प्रोसेसिंग उपकरण
|2.50%
|317
|रबर उत्पाद
|2.50%
|318
|घर की सजावट और हस्तशिल्प
|2.50%
|319
|धागे (कॉटन और सिंथेटिक)
|2.50%
|320
|बैग और कपड़े के बॉक्स
|2.50%
|321
|खेल सामग्री
|2.50%
|322
|कृषि उपकरण और रसायन
|2.50%
|323
|औद्योगिक उपकरण
|2.50%
|324
|पशु चिकित्सा उपकरण
|2.50%
|325
|पालतू पशु उत्पाद
|2.50%
|326
|सौंदर्य प्रसाधन
|2.50%
|327
|पेन, पेंसिल और पेपर
|2.50%
|328
|खिलौने और शैक्षिक सामग्री
|2.50%
|329
|खाद्य तेल और पैकेजिंग
|2.50%
|330
|घर निर्माण के हिस्से
|2.50%
|331
|सोलर और विंड एनर्जी प्रोडक्ट्स
|2.50%
|332
|खाद्य सामग्री (पैक्ड)
|2.50%
|333
|सॉफ्ट ड्रिंक और जूस
|2.50%
|334
|फिटनेस उपकरण
|2.50%
|335
|मनोरंजन सामग्री
|2.50%
|336
|साइंटिफिक उपकरण
|2.50%
|337
|घरेलू उपकरणों के पुर्ज़े
|2.50%
|338
|सजावटी आइटम
|2.50%
|339
|जल ऊर्जा उपकरण
|2.50%
|340
|बायोलॉजी उपकरण
|2.50%
|341
|घरेलू रसोई उपकरण
|2.50%
|342
|तंबाकू पत्ते
|2.50%
|343
|घरेलू उपकरण
|2.50%
|344
|चिकित्सा सामग्री
|2.50%
|345
|लकड़ी के उत्पाद
|2.50%
|346
|वस्त्र
|2.50%
|347
|गाड़ी के पुर्ज़े
|2.50%
|348
|पैकेजिंग सामग्री
|2.50%
|349
|फूड प्रोसेसिंग सामग्री
|2.50%
|350
|अन्य घरेलू ज़रूरी चीजें
|2.50%
|351
|फर्नीचर और सजावट
|2.50%
|352
|बच्चों की सामग्री और खिलौने
|2.50%
|353
|औषधीय और जैविक उत्पाद
|2.50%
|354
|इलेक्ट्रिक किट्स
|2.50%
|355
|पैकेजिंग सामग्री
|2.50%
|356
|कृषि और पशु चिकित्सा उपकरण
|2.50%
|357
|प्लास्टिक और रबर उत्पाद
|2.50%
|358
|खेल और फिटनेस सामग्री
|2.50%
|359
|लकड़ी के घरेलू सामान
|2.50%
|360
|कपड़े और फैब्रिक
|2.50%
|361
|फूड प्रोसेसिंग मशीन
|2.50%
|362
|उपभोगी घरेलू सामान
|2.50%
|363
|पशु चारा और कृषि सामान
|2.50%
|364
|सजावट और क्राफ्ट्स
|2.50%
|365
|मेडिकल उपकरण
|2.50%
|366
|बिजली उपकरण
|2.50%
|367
|स्टेशनरी उत्पाद
|2.50%
|368
|पौधे और नर्सरी सामग्री
|2.50%
|369
|खेल सामग्री
|2.50%
|370
|पटाखे और फटाखे
|2.50%
|371
|मसाले और खाद्य सामग्री
|2.50%
|372
|पैक्ड पानी और पेय पदार्थ
|2.50%
|373
|मांस और मछली
|2.50%
|374
|शक्कर और स्वीटनर
|2.50%
|375
|ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स
|2.50%
|376
|फार्मास्यूटिकल उत्पाद
|2.50%
|377
|इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी
|2.50%
|378
|लकड़ी, कोयला, बांस आदि
|2.50%
|379
|पैकेजिंग और क्राफ्ट सामग्री
|2.50%
|380
|कृषि उर्वरक
|2.50%
|381
|जैविक खाद और पेस्टिसाइड
|2.50%
|382
|पशु चिकित्सा उत्पाद
|2.50%
|383
|पौधों के बीज
|2.50%
|384
|फिटनेस और खेल उपकरण
|2.50%
|385
|पेपर और कार्डबोर्ड
|2.50%
|386
|घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
|2.50%
|387
|कृषि सामग्री
|2.50%
|388
|सजावटी सामग्री
|2.50%
|389
|फर्नीचर पार्ट्स
|2.50%
|390
|बांस और लकड़ी के सामान
|2.50%
|391
|घरेलू बैग और स्टोरेज
|2.50%
|392
|रबर का कच्चा माल
|2.50%
|393
|पशु चिकित्सा किट्स
|2.50%
|394
|मशीनरी और औज़ार
|2.50%
|395
|औद्योगिक स्पेयर पार्ट्स
|2.50%
|396
|नर्सिंग सामग्री
|2.50%
|397
|घर और ऑफिस के सामान
|2.50%
|398
|इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग डिवाइस
|2.50%
|399
|किचन सामग्री
|2.50%
|400
|सजावट के उपकरण
|2.50%
|401
|कागज के उत्पाद
|2.50%
|402
|बच्चों के खिलौने
|2.50%
|403
|घरेलू उपयोग की वस्तुएं
|2.50%
|404
|मेडिकल उपकरण
|2.50%
|405
|कृषि और औद्योगिक उपकरण
|2.50%
|406
|पैकेजिंग सामग्री
|2.50%
|407
|सुरक्षा उपकरण
|2.50%
|408
|कृषि मशीनें
|2.50%
|409
|चमड़े के बने उत्पाद
|2.50%
|410
|खेल सामग्री
|2.50%
|411
|स्टील/लोहे/तांबे के बर्तन
|2.50%
|412
|इलेक्ट्रॉनिक पुर्ज़े
|2.50%
|413
|घरेलू सजावट और फर्नीचर
|2.50%
|414
|कागज आधारित उत्पाद
|2.50%
|415
|औषधीय उत्पाद
|2.50%
|416
|प्लास्टिक उत्पाद
|2.50%
|417
|घरेलू सामान
|2.50%
|418
|फर्नीचर और उपकरण
|2.50%
|419
|कृषि उपकरण
|2.50%
|420
|कंप्यूटर और छोटे उपकरण
|2.50%
|421
|सजावट उत्पाद
|2.50%
|422
|गाड़ी के पार्ट्स
|2.50%
|423
|मिट्टी के उत्पाद
|2.50%
|424
|तकनीकी उपकरण
|2.50%
|425
|पोषण संबंधी उत्पाद
|2.50%
|426
|कृषि सामग्री
|2.50%
|427
|बच्चों के कपड़े
|2.50%
|428
|प्लास्टिक की थैलियां
|2.50%
|429
|घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स
|2.50%
|430
|किचन के बर्तन
|2.50%
|431
|सफाई सामग्री
|2.50%
|432
|घरेलू और औद्योगिक उपकरण
|2.50%
|433
|फूल सजावट
|2.50%
|434
|कागज आधारित उत्पाद
|2.50%
|435
|फूड प्रोसेसिंग सामग्री
|2.50%
|436
|घरेलू इलेक्ट्रिक सामान
|2.50%
|437
|मेडिकल और कानूनी उपकरण
|2.50%
|438
|घर निर्माण सामग्री
|2.50%
|439
|छोटे इलेक्ट्रिक उपकरण
|2.50%
|440
|किचन उपकरण
|2.50%
|441
|बच्चों की हेल्थ सामग्री
|2.50%
|442
|पशु चिकित्सा औषधियां
|2.50%
|443
|खेल और फिटनेस उपकरण
|2.50%
|444
|घरेलू ऊर्जा उपकरण
|2.50%
|445
|हस्तनिर्मित सामान
|2.50%
|446
|घरेलू सजावट
|2.50%
|447
|छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
|2.50%
|448
|कपड़े और फैब्रिक
|2.50%
|449
|निर्माण उपकरण
|2.50%
|450
|घरेलू फर्नीचर
|2.50%
|451
|कृषि उपकरण
|2.50%
|452
|कृषि रसायन और जैविक उत्पाद
|2.50%
|453
|कृषि मशीनरी पार्ट्स
|2.50%
|454
|पशु चिकित्सा उपकरण
|2.50%
|455
|घरेलू प्लास्टिक उत्पाद
|2.50%
|456
|रसोई गैजेट्स और उपकरण
|2.50%
|457
|फूलदान, बर्तन, सजावट की वस्तुएं
|2.50%
|458
|खेल सामग्री
|2.50%
|459
|पशु चिकित्सा और बायो उपकरण
|2.50%
|460
|कागज और पैकेजिंग सामग्री
|2.50%
|461
|औद्योगिक सामग्री
|2.50%
|462
|घरेलू फर्नीचर
|2.50%
|463
|सजावट के उपकरण
|2.50%
|464
|बैग, कपड़े और घरेलू सामान
|2.50%
|465
|औषधीय उपकरण
|2.50%
|466
|तंबाकू पत्ते
|2.50%
|467
|घरेलू टूल्स
|2.50%
|468
|छोटे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान
|2.50%
|469
|इलेक्ट्रिक उपकरण पार्ट्स
|2.50%
|470
|पौधे और फूल
|2.50%
|471
|शरबत, रस, जूस
|2.50%
|472
|व्यंजन सामग्री
|2.50%
|473
|फूड प्रोसेसिंग मशीनें
|2.50%
|474
|खिलौने
|2.50%
|475
|घरेलू सजावट
|2.50%
|476
|पालतू पशु उत्पाद
|2.50%
|477
|घरेलू मशीनरी
|2.50%
|478
|कृषि मशीनें
|2.50%
|479
|औद्योगिक उपकरण
|2.50%
|480
|स्वास्थ्य उपकरण
|2.50%
|481
|पशु चिकित्सा उत्पाद
|2.50%
|482
|बैग और कपड़े
|2.50%
|483
|फर्नीचर के खास सामान
|2.50%
|484
|इलेक्ट्रिक उपकरण
|2.50%
|485
|मसाले और सूखे मेवे
|2.50%
|486
|खेल और फिटनेस उपकरण
|2.50%
|487
|सजावट के क्राफ्ट आइटम
|2.50%
|488
|प्लास्टिक उत्पाद
|2.50%
|489
|पैकेजिंग और स्टोरेज सामग्री
|2.50%
|490
|खाद्य तेल
|2.50%
|491
|अन्य खाद्य सामग्री
|2.50%
|492
|बागवानी का सामान
|2.50%
|493
|सोलर उपकरण
|2.50%
|494
|घरेलू और औद्योगिक फिटिंग
|2.50%
|495
|उपकरण और औज़ार
|2.50%
|496
|खेल और मनोरंजन सामग्री
|2.50%
|497
|औद्योगिक कच्चा माल
|2.50%
|498
|घरेलू और कृषि उपयोग की सामग्री
|2.50%
|499
|पैकेजिंग सामग्री
|2.50%
|500
|कृषि उपकरण
|2.50%
|501
|कागज उत्पाद
|2.50%
|502
|सजावट और क्राफ्ट्स
|2.50%
|503
|प्लास्टिक बैग और उत्पाद
|2.50%
|504
|सजावटी वस्तुएं
|2.50%
|505
|जानवरों का चारा
|2.50%
|506
|किचनवेयर और घरेलू उपकरण
|2.50%
|507
|कृषि और औद्योगिक उपकरण
|2.50%
|508
|घरेलू सजावट सामग्री
|2.50%
|509
|खेल उपकरण
|2.50%
|510
|खेती और पशुपालन उपकरण
|2.50%
|511
|रसोई सामग्री
|2.50%
|512
|औद्योगिक उपकरण
|2.50%
|513
|इलेक्ट्रिक उपकरण
|2.50%
|514
|पैकेजिंग सामग्री
|2.50%
|515
|घरेलू फर्नीचर
|2.50%
|516
|कृषि और औद्योगिक उपकरण
|2.50%
14% और 20% CGST वाले उत्पाद
केंद्र सरकार तंबाकू वाले उत्पादों पर 14% CGST वसूलती है। जिनमें तंबाकू, खैनी, मिश्रित तंबाकू और सुंघनी जैसे उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा, फ्रूट ड्रिंक, गैर अल्कोहॉलिक पेय, कैफीन युक्त पेय, काब्रोनेटेड जूस, मोटर कार, इलेक्ट्रि, पेट्रोल या फिर हाइब्रिड कार, रिवॉल्वर, याट, 350सीसी से ऊपर क्षमता वाली मोटर साइकिलें, स्मोकिंग पाइप, सिगार, सिगरेट होल्डर जैसे उत्पादों पर 20% CGST लगता है।
