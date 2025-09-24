CGST, SGST और IGST... आपके घर इस्तेमाल होने वाले 516 सामानों से कौन सी सरकार करती है कितनी कमाई? देखें लिस्ट

Language
    GST सुधारों के साथ सरकार ने CGST लगने वाले सामानों की लिस्ट भी जारी की है। इसमें बताया गया है कि सरकार 516 तरह के सामानों पर सिर्फ 2.5% 640 तरह के सामानों पर 9% 6 तरह के सामानों पर 14% और 13 तरह के सामानों पर 20% सीजीएसटी लागू होगा। इसके अलावा 15 तरह के सामानों पर 1.5% और 174 सामानों पर शून्य टैक्स रहेगा। देखें लिस्टः

    आपके घर इस्तेमाल होने वाले 516 सामानों से कौन सी सरकार करती है कितनी कमाई?

    नई दिल्ली| 22 सितंबर से देश में नई जीएसटी दरें लागू हो गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है या फिर यूं कहें कि आप जो सामान खरीदते हैं तो उस पर आपको कितने तरह का टैक्स देना होता है?

    दरअसल, जीएसटी दो हिस्सों में बंटा होता है- पहला CGST और दूसरा SGST। सीजीएसटी यानी Central GST, यह हिस्सा केंद्र सरकार को जाता है। एसजीएसटी यानी State GST, यह हिस्सा राज्य सरकार के पास जाता है। अगर सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो उस पर IGST लगता है। इसे केंद्र सरकार वसूलती है और बाद में राज्यों में बांट देती है।

    640 सामानों पर 9% लगता है GST

    जीएसटी सुधारों के साथ सरकार ने सीजीएसटी लगने वाले सामानों की लिस्ट भी जारी की है। इसमें बताया गया है कि सरकार 516 तरह के सामानों पर सिर्फ 2.5%, 640 तरह के सामानों पर 9%, 6 तरह के सामानों पर 14% और 13 तरह के सामानों पर 20% सीजीएसटी लागू होगा।

    इसके अलावा 15 तरह के सामानों पर 1.5% और 174 सामानों पर शून्य टैक्स रहेगा। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आप जो सामान खरीदते हैं उस पर चुकाए गए जीएसटी से आप कितना टैक्स राज्य सरकार को देते हैं और कितना टैक्स केंद्र सरकार। तो आइए इसका कैलकुलेशन भी समझते हैं। 

    कैसे बांटा जाता है जीएसटी?

    जीएसटी काउंसिल के मुताबिक, अगर किसी सामान की कीमत 1000 रुपए है और उस पर 5% जीएसटी लगता है, तो कुल कीमत = 1000 + (1000 × 5/100) = 1000 + 50 = 1050 रुपए होगी। यानी 1000 रुपए पर जो जीएसटी लगता है, तो उसका आधा यानी ढाई फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार और आधा हिस्सा राज्य सरकार (IGST distribution) में बंट जाता है। और अगर वहीं कोई राज्य किसी दूसरे राज्य को भेजे गए सामान पर जीएसटी लगाता हो तो उसका पूरा हिस्सा सामान भेजने वाले राज्य को ही मिलता है। 

    • सामान की कीमत- 1000 रुपए
    • GST- 5% यानी 50 रुपए
    • CGST- 50 ÷ 2 = 25 रुपए
    • SGST- 50 ÷ 2 = 25 रुपए

    सामान पर कितना कमाती है केंद्र सरकार?

    अब आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि आप जो सामान खरीदते हैं उस पर लगने वालै टैक्स से आपकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार कितना रुपया कमाती हैं। यानी आपके खरीदे गए सामान पर कितना CGST लगता है और कितना SGST। यहां आपको रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामानों की लिस्ट बताने जा रहे हैं, जिन पर आप ये दोनों तरह के टैक्स चुकाते हैं। देखें पूरी लिस्ट:

    क्रमांक सामान CGST
    1 चावल (प्री-पैक्ड) 2.50%
    2 गेहूं का आटा (प्री-पैक्ड) 2.50%
    3 गेहूं, जौ, रागी, बाजरा, मक्का 2.50%
    4 दालें (अरहर, मूंग, मसूर, चना आदि) 2.50%
    5 दूध और क्रीम 2.50%
    6 दही, लस्सी, मक्खन 2.50%
    7 घी और अन्य डेयरी फैट्स 2.50%
    8 मक्खन, क्रीम 2.50%
    9 अंडे (शेल और बिना शेल) 2.50%
    10 चीनी, शक्कर, गुड़ 2.50%
    11 नमक 2.50%
    12 सरसों का तेल 2.50%
    13 मूंगफली तेल 2.50%
    14 सोयाबीन तेल 2.50%
    15 सूरजमुखी तेल 2.50%
    16 नारियल तेल 2.50%
    17 पाम तेल 2.50%
    18 जैतून का तेल 2.50%
    19 अन्य वनस्पति तेल 2.50%
    20 चाय (सभी प्रकार) 2.50%
    21 कॉफी (भुनी और बिना भुनी) 2.50%
    22 हल्दी 2.50%
    23 मिर्च 2.50%
    24 अदरक 2.50%
    25 धनिया 2.50%
    26 जीरा 2.50%
    27 सौंफ 2.50%
    28 इलायची 2.50%
    29 लौंग 2.50%
    30 दालचीनी 2.50%
    31 जायफल 2.50%
    32 अजवाइन 2.50%
    33 मेथी दाना 2.50%
    34 काली मिर्च 2.50%
    35 मसाला मिश्रण (गरम मसाला आदि) 2.50%
    36 बिस्कुट 2.50%
    37 नमकीन, भुजिया, मिश्रण 2.50%
    38 पापड़ 2.50%
    39 रोटी, चपाती, खाखरा 2.50%
    40 पेस्ट्री, केक 2.50%
    41 आइसक्रीम 2.50%
    42 चॉकलेट, कैंडी 2.50%
    43 पैकेज्ड ब्रेड 2.50%
    44 पास्ता, नूडल्स, स्पेगेटी 2.50%
    45 नमकीन सेवई और सूजी 2.50%
    46 टोमैटों सॉस और अन्य सॉस 2.50%
    47 सूप पाउडर 2.50%
    48 अचार 2.50%
    49 शहद (प्राकृतिक) 2.50%
    50 सूखे मेवे (काजू, बादाम, किशमिश) 2.50%
    51 खजूर 2.50%
    52 अंजीर 2.50%
    53 मखाना 2.50%
    54 नारियल (सूखा और ताजा) 2.50%
    55 मूंगफली 2.50%
    56 अलसी के बीज 2.50%
    57 तिल 2.50%
    58 सूरजमुखी बीज 2.50%
    59 रेपसीड, सरसों के बीज 2.50%
    60 अमचूर पाउडर 2.50%
    61 इमली 2.50%
    62 फल रस और जूस 2.50%
    63 नींबू 2.50%
    64 संतरा 2.50%
    65 आम 2.50%
    66 सेब 2.50%
    67 केला 2.50%
    68 अमरूद 2.50%
    69 अंगूर 2.50%
    70 तरबूज और खरबूज 2.50%
    71 पपीता 2.50%
    72 अनार 2.50%
    73 आलू 2.50%
    74 प्याज़ 2.50%
    75 टमाटर 2.50%
    76 हरी मिर्च 2.50%
    77 भिंडी 2.50%
    78 बैंगन 2.50%
    79 गोभी 2.50%
    80 मटर 2.50%
    81 शिमला मिर्च 2.50%
    82 पालक 2.50%
    83 मेथी पत्ते 2.50%
    84 लौकी 2.50%
    85 कद्दू 2.50%
    86 तुरई 2.50%
    87 करेला 2.50%
    88 शकरकंद 2.50%
    89 मूली 2.50%
    90 अदरक-लहसुन पेस्ट 2.50%
    91 टमाटर प्यूरी 2.50%
    92 हरी पत्तेदार सब्जियां 2.50%
    93 पैकेज्ड सलाद सब्ज़ियां 2.50%
    94 फ्रोजन सब्ज़ियां 2.50%
    95 पैकेज्ड फल 2.50%
    96 जूस पैक 2.50%
    97 इंस्टेंट कॉफी 2.50%
    98 ग्रीन टी 2.50%
    99 एनर्जी ड्रिंक 2.50%
    100 पैकेज्ड मिनरल वाटर 2.50%
    101 सॉस, मस्टर्ड, मसालेदार पेस्ट 2.50%
    102 रेडी-टू-कुक सूप मिक्स 2.50%
    103 आइसक्रीम और फ्रोजन डेज़र्ट 2.50%
    104 सोया प्रोटीन आधारित खाद्य पदार्थ 2.50%
    105 नमकीन, भुजिया, सेव 2.50%
    106 डायबिटिक फ्रेंडली खाद्य सामग्री 2.50%
    107 हर्बल पाउडर और मसाला मिक्स 2.50%
    108 पैकेज्ड मिनरल वाटर 2.50%
    109 आइस क्यूब्स और बर्फ 2.50%
    110 फ्लेवर्ड सोया दूध 2.50%
    111 पैकेज्ड फ्रूट ड्रिंक 2.50%
    112 फ्लेवर्ड मिल्क ड्रिंक 2.50%
    113 खाना बनाने का तेल मिक्स 2.50%
    114 पैकेज्ड मांस (चिकन/मटन) 2.50%
    115 पैकेज्ड मछली 2.50%
    116 गुड़, खांडसारी 2.50%
    117 कैंडी, शुगर फ्री मिठाई 2.50%
    118 कोको पाउडर 2.50%
    119 पैकेज्ड रोटी/परांठा 2.50%
    120 स्वीटनर (जैसे स्टीविया) 2.50%
    121 टिन्डा, टमाटर, मशरूम 2.50%
    122 पैकेज्ड फल (संरक्षित) 2.50%
    123 जैम, जेली, मर्मलेड 2.50%
    124 सूखे मेवे का पैक 2.50%
    125 पैकेज्ड जूस 2.50%
    126 कॉफी पाउडर, चाय अर्क 2.50%
    127 रेडी-टू-ईट मिक्स 2.50%
    128 इंस्टेंट नूडल्स मिक्स 2.50%
    129 पैकेज्ड खनिज पदार्थ 2.50%
    130 फ्रूट एक्सट्रैक्ट 2.50%
    131 नोटबुक, डायरी (घरेलू काम) 2.50%
    132 बांस और लकड़ी की घरेलू वस्तुएं 2.50%
    133 तंबाकू पत्ते (कम घरों में) 2.50%
    134 पैकेज्ड इंडस्ट्रियल पाउडर 2.50%
    135 चिकनी मिट्टी, स्लेट 2.50%
    136 खनिज पाउडर 2.50%
    137 चूना, ग्रेफाइट 2.50%
    138 कच्चा लौहा 2.50%
    139 कोयला 2.50%
    140 बिजली उपकरण (घर उपयोगी) 2.50%
    141 घरेलू पंखा, मोटर 2.50%
    142 चित्रकला, मूर्तिकला सजावट 2.50%
    143 घर निर्माण सामग्री 2.50%
    144 बल्ब, तार और स्विच 2.50%
    145 घरेलू खेती यंत्र 2.50%
    146 खेल सामग्री 2.50%
    147 थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर मशीन 2.50%
    148 संगीत उपकरण 2.50%
    149 घरेलू फर्नीचर 2.50%
    150 अन्य घरेलू सामान 2.50%
    151 टिशू पेपर, नैपकिन 2.50%
    152 साबुन, हैंडवॉश 2.50%
    153 अगरबत्ती, मोमबत्ती 2.50%
    154 तेल की खल, ऑयल केक 2.50%
    155 गोंद, चिपकाने वाले पदार्थ 2.50%
    156 बायोडीजल 2.50%
    157 ग्लिसरीन 2.50%
    158 सेनेटरी नैपकिन, डायपर 2.50%
    159 सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा 2.50%
    160 पैकेज्ड कार्डबोर्ड 2.50%
    161 सिलाई मशीन 2.50%
    162 औद्योगिक यंत्र 2.50%
    163 फूड प्रोसेसिंग मशीन 2.50%
    164 बच्चों के खिलौने 2.50%
    165 प्लास्टिक के डिब्बे 2.50%
    166 सजावट सामग्री 2.50%
    167 बिजली उपकरण 2.50%
    168 बिजली स्पेयर पार्ट्स 2.50%
    169 पैकेजिंग बैग 2.50%
    170 पशु चिकित्सा दवाएं 2.50%
    171 फर्नीचर (लकड़ी, प्लास्टिक) 2.50%
    172 पशु चारा 2.50%
    173 कीटनाशक 2.50%
    174 खाद और जैव पदार्थ 2.50%
    175 मेडिकल लैब उपकरण 2.50%
    176 कृषि मशीनरी 2.50%
    177 डेयरी उपकरण 2.50%
    178 टेक्निकल उपकरण 2.50%
    179 चमड़े के कपड़े 2.50%
    180 पुराने कपड़े 2.50%
    181 सोलर पैनल 2.50%
    182 सूती कपड़े 2.50%
    183 घर की सजावट वस्त्र 2.50%
    184 कॉटन फैब्रिक 2.50%
    185 एलपीजी/गैस 2.50%
    186 औद्योगिक अपशिष्ट 2.50%
    187 सजावट चित्र, शोपीस 2.50%
    188 घरेलू इलेक्ट्रिक उपकरण 2.50%
    189 स्टील बर्तन 2.50%
    190 तांबे के बर्तन 2.50%
    191 बच्चों के मनोवैज्ञानिक खिलौने 2.50%
    192 छोटी घरेलू मशीनें 2.50%
    193 हाइजीनिक कृषि उपकरण 2.50%
    194 रेडी-टू-ईट भोजन 2.50%
    195 पैकेज्ड पेय पदार्थ 2.50%
    196 पैक्ड कृषि अनाज 2.50%
    197 ताज़ी हरी सब्ज़ियां (पैक्ड) 2.50%
    198 कीटनाशक और केमिकल्स 2.50%
    199 जैव खाद 2.50%
    200 घरेलू कृषि सामग्री 2.50%
    201 जैव-कीटनाशक (घर/कृषि उपयोग) 2.50%
    202 हेयर ऑयल, शैम्पू 2.50%
    203 टूथपेस्ट और माउथवॉश 2.50%
    204 फर्नीचर के छोटे पार्ट्स 2.50%
    205 अस्पताल से जुड़े उपकरण 2.50%
    206 व्यायाम और फिटनेस उपकरण 2.50%
    207 सोलर पैनल 2.50%
    208 घरेलू इलेक्ट्रिक पुर्ज़े 2.50%
    209 बायोडीजल 2.50%
    210 पशु चिकित्सा के उपकरण 2.50%
    211 इलेक्ट्रॉनिक्स का कच्चा माल 2.50%
    212 कृत्रिम अंग और हेल्थ उपकरण 2.50%
    213 तेल प्रसंस्करण सामग्री 2.50%
    214 मोटर गाड़ी के छोटे पुर्जे 2.50%
    215 चमड़े के जूते 2.50%
    216 बांस/लकड़ी के सामान 2.50%
    217 कागज़ी उत्पाद 2.50%
    218 खेल वस्त्र और गियर 2.50%
    219 फूड प्रोसेसिंग मशीनरी 2.50%
    220 कृषि उपयोगी बायो उत्पाद 2.50%
    221 पैकेजिंग सामग्री 2.50%
    222 अस्पताल के फर्नीचर 2.50%
    223 यांत्रिक उपकरण 2.50%
    224 कच्चा माल (मूलभूत) 2.50%
    225 कागज और पत्रिका 2.50%
    226 तंबाकू पत्ती 2.50%
    227 फूलदान और सजावट सामग्री 2.50%
    228 खेल के उपकरण 2.50%
    229 घरेलू निर्माण सामग्री 2.50%
    230 फूल और गार्डनिंग आइटम 2.50%
    231 बच्चों के खिलौने 2.50%
    232 घरेलू फर्नीचर 2.50%
    233 मेडिकल उपकरण 2.50%
    234 इंजेक्शन और दवाएं 2.50%
    235 बर्तन और किचनवेयर 2.50%
    236 कलात्मक सजावट वस्तुएं 2.50%
    237 छप्पर और निर्माण सामग्री 2.50%
    238 फर्नीचर पार्ट्स 2.50%
    239 पैकेज्ड भोजन 2.50%
    240 कृषि उपकरण 2.50%
    241 सूती और रेशमी कपड़े 2.50%
    242 सौर ऊर्जा उत्पाद 2.50%
    243 कागज आधारित उत्पाद 2.50%
    244 पशु चिकित्सा उपकरण 2.50%
    245 खाद्य उत्पाद 2.50%
    246 हस्तनिर्मित सजावट 2.50%
    247 कृषि उत्पाद 2.50%
    248 औषधीय उत्पाद 2.50%
    249 हेल्थ उपकरण 2.50%
    250 ऊर्जा उपकरण 2.50%
    251 घरेलू कपड़े और वस्त्र 2.50%
    252 पैकेज्ड खाद्य तेल 2.50%
    253 पास्ता, मैकरोनी, नूडल्स 2.50%
    254 खाखरा, रोटी, चपाती 2.50%
    255 बिस्कुट, केक, पेस्ट्री 2.50%
    256 नमकीन, मिश्रण 2.50%
    257 शीतल पेय, मिनरल वाटर 2.50%
    258 सोया दूध (फ्लेवर्ड) 2.50%
    259 फलों का जूस 2.50%
    260 आइसक्रीम 2.50%
    261 मांसाहारी उत्पाद 2.50%
    262 मछली और समुद्री भोजन 2.50%
    263 चीनी, गुड़ 2.50%
    264 कोको आधारित उत्पाद 2.50%
    265 शाकाहारी मसाले 2.50%
    266 औषधीय बायो उत्पाद 2.50%
    267 फलों का अर्क 2.50%
    268 सूखे फल और मेवे 2.50%
    269 तंबाकू की पत्तियां 2.50%
    270 खनिज पदार्थ 2.50%
    271 सीमेंट, बजरी आदि 2.50%
    272 विद्युत उपकरण 2.50%
    273 कृषि उपकरण और पुर्ज़े 2.50%
    274 घरेलू सफाई सामग्री 2.50%
    275 नोटबुक और स्टेशनरी 2.50%
    276 बच्चों के खिलौने 2.50%
    277 फैशन उत्पाद (साधारण) 2.50%
    278 किताबें और शैक्षिक सामग्री 2.50%
    279 प्राकृतिक तेल 2.50%
    280 खाद और कृषि रसायन 2.50%
    281 मछली पालन उत्पाद 2.50%
    282 बायोडीग्रेडेबल पैकेजिंग 2.50%
    283 सोलर बैटरी और पैनल 2.50%
    284 औषधीय उपकरण 2.50%
    285 पेपर बैग 2.50%
    286 डायपर, सेनेटरी नैपकिन 2.50%
    287 लकड़ी/बांस घरेलू वस्तुएं 2.50%
    288 फर्नीचर पार्ट्स 2.50%
    289 हेयर ऑयल, शैम्पू 2.50%
    290 फिटनेस उपकरण 2.50%
    291 घरेलू प्लास्टिक उत्पाद 2.50%
    292 इलेक्ट्रिक पुर्ज़े 2.50%
    293 चमड़े के उत्पाद 2.50%
    294 यांत्रिक औज़ार 2.50%
    295 सूती, ऊनी कपड़े 2.50%
    296 पशु चिकित्सा सामग्री 2.50%
    297 भराई सामग्री (तकिया, कुशन) 2.50%
    298 सोलर शेड प्रोडक्ट्स 2.50%
    299 घर निर्माण सामग्री 2.50%
    300 घरेलू और कृषि सामग्री 2.50%
    301 घरेलू उपयोग की खाद्य सामग्री 2.50%
    302 मोटर वाहन के उपकरण 2.50%
    303 खेल के उपयोगी सामान 2.50%
    304 चमड़े के उत्पाद और एक्सेसरीज़ 2.50%
    305 जूट और कपास के बैग 2.50%
    306 स्ट्रीट लाइट और इलेक्ट्रिक सामान 2.50%
    307 औषधीय उपकरण 2.50%
    308 घरेलू इलेक्ट्रिक मशीनरी 2.50%
    309 कागज और स्टेशनरी 2.50%
    310 आभूषण और गहने 2.50%
    311 पैकेजिंग सामग्री 2.50%
    312 घर निर्माण सामग्री 2.50%
    313 सोलर जेनरेटर और बैटरी 2.50%
    314 फर्नीचर सामग्री 2.50%
    315 बच्चों के खिलौने 2.50%
    316 फूड प्रोसेसिंग उपकरण 2.50%
    317 रबर उत्पाद 2.50%
    318 घर की सजावट और हस्तशिल्प 2.50%
    319 धागे (कॉटन और सिंथेटिक) 2.50%
    320 बैग और कपड़े के बॉक्स 2.50%
    321 खेल सामग्री 2.50%
    322 कृषि उपकरण और रसायन 2.50%
    323 औद्योगिक उपकरण 2.50%
    324 पशु चिकित्सा उपकरण 2.50%
    325 पालतू पशु उत्पाद 2.50%
    326 सौंदर्य प्रसाधन 2.50%
    327 पेन, पेंसिल और पेपर 2.50%
    328 खिलौने और शैक्षिक सामग्री 2.50%
    329 खाद्य तेल और पैकेजिंग 2.50%
    330 घर निर्माण के हिस्से 2.50%
    331 सोलर और विंड एनर्जी प्रोडक्ट्स 2.50%
    332 खाद्य सामग्री (पैक्ड) 2.50%
    333 सॉफ्ट ड्रिंक और जूस 2.50%
    334 फिटनेस उपकरण 2.50%
    335 मनोरंजन सामग्री 2.50%
    336 साइंटिफिक उपकरण 2.50%
    337 घरेलू उपकरणों के पुर्ज़े 2.50%
    338 सजावटी आइटम 2.50%
    339 जल ऊर्जा उपकरण 2.50%
    340 बायोलॉजी उपकरण 2.50%
    341 घरेलू रसोई उपकरण 2.50%
    342 तंबाकू पत्ते 2.50%
    343 घरेलू उपकरण 2.50%
    344 चिकित्सा सामग्री 2.50%
    345 लकड़ी के उत्पाद 2.50%
    346 वस्त्र 2.50%
    347 गाड़ी के पुर्ज़े 2.50%
    348 पैकेजिंग सामग्री 2.50%
    349 फूड प्रोसेसिंग सामग्री 2.50%
    350 अन्य घरेलू ज़रूरी चीजें 2.50%
    351 फर्नीचर और सजावट 2.50%
    352 बच्चों की सामग्री और खिलौने 2.50%
    353 औषधीय और जैविक उत्पाद 2.50%
    354 इलेक्ट्रिक किट्स 2.50%
    355 पैकेजिंग सामग्री 2.50%
    356 कृषि और पशु चिकित्सा उपकरण 2.50%
    357 प्लास्टिक और रबर उत्पाद 2.50%
    358 खेल और फिटनेस सामग्री 2.50%
    359 लकड़ी के घरेलू सामान 2.50%
    360 कपड़े और फैब्रिक 2.50%
    361 फूड प्रोसेसिंग मशीन 2.50%
    362 उपभोगी घरेलू सामान 2.50%
    363 पशु चारा और कृषि सामान 2.50%
    364 सजावट और क्राफ्ट्स 2.50%
    365 मेडिकल उपकरण 2.50%
    366 बिजली उपकरण 2.50%
    367 स्टेशनरी उत्पाद 2.50%
    368 पौधे और नर्सरी सामग्री 2.50%
    369 खेल सामग्री 2.50%
    370 पटाखे और फटाखे 2.50%
    371 मसाले और खाद्य सामग्री 2.50%
    372 पैक्ड पानी और पेय पदार्थ 2.50%
    373 मांस और मछली 2.50%
    374 शक्कर और स्वीटनर 2.50%
    375 ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स 2.50%
    376 फार्मास्यूटिकल उत्पाद 2.50%
    377 इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी 2.50%
    378 लकड़ी, कोयला, बांस आदि 2.50%
    379 पैकेजिंग और क्राफ्ट सामग्री 2.50%
    380 कृषि उर्वरक 2.50%
    381 जैविक खाद और पेस्टिसाइड 2.50%
    382 पशु चिकित्सा उत्पाद 2.50%
    383 पौधों के बीज 2.50%
    384 फिटनेस और खेल उपकरण 2.50%
    385 पेपर और कार्डबोर्ड 2.50%
    386 घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 2.50%
    387 कृषि सामग्री 2.50%
    388 सजावटी सामग्री 2.50%
    389 फर्नीचर पार्ट्स 2.50%
    390 बांस और लकड़ी के सामान 2.50%
    391 घरेलू बैग और स्टोरेज 2.50%
    392 रबर का कच्चा माल 2.50%
    393 पशु चिकित्सा किट्स 2.50%
    394 मशीनरी और औज़ार 2.50%
    395 औद्योगिक स्पेयर पार्ट्स 2.50%
    396 नर्सिंग सामग्री 2.50%
    397 घर और ऑफिस के सामान 2.50%
    398 इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग डिवाइस 2.50%
    399 किचन सामग्री 2.50%
    400 सजावट के उपकरण 2.50%
    401 कागज के उत्पाद 2.50%
    402 बच्चों के खिलौने 2.50%
    403 घरेलू उपयोग की वस्तुएं 2.50%
    404 मेडिकल उपकरण 2.50%
    405 कृषि और औद्योगिक उपकरण 2.50%
    406 पैकेजिंग सामग्री 2.50%
    407 सुरक्षा उपकरण 2.50%
    408 कृषि मशीनें 2.50%
    409 चमड़े के बने उत्पाद 2.50%
    410 खेल सामग्री 2.50%
    411 स्टील/लोहे/तांबे के बर्तन 2.50%
    412 इलेक्ट्रॉनिक पुर्ज़े 2.50%
    413 घरेलू सजावट और फर्नीचर 2.50%
    414 कागज आधारित उत्पाद 2.50%
    415 औषधीय उत्पाद 2.50%
    416 प्लास्टिक उत्पाद 2.50%
    417 घरेलू सामान 2.50%
    418 फर्नीचर और उपकरण 2.50%
    419 कृषि उपकरण 2.50%
    420 कंप्यूटर और छोटे उपकरण 2.50%
    421 सजावट उत्पाद 2.50%
    422 गाड़ी के पार्ट्स 2.50%
    423 मिट्टी के उत्पाद 2.50%
    424 तकनीकी उपकरण 2.50%
    425 पोषण संबंधी उत्पाद 2.50%
    426 कृषि सामग्री 2.50%
    427 बच्चों के कपड़े 2.50%
    428 प्लास्टिक की थैलियां 2.50%
    429 घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स 2.50%
    430 किचन के बर्तन 2.50%
    431 सफाई सामग्री 2.50%
    432 घरेलू और औद्योगिक उपकरण 2.50%
    433 फूल सजावट 2.50%
    434 कागज आधारित उत्पाद 2.50%
    435 फूड प्रोसेसिंग सामग्री 2.50%
    436 घरेलू इलेक्ट्रिक सामान 2.50%
    437 मेडिकल और कानूनी उपकरण 2.50%
    438 घर निर्माण सामग्री 2.50%
    439 छोटे इलेक्ट्रिक उपकरण 2.50%
    440 किचन उपकरण 2.50%
    441 बच्चों की हेल्थ सामग्री 2.50%
    442 पशु चिकित्सा औषधियां 2.50%
    443 खेल और फिटनेस उपकरण 2.50%
    444 घरेलू ऊर्जा उपकरण 2.50%
    445 हस्तनिर्मित सामान 2.50%
    446 घरेलू सजावट 2.50%
    447 छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 2.50%
    448 कपड़े और फैब्रिक 2.50%
    449 निर्माण उपकरण 2.50%
    450 घरेलू फर्नीचर 2.50%
    451 कृषि उपकरण 2.50%
    452 कृषि रसायन और जैविक उत्पाद 2.50%
    453 कृषि मशीनरी पार्ट्स 2.50%
    454 पशु चिकित्सा उपकरण 2.50%
    455 घरेलू प्लास्टिक उत्पाद 2.50%
    456 रसोई गैजेट्स और उपकरण 2.50%
    457 फूलदान, बर्तन, सजावट की वस्तुएं 2.50%
    458 खेल सामग्री 2.50%
    459 पशु चिकित्सा और बायो उपकरण 2.50%
    460 कागज और पैकेजिंग सामग्री 2.50%
    461 औद्योगिक सामग्री 2.50%
    462 घरेलू फर्नीचर 2.50%
    463 सजावट के उपकरण 2.50%
    464 बैग, कपड़े और घरेलू सामान 2.50%
    465 औषधीय उपकरण 2.50%
    466 तंबाकू पत्ते 2.50%
    467 घरेलू टूल्स 2.50%
    468 छोटे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान 2.50%
    469 इलेक्ट्रिक उपकरण पार्ट्स 2.50%
    470 पौधे और फूल 2.50%
    471 शरबत, रस, जूस 2.50%
    472 व्यंजन सामग्री 2.50%
    473 फूड प्रोसेसिंग मशीनें 2.50%
    474 खिलौने 2.50%
    475 घरेलू सजावट 2.50%
    476 पालतू पशु उत्पाद 2.50%
    477 घरेलू मशीनरी 2.50%
    478 कृषि मशीनें 2.50%
    479 औद्योगिक उपकरण 2.50%
    480 स्वास्थ्य उपकरण 2.50%
    481 पशु चिकित्सा उत्पाद 2.50%
    482 बैग और कपड़े 2.50%
    483 फर्नीचर के खास सामान 2.50%
    484 इलेक्ट्रिक उपकरण 2.50%
    485 मसाले और सूखे मेवे 2.50%
    486 खेल और फिटनेस उपकरण 2.50%
    487 सजावट के क्राफ्ट आइटम 2.50%
    488 प्लास्टिक उत्पाद 2.50%
    489 पैकेजिंग और स्टोरेज सामग्री 2.50%
    490 खाद्य तेल 2.50%
    491 अन्य खाद्य सामग्री 2.50%
    492 बागवानी का सामान 2.50%
    493 सोलर उपकरण 2.50%
    494 घरेलू और औद्योगिक फिटिंग 2.50%
    495 उपकरण और औज़ार 2.50%
    496 खेल और मनोरंजन सामग्री 2.50%
    497 औद्योगिक कच्चा माल 2.50%
    498 घरेलू और कृषि उपयोग की सामग्री 2.50%
    499 पैकेजिंग सामग्री 2.50%
    500 कृषि उपकरण 2.50%
    501 कागज उत्पाद 2.50%
    502 सजावट और क्राफ्ट्स 2.50%
    503 प्लास्टिक बैग और उत्पाद 2.50%
    504 सजावटी वस्तुएं 2.50%
    505 जानवरों का चारा 2.50%
    506 किचनवेयर और घरेलू उपकरण 2.50%
    507 कृषि और औद्योगिक उपकरण 2.50%
    508 घरेलू सजावट सामग्री 2.50%
    509 खेल उपकरण 2.50%
    510 खेती और पशुपालन उपकरण 2.50%
    511 रसोई सामग्री 2.50%
    512 औद्योगिक उपकरण 2.50%
    513 इलेक्ट्रिक उपकरण 2.50%
    514 पैकेजिंग सामग्री 2.50%
    515 घरेलू फर्नीचर 2.50%
    516 कृषि और औद्योगिक उपकरण 2.50%

    14% और 20% CGST वाले उत्पाद

    केंद्र सरकार तंबाकू वाले उत्पादों पर 14% CGST वसूलती है। जिनमें तंबाकू, खैनी, मिश्रित तंबाकू और सुंघनी जैसे उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा, फ्रूट ड्रिंक, गैर अल्कोहॉलिक पेय, कैफीन युक्त पेय, काब्रोनेटेड जूस, मोटर कार, इलेक्ट्रि, पेट्रोल या फिर हाइब्रिड कार, रिवॉल्वर, याट, 350सीसी से ऊपर क्षमता वाली मोटर साइकिलें, स्मोकिंग पाइप, सिगार, सिगरेट होल्डर जैसे उत्पादों पर 20% CGST लगता है।